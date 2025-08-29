Утверждены образцы формы сотрудников МЧС и гражданской защиты
Специальная форменная одежда высшего начальствующего состава:
- летняя специальная форменная одежда;
- зимняя специальная форменная одежда;
- футболка однотонного цвета;
- обувь летняя с низкими берцами;
- обувь летняя с высокими берцами;
- обувь зимняя;
- головной убор летний;
- головной убор зимний;
- балаклава.
Фото: скриншот документа
Нарукавные и нагрудные знаки различия:
- шеврон, указывающий принадлежность к Министерству по чрезвычайным ситуациям, нашиваемый на левом рукаве обмундирования, на расстоянии 12 см от верхнего шва соединения рукавов представляют собой форму щита.
Фото: скриншот документа
- нарукавный знак, указывающий принадлежность к структурному или территориальному подразделению МЧС РК, нашивается на правом рукаве обмундирования (за исключением рубашки) на расстоянии 12 см от верхнего шва соединения рукавов круглой формы диаметром 75 мм.
Фото: скриншот документа
- нагрудные нашивки прямоугольной формы представляют собой нашивки из тканого полотна коричневого цвета, нашиваются в грудной части с правой и левой стороны на специальной повседневной форме одежды, соответственно.
Фото: скриншот документа
Специальная форменная одежда старшего и среднего начальствующего состава
Фото: скриншот документа
Специальная форменная одежда для старшего и среднего начальствующего состава:
- летняя специальная форменная одежда;
- зимняя специальная форменная одежда;
- футболка однотонного цвета;
- обувь летняя с низкими берцами;
- обувь летняя с высокими берцами;
- обувь зимняя;
- головной убор летний;
- головной убор зимний;
- балаклава.
Специальная форменная одежда младшего начальствующего и рядового состава
Фото: скриншот документа
Специальная повседневная форма одежда для младшего начальствующего и рядового состава:
- летняя специальная форменная одежда
- зимняя специальная форменная одежда;
- футболка однотонного цвета;
- обувь летняя с низкими берцами;
- обувь летняя с высокими берцами;
- обувь зимняя;
- головной убор летний;
- головной убор зимний;
- балаклава.
Специальная форменная одежда старшего и среднего начальствующего состава женщин
Фото: скриншот документа
Специальная повседневная форма одежда для старшего и среднего начальствующего состава женщин:
- летняя специальная форменная одежда;
- зимняя специальная форменная одежда;
- футболка однотонного цвета;
- обувь летняя с низкими берцами;
- обувь летняя с высокими берцами;
- обувь зимняя;
- головной убор летний;
- головной убор зимний;
- балаклава.
Также утверждены образцы:
- повседневной формы одежда младшего начальствующего и рядового состава женщин;
- форменной одежды для военнослужащих центрального аппарата, ведомства и территориальных подразделений органов гражданской защиты;
- форменной одежды для военнослужащих воинских частей гражданской обороны органов гражданской защиты;
- повседневной формы одежды для ведомств, работников учреждений и государственных предприятий органов гражданской защиты;
- повседневной формы одежды спасательных подразделений органов гражданской защиты.
Приказ вводится в действие с 8 сентября 2025 года.
Ранее мы рассказали, что утвержден перечень материально-технического оснащения МЧС.