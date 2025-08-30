С 1 сентября купание в водоемах Казахстана запрещено, но есть нюансы

31 августа заканчивается купальный сезон. Но значит ли это, что с 1 сентября во всех водоемах на территории РК купаться нельзя? И какое наказание грозит за ослушание? Или есть исключительные места, где все же можно? В каких случаях? В поисках ответов в законодательство "занырнул" Zakon.kz.

Купальный сезон в Казахстане един для всей страны: он длится с 1 июня по 31 августа согласно пункту 4-1 Правил безопасности на водоемах. Т.е. календарное лето. Хотя летняя погода на юге страны стоит весь сентябрь, и это правильно было бы учесть...

У этого расклада имеются юридические последствия. Дело в том, что согласно пп. 18) пункта 14 все тех же Правил:

"На водоемах не допускается... входить в воду в ночное и (или) нерабочее время места массового отдыха на водных объектах".

Понятно, что месяцы вне купального сезона очевидно подпадают под "нерабочее время" пляжей. И купание, т.е. "погружение, плавание и нахождение в водоемах с целью обмывания, укрепления здоровья или отдыха" (пп. 25-1) пункта 2 Правил), в это время запрещено.

Правда, наказание за нарушение табу в законодательстве прямо не предусмотрено. В КОАП есть статья 364 "Нарушение правил общего водопользования", к которому относится помимо всего прочего и купание:

"Нарушение правил общего водопользования, совершенное в виде... купания в запрещенных местах... влечет предупреждение на физических и юридических лиц".

Однако нет важного условия для применения этой статьи. Ведь в ней говорится о запрещенных местах, а в нашем-то случае речь идет о запретном времени. И если администрация не заморочится с временным установлением специального знака безопасности на водоемах, то "состава преступления" нет.

Кстати, знак "Купание запрещено!" такой:

"В красной окружности на белом фоне. Надпись сверху. Ниже изображен плывущий человек. Изображение перечеркнуто красной чертой по диагонали с верхнего левого угла. Знак укрепляется на столбе красного цвета". Приложение 2 к Правилам безопасности на водоемах

А даже если и установит такой знак, ответственность условная (словесная).

Однако это не значит, что запрещающие правила можно без всякого риска игнорировать. Ведь на пляжах должны (во всяком случае, по идее, согласно пунктам 6 и 7 Правил) присутствовать спасатели, а то и работники органов внутренних дел. Последние также могут периодически патрулировать места массового отдыха на воде. И те, и другие обязаны сделать предупреждение, что купаться нельзя. А уж затем (в случае игнора) расшалившихся отдыхающих можно привлечь к ответственности по статьям КОАП.

Если купающиеся не повиновались непосредственно полиции, то по статье 667 КОАП – штраф в размере 30 МРП или арест до 15 суток. Если же ослушались спасателей или другого "лица, участвующего в обеспечении общественного порядка", то по статье 443 КОАП штраф 5 МРП.

Но есть еще один важный нюанс. Пляж в данном случае – понятие юридическое. Это "земельный участок, прилегающий к водоему и обустроенный для организованного отдыха, в том числе купания людей" (пп. 25-1) пункта 2 Правил). Ключевое слово здесь – организованного.

Но люди вправе купаться не только на официальных пляжах – муниципальных или частных – но и в любых водоемах в рамках общего водопользования, которое включает и рекреационные цели (пункт 2 Правил общего водопользования).

И если это не организованное место массового отдыха на воде, то не может быть и запрета на купание в ночное или прочее неурочное время. Специального разрешения на это не требуется (пункт 3), а то, что место для купания не оборудовано, на воде не написано. Это должно следовать из уже упомянутого выше знака "Купание запрещено". Ну, или других, предусмотренных законодательством, как-то:

Нырять запрещено!

Опасно! Водоворот!

Не создавать волнение!

И т.д., и т.п. табу.

А если нет знака, то нет и запрета. Потому что у самих реки, озера или моря (в отличие от пляжа на них, т.е. места массового организованного отдыха) нет рабочего или нерабочего времени.