ИПН: что предусмотрено в новом Налоговом кодексе с 2026 года

Какие ставки по ИПН установлены в новом Налоговом кодексе, а также какие новшества предусмотрены, рассказали в Комитете государственных доходов, сообщает Zakon.kz.

Ставки по ИПН

В новом Налоговом кодексе введена прогрессивная ставка ИПН:

зарплата свыше 8 500 МРП (33,4 млн тенге) – 15%;

дивиденды: до 230 000 МРП – 5%, выше – 15% с суммы превышения;

ИП (общеустановленный порядок): до 230 000 МРП – 10%, выше – 15% с суммы превышения;

лица, занимающиеся частной практикой, – 9%;

КФХ по сельхозпродукции – 3% (ранее было снижение на 70%).

В новом Налоговом кодексе для социально уязвимых слоев населения предусмотрено:

для инвалидов I и II групп необлагаемый минимум по ИПН повышен с 882 МРП до 5000 МРП – экономия 12 млрд тенге для 350 тыс. человек;

пенсии из ЕНПФ освобождены от ИПН;

транспортный налог снижен: на авто старше 10 лет – минус 30%, старше 20 лет – минус 50% (4 млн авто);

введен больший стандартный вычет по зарплате – работники с доходом до 140 тыс. тенге не платят ИПН (53% работников, 3,8 млн человек) – экономия более 90 млрд тенге.

Налоговые льготы по ИПН и социальному налогу для сельхозтоваропроизводителей

По индивидуальному подоходному налогу:

крестьянские и фермерские хозяйства могут уменьшить сумму ИПН на 70% (по доходам от производства, переработки и реализации собственной сельхозпродукции).

Социальный налог для них:

ставка 1,8% от объектов налогообложения по указанной деятельности;

за себя – 0,6 МРП, за каждого работника – 0,3 МРП.

Освобождение пенсионных выплат от обложения ИПН

Пенсионные выплаты не облагаются налогом, если это:

пенсионные выплаты из ЕНПФ;

базовая пенсионная выплата;

единовременные пенсионные выплаты (на приобретение жилья и др.).

Налоговые лоты по ИПН для лиц с инвалидностью

Для лиц с инвалидностью I и II групп установлен соцналоговый вычет в размере 5000 МРП.

Для остальных категорий (III группа, дети с инвалидностью, родители/опекуны таких детей и лиц с инвалидностью с детства) сохраняется вычет в пределах 882 МРП (3 468 024 тенге в 2025 году) за год.