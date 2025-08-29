#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
537.76
627.62
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
537.76
627.62
6.7
Право

ИПН: что предусмотрено в новом Налоговом кодексе с 2026 года

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 15:49 Фото: Zakon.kz
Какие ставки по ИПН установлены в новом Налоговом кодексе, а также какие новшества предусмотрены, рассказали в Комитете государственных доходов, сообщает Zakon.kz.

Ставки по ИПН

В новом Налоговом кодексе введена прогрессивная ставка ИПН:

  • зарплата свыше 8 500 МРП (33,4 млн тенге) – 15%;
  • дивиденды: до 230 000 МРП – 5%, выше – 15% с суммы превышения;
  • ИП (общеустановленный порядок): до 230 000 МРП – 10%, выше – 15% с суммы превышения;
  • лица, занимающиеся частной практикой, – 9%;
  • КФХ по сельхозпродукции – 3% (ранее было снижение на 70%).

В новом Налоговом кодексе для социально уязвимых слоев населения предусмотрено:

  • для инвалидов I и II групп необлагаемый минимум по ИПН повышен с 882 МРП до 5000 МРП – экономия 12 млрд тенге для 350 тыс. человек;
  • пенсии из ЕНПФ освобождены от ИПН;
  • транспортный налог снижен: на авто старше 10 лет – минус 30%, старше 20 лет – минус 50% (4 млн авто);
  • введен больший стандартный вычет по зарплате – работники с доходом до 140 тыс. тенге не платят ИПН (53% работников, 3,8 млн человек) – экономия более 90 млрд тенге.

Налоговые льготы по ИПН и социальному налогу для сельхозтоваропроизводителей

По индивидуальному подоходному налогу:

  • крестьянские и фермерские хозяйства могут уменьшить сумму ИПН на 70% (по доходам от производства, переработки и реализации собственной сельхозпродукции).

Социальный налог для них:

  • ставка 1,8% от объектов налогообложения по указанной деятельности;
  • за себя – 0,6 МРП, за каждого работника – 0,3 МРП.

Освобождение пенсионных выплат от обложения ИПН

Пенсионные выплаты не облагаются налогом, если это:

  • пенсионные выплаты из ЕНПФ;
  • базовая пенсионная выплата;
  • единовременные пенсионные выплаты (на приобретение жилья и др.).

Налоговые лоты по ИПН для лиц с инвалидностью

Для лиц с инвалидностью I и II групп установлен соцналоговый вычет в размере 5000 МРП.

Для остальных категорий (III группа, дети с инвалидностью, родители/опекуны таких детей и лиц с инвалидностью с детства) сохраняется вычет в пределах 882 МРП (3 468 024 тенге в 2025 году) за год.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Как будут развиваться регионы Казахстана: утверждена концепция на 5 лет
Право
14:15, Сегодня
Как будут развиваться регионы Казахстана: утверждена концепция на 5 лет
Утверждены образцы формы сотрудников МЧС и гражданской защиты
Право
12:09, Сегодня
Утверждены образцы формы сотрудников МЧС и гражданской защиты
Перечень материально-технического оснащения утверили в МЧС
Право
10:42, Сегодня
Перечень материально-технического оснащения утверили в МЧС
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: