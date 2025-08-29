Утверждены образцы формы сотрудников МЧС и гражданской защиты

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям от 22 августа 2025 года утверждены образцы специальной форменной одежды для сотрудников и работников органов гражданской защиты и подведомственных МЧС госпредприятий, сообщает Zakon.kz.

Специальная форменная одежда высшего начальствующего состава: летняя специальная форменная одежда;

зимняя специальная форменная одежда;

футболка однотонного цвета;

обувь летняя с низкими берцами;

обувь летняя с высокими берцами;

обувь зимняя;

головной убор летний;

головной убор зимний;

балаклава. Фото: скриншот документа Нарукавные и нагрудные знаки различия: шеврон, указывающий принадлежность к Министерству по чрезвычайным ситуациям, нашиваемый на левом рукаве обмундирования, на расстоянии 12 см от верхнего шва соединения рукавов представляют собой форму щита. Фото: скриншот документа нарукавный знак, указывающий принадлежность к структурному или территориальному подразделению МЧС РК, нашивается на правом рукаве обмундирования (за исключением рубашки) на расстоянии 12 см от верхнего шва соединения рукавов круглой формы диаметром 75 мм. Фото: скриншот документа нагрудные нашивки прямоугольной формы представляют собой нашивки из тканого полотна коричневого цвета, нашиваются в грудной части с правой и левой стороны на специальной повседневной форме одежды, соответственно. Фото: скриншот документа Специальная форменная одежда старшего и среднего начальствующего состава Фото: скриншот документа Специальная форменная одежда для старшего и среднего начальствующего состава: летняя специальная форменная одежда;

зимняя специальная форменная одежда;

футболка однотонного цвета;

обувь летняя с низкими берцами;

обувь летняя с высокими берцами;

обувь зимняя;

головной убор летний;

головной убор зимний;

балаклава. Специальная форменная одежда младшего начальствующего и рядового состава Фото: скриншот документа Специальная повседневная форма одежда для младшего начальствующего и рядового состава: летняя специальная форменная одежда

зимняя специальная форменная одежда;

футболка однотонного цвета;

обувь летняя с низкими берцами;

обувь летняя с высокими берцами;

обувь зимняя;

головной убор летний;

головной убор зимний;

балаклава. Специальная форменная одежда старшего и среднего начальствующего состава женщин Фото: скриншот документа Специальная повседневная форма одежда для старшего и среднего начальствующего состава женщин: летняя специальная форменная одежда;

зимняя специальная форменная одежда;

футболка однотонного цвета;

обувь летняя с низкими берцами;

обувь летняя с высокими берцами;

обувь зимняя;

головной убор летний;

головной убор зимний;

балаклава. Также утверждены образцы: повседневной формы одежда младшего начальствующего и рядового состава женщин;

форменной одежды для военнослужащих центрального аппарата, ведомства и территориальных подразделений органов гражданской защиты;

форменной одежды для военнослужащих воинских частей гражданской обороны органов гражданской защиты;

повседневной формы одежды для ведомств, работников учреждений и государственных предприятий органов гражданской защиты;

повседневной формы одежды спасательных подразделений органов гражданской защиты. Приказ вводится в действие с 8 сентября 2025 года. Ранее мы рассказали, что утвержден перечень материально-технического оснащения МЧС.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: