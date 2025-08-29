#АЭС в Казахстане
Право

Утверждены образцы формы сотрудников МЧС и гражданской защиты

Спасательная служба, спасательные службы, спасатели, спасатель, МЧС РК, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 12:09 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом министра по чрезвычайным ситуациям от 22 августа 2025 года утверждены образцы специальной форменной одежды для сотрудников и работников органов гражданской защиты и подведомственных МЧС госпредприятий, сообщает Zakon.kz.

Специальная форменная одежда высшего начальствующего состава:

  • летняя специальная форменная одежда;
  • зимняя специальная форменная одежда;
  • футболка однотонного цвета;
  • обувь летняя с низкими берцами;
  • обувь летняя с высокими берцами;
  • обувь зимняя;
  • головной убор летний;
  • головной убор зимний;
  • балаклава.  

форма начальствующего состава МЧС, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 12:09

Фото: скриншот документа

Нарукавные и нагрудные знаки различия:

  • шеврон, указывающий принадлежность к Министерству по чрезвычайным ситуациям, нашиваемый на левом рукаве обмундирования, на расстоянии 12 см от верхнего шва соединения рукавов представляют собой форму щита.  

шеврон МЧС нарукавный, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 12:09

Фото: скриншот документа

  • нарукавный знак, указывающий принадлежность к структурному или территориальному подразделению МЧС РК, нашивается на правом рукаве обмундирования (за исключением рубашки) на расстоянии 12 см от верхнего шва соединения рукавов круглой формы диаметром 75 мм. 

нарукавный знак МЧС, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 12:09

Фото: скриншот документа

  • нагрудные нашивки прямоугольной формы представляют собой нашивки из тканого полотна коричневого цвета, нашиваются в грудной части с правой и левой стороны на специальной повседневной форме одежды, соответственно. 

нагрудные нашивки МЧС, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 12:09

Фото: скриншот документа

Специальная форменная одежда старшего и среднего начальствующего состава

 форменная одежда старшего и среднего начальствующего состава , фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 12:09

Фото: скриншот документа

Специальная форменная одежда для старшего и среднего начальствующего состава:

  • летняя специальная форменная одежда;
  • зимняя специальная форменная одежда;
  • футболка однотонного цвета;
  • обувь летняя с низкими берцами;
  • обувь летняя с высокими берцами;
  • обувь зимняя;
  • головной убор летний;
  • головной убор зимний;
  • балаклава. 

Специальная форменная одежда младшего начальствующего и рядового состава

 

форменная одежда младшего начальствующего и рядового состава, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 12:09

Фото: скриншот документа

Специальная повседневная форма одежда для младшего начальствующего и рядового состава:

  • летняя специальная форменная одежда
  • зимняя специальная форменная одежда;
  • футболка однотонного цвета;
  • обувь летняя с низкими берцами;
  • обувь летняя с высокими берцами;
  • обувь зимняя;
  • головной убор летний;
  • головной убор зимний;
  • балаклава. 

Специальная форменная одежда старшего и среднего начальствующего состава женщин

 форменная одежда старшего и среднего начальствующего состава женщин , фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 12:09

Фото: скриншот документа

Специальная повседневная форма одежда для старшего и среднего начальствующего состава женщин:

  • летняя специальная форменная одежда;
  • зимняя специальная форменная одежда;
  • футболка однотонного цвета;
  • обувь летняя с низкими берцами;
  • обувь летняя с высокими берцами;
  • обувь зимняя;
  • головной убор летний;
  • головной убор зимний;
  • балаклава. 

Также утверждены образцы:

  • повседневной формы одежда младшего начальствующего и рядового состава женщин;
  • форменной одежды для военнослужащих центрального аппарата, ведомства и территориальных подразделений органов гражданской защиты;
  • форменной одежды для военнослужащих воинских частей гражданской обороны органов гражданской защиты;
  • повседневной формы одежды для ведомств, работников учреждений и государственных предприятий органов гражданской защиты;
  • повседневной формы одежды спасательных подразделений органов гражданской защиты.

Приказ вводится в действие с 8 сентября 2025 года. 

Ранее мы рассказали, что утвержден перечень материально-технического оснащения МЧС.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
