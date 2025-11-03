Что изменится в жизни казахстанцев с ноября 2025 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве в ноябре 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Борьба с легализацией доходов

В Казахстане запретили создание банков-ширм, а правительство для граждан и сотовые операторы стали новыми субъектами финмониторинга

С 20 ноября вводятся в действие поправки по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

вводятся новые субъекты финансового мониторинга (операторы сотовой связи, Госкорпорация "Правительство для граждан").

внедряется автоматизированная система оценки уровня риска клиента для использования субъектами финмониторинга при проверке;

усиливается понятие "безупречная деловая репутация". Теперь кандидаты, имеющие связи с лицами, действия которых ранее способствовали отмыванию преступного имущества, не смогут претендовать на должность руководителя финансового учреждения.

впервые устанавливается порог для всех операций с цифровыми активами, сумма которых равна или превышает 5 млн тенге , подлежащих финансовому мониторингу.

, подлежащих финансовому мониторингу. снижается порог по финмониторингу для операций по приобретению (продаже) в наличной форме культурных ценностей – с 45 млн до 1 млн тенге.

Также введено понятие "подозрительная деятельность клиента, подлежащая финансовому мониторингу", – совокупность двух и более подозрительных операций клиента с деньгами и (или) иным имуществом, в отношении которых у субъекта финансового мониторинга возникают подозрения о том, что деньги и (или) иное имущество, используемые для их совершения, являются доходом от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Субъекты финансового мониторинга и их работники не вправе извещать клиентов и иных лиц о получении от уполномоченного органа перечня организаций и лиц, совершающих подозрительные операции с деньгами или иным имуществом.

Уточнен перечень лиц, относящихся к публичным должностным лицам.

Публичное должностное лицо:

лицо, занимающее ответственную государственную должность;

должностное лицо;

лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций;

лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора;

лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства;

лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства;

лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных государствами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров.

Помимо этого, уточняется процедура оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Инновационная деятельность

С 30 ноября в Казахстане запускают "Единое окно" национальной инновационной системы.

Под "Единым окном" национальной инновационной системы понимается информационная система, обеспечивающая доступ к информации о поддержке инновационной деятельности, в том числе о мерах государственной поддержки и об инновациях посредством единого портала.

За работу портала отвечает автономный кластерный фонд "Астана хаб".

Под информацией в области инновационного развития понимается информация, содержащая сведения о поддержке инновационной деятельности, в том числе о мерах господдержки и об инновациях, осуществляемых уполномоченными органами в области государственной поддержки инновационной деятельности, углеводородов, добычи урана, твердых полезных ископаемых, государственного стимулирования промышленности и науки, сведения о процессах и результатах выполнения обязательств недропользователей в области финансирования научно-исследовательских, научно-технических и опытно-конструкторских работ и проектов цифровизации, предусмотренных законодательством РК.

Связь

Операторов связи и владельцев сетей связи, осуществляющих деятельность на территории РК, обязали представлять в уполномоченный орган в области государственной статистики для осуществления статистической деятельности без передачи третьим лицам обезличенные данные об абонентах в порядке, определяемом уполномоченным органом в области государственной статистики по согласованию с КНБ РК.

Образование, трудоустройство выпускников

Как определяется стоимость образовательного гранта президента "Өркен": утверждена методика

Методика распространяется на автономную организацию образования "Назарбаев Интеллектуальные школы".

При расчете стоимости гранта "Өркен" используются следующие показатели:

базовая ставка (БС), установленная в соответствии с внутренними нормативными правовыми документами АОО, которая составляет 27 432 тенге;

должностной оклад (ДО) в месяц определяется путем умножения БС на коэффициент ДО:

- для определения ДО педагога применяется коэффициент – 20,47;

- для определения ДО воспитателя – 15,60;

3МРП, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий год.

Стоимость гранта определяется путем сложения стоимости обучения одного обучающегося в год и стоимости проживания одного обучающегося в общежитии в год.

Изменились Типовые правила приема на обучение в ОВПО

Прием лиц, поступающих в организации образования РК, реализующие образовательные программы высшего образования (ОВПО), осуществляется посредством размещения государственного образовательного заказа и образовательного гранта высшего образования за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета, а также оплаты обучения за счет внебюджетных и собственных средств обучающегося.

Прием граждан, имеющих общее среднее образование, прошедших срочную воинскую службу, на обучение в ОВПО на платной основе осуществляется в течение двух лет после прохождения срочной воинской службы без учета результатов ЕНТ по результатам собеседования, проводимого приемными комиссиями ОВПО в течение календарного года. При этом по области образования "Педагогические науки" допускается зачисление на группу образовательных программ "Подготовка учителей начальной военной подготовки", а на другие группы образовательных программ области образования "Педагогические науки" в соответствии с настоящими правилами.

Граждане РК, прошедшие срочную воинскую службу, имеющие техническое и профессиональное, послесреднее или высшее образование, принимаются в течение двух лет после прохождения срочной воинской службы на обучение на платной основе по образовательным программам высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения без учета результатов ЕНТ по результатам собеседования, проводимого приемными комиссиями ОВПО в течение календарного года. При этом по области образования "Педагогические науки" допускается зачисление на группу образовательных программ "Подготовка учителей начальной военной подготовки", а на другие группы образовательных программ области образования "Педагогические науки" в соответствии с настоящими правилами.

Обновлены Правила направления на отработку выпускников, обучавшихся по госзаказу

Срок обязательной отработки составляет:

Для педагогов, медиков, ветеринаров и аграриев – 3 года в организациях, расположенных в сельской местности.

Для выпускников, обучавшихся по квоте переселения, – 2 года в определенных регионах.

Для докторантов PhD и докторов по профилю – 3 года в вузах, научных и государственных организациях.

Распределение и направление на работу граждан осуществляются в следующем порядке:

Комиссии ежегодно, не позднее 15 января, направляют в МИО заявки на бумажном носителе или в форме электронного документа с указанием количества выпускников текущего года, мест их постоянного проживания, полученной специальности и языка обучения для предоставления при наличии вакантных рабочих; МИО, согласно заявкам, представляют не позднее 15 февраля на бумажном носителе или в форме электронного документа в Комиссии ОВПО и НООЗ информацию о потребности в кадрах по заявленным специальностям; Комиссиями при осуществлении распределения на работу учитывается право самостоятельного трудоустройства молодых специалистов, докторов философии (PhD) и докторов по профилю, и распределение на работу осуществляется на основании предоставленных ими документов от работодателей, подтверждающих факт работы или наличие вакансии с гарантией о сохранении вакантного рабочего места до их прибытия на работу (гарантийные письма, ходатайства, справки, договоры), за исключением лиц, обучившихся в рамках целевой подготовки, которые распределяются к заказчикам в соответствии с условиями заключенных трехсторонних соглашений.

Защита прав человека

Обновлены Правила рассмотрения жалоб Уполномоченным по правам человека

Жалобы, связанные с решениями или действиями (бездействиями) центральных государственных органов, квазигосударственных, неправительственных организации и иных организаций, должностных лиц, рассматриваются Уполномоченным.

Представители рассматривают жалобы в рамках своих функциональных обязанностей и в пределах соответствующей административно-территориальной единицы, а также по поручению Уполномоченного.

Национальный центр по правам человека (рабочий орган) оказывает содействие для осуществления деятельности Уполномоченного по рассмотрению жалоб.

Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней со дня регистрации жалобы. Этот срок продлевается мотивированным решением Уполномоченного на разумный срок, но не более чем до двух месяцев, о чем в течение трех рабочих дней уведомляются заявитель и соответствующие государственные органы, органы местного государственного управления и самоуправления, должностные лица, решения или действия (бездействие) которых обжалуются.

Жалоба должна содержать:

сведения о ФИО и месте жительства или работы заявителя;

изложение существа решений или действий (бездействия) госорганов и др. лиц, нарушивших или нарушающих, по мнению заявителя, его права и свободы.

К жалобе прилагаются (при наличии):

документы, подтверждающие доводы заявителя;

доказательства, подтверждающие обстоятельства жалобы, включая фото-, аудио- и видеоматериалы;

сведения о предыдущих жалобах.

При решении вопроса о принятии жалобы к рассмотрению превалирует принцип презумпции в пользу рассмотрения жалобы.

Госорганы

Утверждена Методика по проведению отраслевых (ведомственных) функциональных обзоров деятельности государственных органов

Основными целями функционального обзора является обеспечение госорганов ресурсами – оптимальным объемом функций и штатной численности для эффективного достижения стратегических целей.

Основными задачами функционального обзора являются:

выявление дублирующих функций государственных органов;

выявление несвойственных и избыточных функций государственных органов;

определение государственного органа и его структуры в соответствии со сферами (отраслями) регулирования в системе государственного управления;

определение оптимального лимита штатной численности государственного органа.

Путем выявления несвойственных функций, ликвидации дублирующих функций, закрепления новых функций в соответствии с задачами, целями государственного органа, а также передачи несвойственных функций в конкурентную среду, обеспечивается формирование оптимального объема функций в каждом конкретном государственном органе и установление роли государства как в отдельных сферах (отраслях), так и на разных уровнях государственного управления.

Министерство энергетики получило новые функции, согласно которым:

определяет оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере топливно-энергетического комплекса;

устанавливает порядок обеспечения информационной безопасности в сфере топливно-энергетического комплекса;

определяет отраслевой центр информационной безопасности в сфере топливно-энергетического комплекса.

Министерство культуры наделили новыми полномочиями:

выработка предложений по наполнению официального интернет-ресурса информацией с учетом анализа часто задаваемых вопросов граждан, в том числе поступающих в рамках обращений и запросов;

разработка и утверждение типового устава фонда целевого капитала по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования;

обеспечение деятельности Национального курултая при Президенте РК;

участие в формировании государственной политики и принятие мер по противодействию теневой экономике в регулируемых Министерством сферах;

осуществление государственного контроля за установлением сооружений монументального искусства;

осуществление государственного контроля за проведением археологических и научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры международного и республиканского значения;

осуществление взаимодействия и сотрудничества с молодежными организациями по вопросам культуры;

осуществление сотрудничества с международными организациями по вопросам гендерного равенства и др.

Занятость, заработная плата

Изменились Единые правила исчисления средней заработной платы

Добавлено понятие: стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер – выплаты, которые выплачиваются регулярно при наступлении случаев, предусмотренных системой оплаты труда.

Уточняется, что исчисление средней заработной платы производится за фактически отработанное время из расчета среднего дневного (часового) заработка за соответствующий период с учетом установленных доплат и надбавок, премий и других стимулирующих выплат, носящих постоянный характер, предусмотренных системой оплаты труда, за исключением среднемесячного заработка, определенного в целях возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина.

К выплатам, не учитываемым при исчислении средней заработной платы, отнесли выплаты, установленные за счет экономии бюджетных средств.

Министерство труда изменило Типовой устав центра трудовой мобильности и Типовое положение карьерного центра

Указывается, что директор центра трудовой мобильности назначается на должность и освобождается от должности уполномоченным органом в соответствии с трудовым законодательством РК.

Также утверждена Типовая структура центров трудовой мобильности областей, столицы и городов республиканского значения, в которую входят следующие функциональные направления: Управление деятельностью, Содействие занятости, Мониторинг и социальное партнерство, Адресная социальная помощь, Административное, правовое, финансовое обеспечение.

Помимо этого, поправками установлено, что структуру Карьерного центра утверждает Центр в рамках структуры Центра.

Типовая структура карьерных центров столицы, городов республиканского и областного значения включает в себя:

Сектор поддержки соискателей.

Сектор обучения.

Сектор поддержки работодателей.

Сектор по социальной работе.

Налоги, погашение долгов по налогам

Оценивать имущество налогоплательщика для погашения его долгов по налогам будут через мобильное приложение

Запущен пилотный проект, который упрощает процедуры по реализации объекта путем применения мобильного приложения в целях проведения оценки объекта.

Пилот реализуется по 31 декабря 2026 года включительно на территории городов Астана, Алматы, Шымкент и Алматинской области.

АО "Фонд проблемных кредитов" в течение 1 рабочего дня после поступления актов описи имущества и приложенных к нему постановлений об обращении взыскания, отчета об оценке объекта по заказной почте размещает их на интернет-ресурсе www.e-qazyna.kz.

В рамках "пилота" работник органа госдоходов скачивает мобильное приложение "QQ bagalau" и авторизуется в качестве пользователя.

Работник органа госдоходов вносит в мобильное приложение сведения об оцениваемом объекте, с приложением фото и видеофайлов.

После загрузки фото-видеофайлов в мобильное приложение, на основании аналитических данных вычисления, формируется отчет оценщика об оценке объекта.

Вода, водоснабжение

С 9 ноября вводятся в действие Правила технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов

Техническая эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов осуществляется организацией по водоснабжению и водоотведению и включает в себя организационно-технические мероприятия по осмотру, техническому обследованию, технологическому, техническому контролю, все виды ремонта, осуществляемые периодически по утвержденному плану технической эксплуатации, а также внеплановый ремонт по устранению аварий и неисправностей.

Организация обеспечивает функционирование систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с договором, заключенным между организацией по водоснабжению и водоотведению и собственником систем водоснабжения и водоотведения.

Организация при надлежащей технической эксплуатации обеспечивает бесперебойную и безаварийную работу всех элементов:

по системам водоснабжения:

водозаборных сооружений, очистных сооружений, водопроводных сетей и сооружений на них, насосных станций, регулирующих емкостей (резервуаров) и водонапорных башен, зон санитарной охраны;

по системам водоотведения:

коллекторов и сетей водоотведения, насосных станций, очистных сооружений, выпусков сточных вод, накопителей сточных вод (при наличии).

Утверждена Методика расчета объемов предоставленных услуг по водоснабжению или водоотведению

Методика предусматривает определение объемов предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения по которым поставщик выставляет водопотребителю счета для оплаты.

Объем предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения за установленный период определяется на основании показаний приборов учета, принятых в коммерческий учет, установленных на границе раздела эксплуатационной ответственности.

При непредоставлении водопотребителем показаний приборов учета, поставщик осуществляет расчет на основании среднесуточного объема потребления воды по дифференцированным тарифам.

При снятии поставщиком контрольных показаний с приборов учета производится перерасчет объема в соответствии с фактическим потреблением.

Объем предоставленных услуг водоснабжения для водопотребителей – участников кондоминиума определяется в следующем порядке:

при отсутствии индивидуальных и общедомового приборов учета – по нормам потребления коммунальных услуг по водоснабжению, утвержденным акиматами областей, городов республиканского значения, столицы;

при частичной установке индивидуальных приборов учета и отсутствии общедомового прибора учета – по показаниям индивидуальных приборов учета и по нормам потребления коммунальных услуг по водоснабжению, утвержденным акиматами областей, городов республиканского значения, столицы;

при частичной установке индивидуальных приборов учета и наличии общедомового прибора учета:

- имеющим приборы учета – по показаниям индивидуальных приборов учета;

- не имеющим приборы учета – по нормам потребления коммунальных услуг по водоснабжению, утвержденным акиматами областей, городов республиканского значения, столицы.

Обновлены Правила приема сточных вод в централизованные системы водоотведения населенных пунктов

Прием сточных вод, осуществляется на основании договора между поставщиком и водопотребителем.

В систему водоотведения допускается прием сточных вод, подлежащих очистке на очистных сооружениях в соответствии с применяемой на них технологией очистки.

В систему водоотведения не допускается прием сточных вод, содержащих твердые отходы и вещества, приводящие к нарушению эксплуатации систем водоотведения, в том числе:

строительный мусор, песок, грунт, лед и снег;

жир, остатки пищи, отходы из жироуловителей и осадки локальных очистных сооружений;

крупногабаритные и нерастворимые бытовые отходы;

радионуклиды, опасные вещества, токсичные реагенты и агрессивные среды;

нефтепродукты, мазуты, эмульсии, нерастворимые масла.

Прием сточных вод от физических лиц, использующих воду для хозяйственно-бытового потребления, производится без ограничений.

Сети или системы водоотведения водопотребителей, сбрасывающих производственные сточные воды, до подключения к сетям водоотведения населенного пункта, оборудуются локальными очистными сооружениями в зависимости от специфики сточных вод:

столовые и иные предприятия общественного питания – жироуловителями;

автомойки – песко- и нефтеловушками, фильтрами для механической очистки;

объекты здравоохранения – установками предварительной дезинфекции и ликвидации биологически опасных веществ.

Медицина, здравоохранение

Минздрав утвердил Стандарт оказания медицинской помощи при ВИЧ-инфекции

Специализированная медицинская помощь населению при ВИЧ-инфекции, оказывается организациями здравоохранения, осуществляющими деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции.

Медицинская помощь при ВИЧ-инфекции включает:

проведение профилактических мероприятий для населения и КГН;

специализированную медицинскую помощь лицам, зараженным ВИЧ-инфекцией.

К организациям здравоохранения, осуществляющим деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции относятся:

центр по профилактике ВИЧ-инфекции;

республиканская государственная организация здравоохранения, осуществляющая деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции.

Специализированная медицинская помощь при ВИЧ-инфекции оказывается врачами по специальности "Инфекционные болезни (взрослые, детские)", "Гигиена-эпидемиология", "Общественное здоровье", "Общественное здравоохранение", "Медико-профилактическое дело".

Забор крови на наличие ВИЧ-инфекции проводится в организациях здравоохранения, по документу, удостоверяющему личность или по электронному документу. Образец крови направляется в региональные Центры ВИЧ, РГОЗ для проведения исследований.

Организации здравоохранения, выявившие при медицинском обследовании факт ВИЧ-инфекции, письменно уведомляют обследуемого о полученном результате, информируют о необходимости соблюдения мер предосторожности, а также предупреждают об административной и уголовной ответственности за уклонение от лечения и заражение других лиц с подписанием пациентом листа конфиденциального собеседования.

Документом определен порядок оказания медицинской помощи лицам, зараженным ВИЧ-инфекцией, в амбулаторных, стационарных и стационарозамещающих условиях.

Минздрав обновил Стандарт оказания первичной медико-санитарной помощи

Оказание услуг ПМСП осуществляется в рамках ГОБМП, в системе ОСМС, добровольного и (или) вмененного медицинского страхования, оказываемых за счет взносов физических и юридических лиц, а также платно.

Для получения услуг ПМСП граждане прикрепляются к организации ПМСП.

ПМСП оказывается врачами общей практики (семейными врачами), участковыми терапевтами, педиатрами, фельдшерами, акушерами, медицинскими сестрами расширенной практики (общей практики), участковыми медицинскими сестрами, социальными работниками, психологами в области здравоохранения.

ПМСП населению оказывается:

на дому;

в медицинском пункте;

в фельдшерско-акушерском пункте;

во врачебной амбулатории (Центр семейного здоровья)

в центре ПМСП;

в районной поликлинике или номерной районной поликлинике;

в городской поликлинике;

в республиканском центре ПМСП.

Правила формирования перечня орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения обновил Минздрав

Для включения заболевания в перечень орфанных заболеваний субъектами здравоохранения, представителями ассоциаций и общественных объединений, физическими и юридическими лицами подаются предложения в Рабочий орган.

Заболевание включают в перечень орфанных (редких) при условиях:

распространенность в РК не более 10 случаев на 100 тысяч населения (было не более 50 случаев на 100 тысяч населения);

(было не более 50 случаев на 100 тысяч населения); необходимость в систематическом лечении, для проведения которого имеются разработанные и зарегистрированные в РК лекарственные средства (курабельные пациенты);

необходимость в систематическом лечении с применением лекарственных средств, которые разработаны и имеются в мире, но не зарегистрированы к применению в РК;

наличие заболеваний, для лечения которых в мире отсутствуют разработанные лекарственные средства;

необходимость оказания паллиативной медицинской помощи в связи с отсутствием радикальной терапии (инкурабельные пациенты).

Пересмотр перечня орфанных заболеваний проводится один раз в год или при появлении новых достоверных случаев. (ранее пересматривали 1 раз в 3 года).

Лекарственный препарат включается в перечень орфанных лекарственных средств при наличии положительной рекомендации Формулярной комиссии и соответствии следующим критериям:

лекарственный препарат предназначен для диагностики, профилактики или лечения одного или нескольких орфанных заболеваний согласно утвержденного перечня орфанных заболеваний (на момент подачи предложения);

лекарственный препарат зарегистрирован к применению на территории РК со статусом орфанного препарата (технологии) или не зарегистрирован к применению на территории РК;

лекарственный препарат предназначен для пациентов с заболеванием, для которого не существует удовлетворительных методов диагностики, профилактики, лечения или при наличии такого метода, данный лекарственный препарат будет приносить значительно большую пользу пациентам, страдающим таким заболеванием.

Выдача лицензии на медицинскую деятельность: обновлен перечень требований к оказанию госуслуги

Услугу оказывают территориальные департаменты Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК через веб-портал "электронного правительства".

Срок оказания государственной услуги:

при выдаче лицензии или приложения к лицензии – 13 рабочих дней ;

; при переоформлении лицензии или приложения к лицензии – 3 рабочих дня ;

; при выдаче дубликата лицензии или приложения к лицензии в случае утери или порчи, выданных в бумажной форме – 2 рабочих дня.

Для получения лицензии и приложения к лицензии требуются:

заявление;

подтверждение соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым при лицензировании медицинской деятельности;

диплом о высшем или среднем медицинском образовании (для услугополучателей, окончивших обучение до 2015 года);

удостоверение о прохождении переподготовки или свидетельства о прохождении повышения квалификации;

документ, подтверждающий трудовую деятельность работника, согласно заявляемым подвидам деятельности, в случае отсутствия сведений о профилях работников и учета трудовых договоров в информационной системе шлюз "электронного правительства";

документы, удостоверяющие право собственности или договора аренды, или договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом (ссуды), или доверительного управления имуществом, или договора государственно-частного партнерства, в случае отсутствия сведений в ШЭП.

Изменения в правилах и условиях изъятия, заготовки, хранения, консервации, транспортировки, трансплантации органов

Прижизненный донор и потенциальный реципиент направляются в HLA-лабораторию для определения тканевой совместимости органов и тканей, результаты которых передаются в центр трансплантации, направивший для исследований.

При необходимости срочной передачи результатов исследования лечащему врачу используется электронный вариант результатов исследования с соблюдением норм конфиденциальности в соответствии с Законом "О персональных данных и их защите". Результаты исследований не передаются прижизненному донору или потенциальному реципиенту, а также их родственникам, супругу (супруге).

Аквакультура, рыба

Правила проведения конкурса по закреплению рыбохозяйственных водоемов утвердили в МСХ

Срок закрепления рыбохозяйственных водоемов и участков для осуществления озерно-товарной и садковой хозяйственной деятельности составляет от 10 до 49 лет, и определяется на основании паспортизации водоемов и участков.

Конкурс проводится территориальным подразделением.

Территориальное подразделение до проведения конкурса размещает в геоинформационном сервисе полную информацию по паспортизации рыбохозяйственных водоемов и участков, в том числе:

координаты и обрисовки границ всего рыбохозяйственного водоема и каждого участка в отдельности;

электронный паспорт всего рыбохозяйственного водоема и каждого участка в отдельности.

Для участия в конкурсе необходимо предварительно зарегистрироваться на веб-портале с указанием:

для физических лиц:

ИИН, фамилии, имени и отчества (при его наличии);

контактных данных (адреса регистрации, телефона, электронного адреса);

для юридических лиц:

БИН, полного наименования юридического лица, фамилии, имени и отчества (при его наличии) первого руководителя;

реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного взноса;

контактных данных (юридического адреса, телефона, факса, электронного адреса).

Гарантийный взнос для участия в конкурсе составляет 100 МРП. Конкурс проводится в два этапа.

На первом этапе заявки участников рассматриваются территориальным подразделением на веб-портале в целях определения участников, соответствующих квалификационным требованиям и условиям конкурса, и допущенных к участию во втором этапе конкурса.

На втором этапе рассматриваются ценовые предложения участников.

Ведомством/территориальным подразделением в течение десяти рабочих дней со дня оплаты окончательной цены принимается решение о закреплении объектов.

Утверждены Правила разработки рыбоводно-биологического обоснования в области аквакультуры

Биологическое обоснование разрабатывается в следующих целях:

ведения аквакультуры или товарного рыбоводства;

определения оптимальных условий и параметров для осуществления аквакультуры;

оценки текущего состояния и потенциала рыбохозяйственных водоемов и (или) участков, рыбоводных прудов, рыбоводных бассейнов для применения технологий содержания и выращивания объектов аквакультуры.

Биологическое обоснование разрабатывается на основании научных исследований юридическими лицами, аккредитованными как субъекты научной и (или) научно-технической деятельности.

Рыбоводно-биологическое обоснование в области аквакультуры разрабатывается для:

озерно-товарной хозяйственной деятельности;

садковой хозяйственной деятельности;

прудовой и воспроизводственной хозяйственной деятельности;

индустриальной хозяйственной деятельности.

Биологическое обоснование составляется сроком на 5 лет.

В МСХ утвердили Правила закрепления участков рыбохозяйственных водоемов международного или республиканского значения для осуществления садковой хозяйственной деятельности

Участки рыбохозяйственных водоемов международного и (или) республиканского значения для осуществления садковой хозяйственной деятельности закрепляются в целях реализации проектов по:

созданию новых производств и предусматривающих осуществление инвестиций в строительство производственных объектов, включая ввод перерабатывающих мощностей, в размере не менее 150 тыс. МРП;

расширению действующих производств, в том числе реконструкции и модернизации производственных и перерабатывающих мощностей, и предусматривающих осуществление инвестиций в размере не менее 100 тыс. МРП.

Юридическим лицам РК при направлении заявки необходимо соответствовать следующим требованиям:

наличие бизнес-плана и рабочей программы проекта;

наличие средств в указанном выше объеме, или средств, указанных в бизнес-плане проекта;

отсутствие налоговой задолженности и задолженности по социальным платежам;

отсутствие неисполненных договорных обязательств (для лиц, за которыми ранее были закреплены рыбохозяйственные водоемы или участки).

Срок закрепления рыбохозяйственных водоемов или участков для садковой хозяйственной деятельности составляет от 10 до 49 лет.

В МСХ утвердили Правила оказания помощи для предотвращения угрозы массовой гибели рыб и других водных животных

Случаи гибели рыб и других водных животных в зависимости от причин и масштабов подразделяются на:

естественную гибель;

массовую гибель;

гибель, вызванную антропогенными причинами;

гибель, вызванную природно-обусловленными факторами.

Массовая гибель рыб и других водных животных – гибель более 50 кг рыб в радиусе до 100 м либо более 10 особей тюленей в радиусе до 5 км за период до 5 календарных дней, вызванная внешними (в том числе антропогенными) воздействиями либо эпизоотиями.

В целях организации мероприятий по оказанию помощи для предотвращения угрозы массовой гибели рыб и других водных животных, а также ликвидации последствий замора местный исполнительный орган незамедлительно информирует государственные органы и в течении 24 часов с момента поступления информации.

После установления причин массовой гибели рыб и других водных животных, местный исполнительный орган проводит следующие мероприятия:

аэрация воды, установка передвижных насосно-аэрационных установок для повышения содержания кислорода;

подача свежей воды в водоем (при наличии технической возможности);

мелиоративные работы: удаление избыточной растительности, ила, разложившихся органических остатков;

применение при необходимости разрешенных биологических и химических препаратов, способствующих улучшению качества воды;

организация временного изъятия (эвакуация) рыб и других водных животных в безопасные водоемы или специальные хозяйства (при угрозе массовой гибели).

Утверждены Правила распределения квот изъятия объектов рыболовства

Распределение квот осуществляется на основании лимитов изъятия, утверждаемых уполномоченным органом.

Если общий объем заявленных квот не превышает лимит изъятия на рыбохозяйственном водоеме, заявки удовлетворяются в соответствии с заявленными квотами.

Если же общий объем заявленных квот превышает лимит изъятия на рыбохозяйственном водоеме, территориальное подразделение распределяет квоты на основании листа подсчета рейтинговой оценки.

Итоги распределения квот изъятия объектов рыболовства территориальными подразделениями размещаются на официальном интернет-ресурсе территориального подразделения www.gov.kz и направляются в ведомство уполномоченного органа и в соответствующие местные исполнительные органы.

Приняты Правила регулирования численности рыбных ресурсов и других водных животных

Регулирование численности рыбных ресурсов и других водных животных осуществляется в целях:

охраны здоровья населения;

предотвращения заболеваний сельскохозяйственных и домашних животных;

предотвращения ущерба экономике;

сохранения биологического равновесия.

Регулирование численности видов рыбных ресурсов и других водных животных проводится в соответствии с биологическим обоснованием, в котором отражается:

учет численности рыб и других водных животных;

оценка запасов промысловых видов;

анализ репродуктивного потенциала и естественной смертности;

определение лимитов допустимого изъятия.

Изъятие объектов животного мира в рамках регулирования численности рыбных ресурсов и других водных животных осуществляется на основании разрешения на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными.

Гражданство, иностранцы

МИД обновил Правила приема загранучреждениями РК заявлений по вопросам гражданства

Заявления по вопросам гражданства подлежат регистрации и рассмотрению загранучреждениями, КНБ и МИД РК в срок не позднее 1 месяца со дня их поступления в каждый из этих госорганов.

Общий срок рассмотрения заявлений по вопросам гражданства не должен превышать 6 месяцев со дня предоставления полного пакета документов в загранучреждение.

Обновлены перечни документов, прилагаемых к заявлениям о приеме, восстановлении и выходе из гражданства.

По вопросам приема, восстановления и выхода из гражданства РК и при отклонении заявления по вопросам гражданства издается Указ Президента РК.

Повторное заявление по вопросу гражданства рассматривается по истечении 1 года после предыдущего решения по этому вопросу.

СМИ, печатные издания

Обновлены правила постановки на учет или переучет периодических печатных изданий, интернет-изданий

Госуслуга оказывается Комитетом информации Министерства культуры и информации.

Услугополучатель направляет услугодателю через портал заявление и документы по перечню.

В течение двух дней проверяют полноту представленных документов. Далее в течение 8 рабочих дней рассматривают документы на содержание заявления, проверяется на наличие одинакового названия в реестре поставленных на учет периодических печатных изданий, интернет – изданий, а также проверяется предоставленная квитанция на правильность заполнения реквизитов, по итогам формируют свидетельство о постановке на учет.

Периодическое печатное издание, интернет-издание подлежат переучету в случаях смены собственника или изменения его наименования, а также названия, языка издания либо материалов и сообщений, территории распространения, основной тематической направленности и периодичности выпуска.

Импорт, экспорт

С 1 ноября один из легких дистиллятов разрешили вывозить из РК

Министерство энергетики разрешило вывоз легкого дистиллята.

Ветеринария

Обновлен перечень требований к оказанию госуслуги по выдаче лицензии для занятия деятельностью в сфере ветеринарии

Лицензию на производство препаратов ветеринарного назначения выдает Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК

Лицензию на занятие деятельностью по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы продукции и сырья животного происхождения выдают местные исполнительные органы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента.

Для получения лицензии или приложения к лицензии нужны:

заявление физического лица для получения лицензии или приложения к лицензии в форме электронного документа, подписанного ЭЦП;

заявление юридического лица в форме электронного документа, подписанного ЭЦП;

электронная копия документа, подтверждающего оплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия деятельностью в области ветеринарии, за исключением случаев оплаты через ПШЭП;

электронная форма сведений, содержащих информацию для осуществления деятельности в области ветеринарии по производству препаратов ветеринарного назначения.

За выдачу лицензии нужно заплатить 6 МРП, за переоформление – 10% от ставки сбора за выдачу лицензии.

Госслужба

С 20 ноября меняются Временные правила отбора и проведения конкурса на занятие административной государственной должности корпуса "Б" в интегрированной информационной системе

В частности, вводится Конкурс на занятие вакантной или временно вакантной низовой должности, который включает в себя ряд последовательных этапов:

объявление о проведении конкурса в системе;

прием заявок граждан, желающих принять участие в конкурсе посредством системы;

прохождение кандидатами оценки личных качеств и оценки способности кандидата работать с текстовой и числовой информацией;

практическая оценка;

подведение итогов конкурса.

Собеседование не проводится по конкурсам на занятие низовых должностей. Зато проводится практическая оценка в государственном органе, к которой допускаются два кандидата, набравшие наивысшие баллы по результатам предыдущих этапов конкурса.

На этапе практической оценки определяются профессиональные навыки кандидатов, вытекающих из функциональных обязанностей вакантной должности.

Практические задания должны быть лаконичными, ясными, точными и направленными на оценку способностей:

по разработке и внесению предложений по совершенствованию государственной политики, нормативных правовых актов и административных процедур в соответствующей отрасли;

по подготовке официальных запросов и писем в государственные органы и иные организации в рамках должностных обязанностей вакантной должности;

по рассмотрению обращений физических и юридических лиц, подготовке мотивированных ответов в соответствии с законодательством.

Кандидат, набравший наивысший балл по итогам этапа практической оценки, становится победителем конкурса.

Строительство

Расширен перечень документов, которые должны представить застройщики для получения гарантии по строительству жилых домов

В него добавили:

Нотариально заверенное согласие застройщика на подписание Акта приема-передачи в доверительное управление Единому оператору акций/доли участия в уполномоченной компании.

Согласие застройщика, уполномоченной компании и генерального подрядчика на получение (выгрузку) данных из кредитных бюро, действующих в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Сведения об аффилированных лицах (связанных сторон) застройщика и уполномоченной компании.

Справка о наличии и номере банковского счета Застройщика с указанием оборотов по дебету и кредиту за 2 последних года, исходящего остатка на запрашиваемую дату.

Справка о наличии и номере банковского счета Уполномоченной компании с указанием исходящего остатка на запрашиваемую дат, и выписка об остатке и движении денег по банковскому счету за 2 последних года.

Список строящихся объектов застройщика и его уполномоченных компаний с информацией о текущем состоянии и источниках финансирования.

Информация об осуществленных продажах по проекту многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов.

Госимущество

С 1 ноября прокуратуре предоставили доступ к реестру госимущества

В Правила ведения реестра государственного имущества внесли дополнения, согласно которым доступ к веб-порталу реестра предоставили Генеральной прокуратуре, прокуратурам областей и приравненным к ним прокуратурам (городов республиканского значения и столицы).

Транспорт

Изменения в Правилах выдачи и продления срока действия свидетельств авиационного персонала

Лица, имеющие свидетельства авиационного персонала, допускаются к выполнению профессиональной деятельности при наличии действующего свидетельства, действующих квалификационных отметок на право осуществления такой деятельности и (или) медицинского сертификата соответствующего класса (вида), при условии поддержания профессионального уровня в соответствии с периодичностью, предусмотренной Типовыми программами профессиональной подготовки авиационного персонала, участвующего в обеспечении безопасности полетов.

Срок действия квалификационной отметки члена летного экипажа не прерывается и продлевается от даты его истечения при продлении срока действия квалификационной отметки в течение 90 дней до его истечения.

Акт летной проверки действует в течение 180 дней после проведения летной проверки для внесения квалификационных отметок или получения свидетельства члена летного экипажа.

Недропользование

Внесены изменения в Правила приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по разведке или добыче углеводородов

Ранее данные правила распространялись также на добычу урана.

Изменены процедуры закупок недропользователей, осуществляемые путем открытого конкурса. Обновлены требования к конкурсной документации, рассмотрению конкурсных заявок, порядку выбора победителя конкурса.

Энергетика

В Правила работы с персоналом в энергетических организациях РК внесли изменения

Расширены основания для назначения внеочередной квалификационной проверки знаний путем выдачи предписания или направления рекомендации от госоргана при выявлении нарушений требований правовых актов в области теплоэнергетики или электроэнергетики относятся:

введение в действие нового правового акта в области электроэнергетики, внесение изменений и дополнений в правовые акты в области электроэнергетики, если нормы этих актов вносят изменения в деятельность работника организации;

акт расследования несчастного случая на производстве, по результатам которого комиссией по расследованию несчастного случая выявлены нарушения требований правовых актов в области электроэнергетики со стороны персонала, приведшие к несчастному случаю;

факт ошибочных действий персонала организации, в том числе по настройке устройств автоматики, релейной или технологической защиты, в результате которых произошло повреждение оборудования (электроустановок, зданий, сооружений), нарушение установленного режима производства, передачи и потребления электрической, тепловой энергии;

факт ошибочных действий персонала при проектировании, строительно-монтажных, ремонтных, пуско-наладочных, экспертных работах, в том числе при испытаниях и измерениях;

отсутствие контроля и принятия мер, по выявленным нарушениям при работах в области электроэнергетики в организации, со стороны технических руководителей, работников служб безопасности и охраны труда организации;

в отношении технического руководителя организации при отсутствии им принятия решения при вводе в эксплуатацию оборудования (нового или после его реконструкции), изменении электрических и технологических схем, если это приводит к изменениям в деятельности работника организации;

по выявленным нарушениям при работах в области электроэнергетики со стороны специалистов экспертных, проектных организаций в области электроэнергетики, в том числе лабораторий (электролабораторий) по изменениям и испытаниям;

нарушение установленных настоящими Правилами сроков по прохождению первичной или периодической (очередной) квалификационной проверки знаний без уважительной причины, а также неподтверждение своей квалификации; (новый)

в отношении технического руководителя организации при невыполнении подчиненным оперативно-диспетчерским персоналом распоряжений вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала системного оператора по режимам производства, передачи и потребления электрической энергии. (новый)

Помимо этого, Министерство энергетики внесло уточнения в Правила проведения квалификационных проверок знаний правил технической эксплуатации и правил техники безопасности у руководителей, специалистов организаций, осуществляющих производство, передачу электрической и тепловой энергии, для контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электроустановок.

Банки, МФО, кредитование

В пруденциальные нормативы МФО включили коэффициент долговой нагрузки заемщика

В состав пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов для микрофинансовых организаций дополнительно включили коэффициент долговой нагрузки заемщика.

Обязательным условием выполнения норматива достаточности собственного капитала является соблюдение лимита на долю просроченной задолженности по основному долгу, начисленному вознаграждению свыше 90 календарных дней в общей сумме ссудного портфеля.

Значение лимита составляет не более 20% с 1 января 2026 года, до этой даты значение лимита составляет не более 15%.

С 3 ноября меняются Правила предоставления банковских услуг

На своем интернет-ресурсе банк обязан размещать кредитный калькулятор.

Теперь банк увеличивает тарифы по платежам и переводам физлиц после уведомления клиента не менее чем за 3 месяца до предполагаемой даты изменения тарифов.

Срок рассмотрения обращения клиента составляет не более 15 рабочих дней со дня поступления обращения в банк.

В случае необходимости установления фактических обстоятельств срок рассмотрения обращения продлевается на 15 рабочих дней. Клиент извещается о продлении срока в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о продлении.

Банк принимает решение о согласии с предложенными изменениями в условия договора банковского займа на срок не менее трех месяцев без требования выплаты комиссий и иных платежей по договору банковского займа при подаче заявления о внесении изменений в условия договора банковского займа заемщиком – физическим лицом:

относящимся к социально уязвимым слоям населения;

пострадавшим в результате обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного положения.

Решение о согласии с предложенными изменениями в условия договора банковского займа, заключенного с заемщиком – физическим лицом, принимается при условии снижения среднемесячного дохода заемщика, рассчитанного за два месяца, предшествующие месяцу обращения заемщика с заявлением, более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом заемщика, рассчитанным за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения заемщика с заявлением либо назначения адресной социальной помощи.

Изменились требования к обеспечению информационной безопасности банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций

Банк, организация проводят внешнюю проверку состояния системы управления информационной безопасностью банка, организации в объеме, определяемом исполнительным органом банка, организации, на соответствие национальному стандарту Республики Казахстан СТ ISO/IEC 27001-2023 "Информационная безопасность, кибербезопасность и защита конфиденциальности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования" не реже одного раза в 3 года.

При аутентификации клиента в мобильном приложении на ранее не зарегистрированном за клиентом в банке, организации мобильном устройстве банк, организация проводят биометрическую идентификацию клиента с использованием биометрических данных, подтвержденных ЦОИД или полученных посредством устройств банка, организации.

Также обновлены требования к функционалу мобильного приложения банка.

Кредитные бюро будут передавать в КГД сведения о казахстанцах, имеющих долги перед МФО и коллекторами

Минфин утвердил Правила представления кредитным бюро в орган государственных доходов сведений из кредитного отчета по задолженности физических лиц, у которых возникла обязанность по представлению декларации об активах и обязательствах, о доходах и имуществе, перед коллекторскими или микрофинансовыми организациями, которые действуют с 10 ноября по 31 декабря 2025 года.

КГД в срок не позднее 25 ноября года, следующего за отчетным годом, формирует по состоянию на 31 декабря отчетного года список физлиц, у которых возникла обязанность по представлению декларации об активах и обязательствах, о доходах и имуществе.

Далее КГД в течение 10 календарных дней направляет список в кредитные бюро через ИС "Smart Data Finance".

В свою очередь, кредитное бюро в течение 10 календарных дней передает сведения из кредитного отчета в КГД по задолженности физлиц перед коллекторскими организациями и МФО.

Промышленность, промышленные гранты

Правила предоставления промышленных грантов изменили в Казахстане

Промышленный грант предоставляется заявителям, соответствующим следующим критериям:

являющимися казахстанскими товаропроизводителями;

являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства;

осуществляющие деятельность не менее 3 лет до даты подачи заявки в национальный институт;

исключительно ориентированных на производство продукции, включенной в перечень приоритетных товаров;

не относящиеся к субъектам промышленно-инновационной деятельности, указанным в пункте 4 Правил;

отсутствие аффилированности с собственником оборудования или лицом, осуществляющим уступку прав по оборудованию с заявителем;

наличие инженерно-технического персонала с необходимым уровнем квалификации;

отсутствие налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям в размере одного тенге и более (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с подпунктом 3 статьи 1 Налогового кодекса);

отсутствие нахождения в процессе ликвидации;

соответствие стоимости проекта, сумме, не превышающей суммарного годового дохода предприятия за последние 3 года;

имеющие положительную динамику по налоговым отчислениям (КПН/ИПН) за последние 3 года на дату подачи заявки. Требование настоящего подпункта не распространяется на субъектов промышленно-инновационной деятельности, которые освобождены от уплаты налогов согласно действующего законодательства и/или с даты регистрации которых прошло менее трех календарных лет до даты поступления заявки в национальный институт.

Также обновлен перечень документов, которые требуется предоставить для получения промышленного гранта.

Утверждены Правила оказания мер государственного стимулирования промышленности, направленных на продвижение обработанных товаров, работ и услуг казахстанского происхождения на внутренний рынок

Субъекту промышленно-инновационной деятельности возмещаются обоснованные и документально подтвержденные затраты в размере 50% от суммы, предъявляемой к возмещению, но не более:

15 000 МРП на одного субъекта промышленно-инновационной деятельности по затратам, связанным с прохождением международной сертификации в течение последних 24 месяцев до даты подачи заявки;

При этом, сумма возмещения не превышает 15 000 МРП в тенге в календарном году на одного субъекта промышленно-инновационной деятельности";

10 000 МРП на одного субъекта промышленно-инновационной деятельности по затратам субъектов легкой промышленности, связанным с приобретением оборудования для нанесения средств идентификации и связанные с доставкой железнодорожным транспортом от пункта отправления до пункта назначения на территории РК обработанных товаров казахстанского происхождения, входящих в Перечень приоритетных товаров в течение последних 24 месяцев до даты подачи заявки.

При этом, сумма возмещения не превышает 10 000 МРП в тенге в календарном году на одного субъекта промышленно-инновационной деятельности.

Креативные индустрии

Утвержден перечень креативных индустрий

В него включены 43 вида деятельности по следующим направлениям:

Организация конференций и торговых выставок;

Ювелирное дело;

Кино и анимация;

Библиотеки, музеи;

Культурно-досуговые учреждения, культурное наследие;

Музыка;

Архитектура и мода;

ТВ, фотография;

Народные промыслы;

IT и геймдевелопмент.

Вооруженные силы, военнослужащие

Президент изменил Правила прохождения воинской службы

В частности, добавлена глава, которая определяет особенности прохождения воинской службы в резерве.

Контракт о прохождении воинской службы в резерве заключается в добровольном порядке гражданином Республики Казахстан с командиром (начальником) воинской части (учреждения) в письменном виде по типовой форме, утверждаемой Министром обороны РК.

Контракт о прохождении воинской службы в резерве заключается сроком на три года.

В период мобилизации, военного положения и в военное время военнослужащие, проходящие воинскую службу в резерве, переходят на воинскую службу по контракту.

В отношении граждан, поступающих на воинскую службу в резерве на должности, перечень которых утвержден первым руководителем уполномоченного органа, проводится проверка с применением психофизиологического исследования в порядке, определенном первым руководителем уполномоченного органа.

Также изменились:

общевоинский Устав,

описание и рисунки образцов военной формы одежды и знаков различия Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований РК.

Таможенный контроль

Утверждены Правила действий должностных лиц органов государственных доходов при остановке автомобильных транспортных средств

При остановке ТС должностное лицо осуществляет следующие действия:

включает нагрудной видеорегистратор (видеожетон);

подает сигнал с помощью громкоговорящего устройства либо жестом руки или жезла в направлении ТС с одновременным сигналом свистка, понятные водителю;

после остановки подходит к ТС, представляется и по требованию водителя предъявляет служебное удостоверение либо идентификационную карту для ознакомления;

разъясняет основание остановки ТС и вручает водителю требование об остановке, а также уведомляет в устной форме об использовании видеожетона.

требует в целях проведения таможенного контроля обеспечить проезд ТС за пределы проезжей части;

запрашивает у водителя предоставление доступа к ТС и находящимся в нем товарам, а также документов на ТС и товары;

проводит проверку ТС и находящихся в нем товаров, а также документов на них, предъявленных водителем.

Хранение фотоснимков, аудио- и видеозаписей в цифровом формате осуществляется на серверах органов государственных доходов в течение 3 лет.

Правила заполнения акта об остановке автомобильного транспортного средства мобильными группами органов госдоходов утвердил Минфин

Под остановкой автомобильного транспортного средства понимается преднамеренное прекращение движения транспортного средства, в том числе не осуществляющего международные перевозки товаров, вне зоны таможенного контроля, для проведения таможенного контроля в целях проверки соблюдения международных договоров РК, таможенного законодательства ЕАЭС, таможенного и иного законодательства РК.

Акт составляется и подписывается должностным лицом органа государственных доходов, включенным в состав мобильной группы в 2 экземплярах.

В акте указываются следующие сведения:

дата и номер составления акта;

место, дата и время остановки автомобильного транспортного средства;

наименование органа, осуществляющего проверку;

дата и номер требования об остановке автомобильного транспортного средства;

основание остановки автомобильного транспортного средства;

должность, ФИО должностного лица;

сведения о водителе (ФИО, номер и дата удостоверения личности (паспорта) и водительского удостоверения);

сведения об отправителе товаров, а также о лице, обладающем полномочиями в отношении товаров или которым приобретены такие товары, (при наличии таких сведений);

сведения об автомобильном транспортном средстве (госномер, марка, модель, вид, свидетельства о госрегистрации транспортного средства);

сведения об использовании технических средств;

сведения о применении иных форм таможенного контроля;

описание выявленных фактов и (или) признаков, свидетельствующих о возможных нарушениях международных договоров РК, таможенного законодательства ЕАЭС, таможенного и (или) иного законодательства РК либо сведения об отсутствии таковых;

выводы по результатам проверки.

ЧС

Утвержден алгоритм управления и взаимодействия государственных органов и организаций при реагировании на чрезвычайную ситуацию

Алгоритм определяет порядок действий Министерства экологии, МЧС, местных исполнительных органов и других госорганов в случаях:

Повседневной деятельности;

При наступлении высокого класса пожарной опасности (4-5);

При обнаружении пожара;

При развитии пожара до крупных размеров;

При угрозе населенным пунктам, военным объектам (воинским частям) вне населенных пунктов;

При объявлении режима ЧС;

При угрозе перехода пожара на территорию сопредельного государства;

Всеобщее декларирование

Минфин уточнил, кто должен представлять декларацию о доходах и имуществе в 2025 году

Уточнен перечень лиц, представляющих Декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00. К ним относятся граждане Казахстана, физлица – резиденты при соответствии одному из следующих условий в течение отчетного налогового периода:

1. лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации о доходах и имуществе;

2. крупные участники банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющие инвестиционным портфелем, страховой деятельности, а также их супруги-резиденты;

3. руководители, учредители (участники) юридических лиц, владеющие более чем 10% доли в уставном капитале (акций акционерных обществ), а также их супруги-резиденты, за исключением учредителей (участников) некоммерческих организаций;

4. лица, занимающиеся частной практикой;

5. лица, получившие за отчетный налоговый период доход, подлежащий налогообложению физлицом самостоятельно, за исключением доходов от предпринимательской деятельности;

6. лица, имеющие по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами РК, в сумме, в совокупности превышающей 1 000 МРП.

7. лица, имеющие по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода имущество, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации в компетентном органе иностранного государства;

8. лица, имеющие по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода в собственности цифровые активы;

9. лица, которые в течение отчетного налогового периода приобретали имущество стоимостью свыше 20 000 МРП в РК и (или) за ее пределами:

10. недвижимое имущество, подлежащее государственной или иной регистрации, а также имущество, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации;

11. механические транспортные средства и прицепы, подлежащие госрегистрации;

12. доли участия в уставном капитале юридического лица;

13. ценные бумаги;

14. производные финансовые инструменты (за исключением производных финансовых инструментов, исполнение которых происходит путем приобретения или реализации базового актива);

15. доли участия в жилищном строительстве;

16. инвестиционное золото;

17. лица, которые представили налоговому агенту заявление о применении предварительной суммы прочих вычетов.

Также уточнен перечень иностранцев и лиц без гражданства, являющихся нерезидентами, представляющих декларацию о доходах и имуществе.

Земельные участки, земельно-кадастровые карты

Внесены уточнения в Инструкцию по созданию электронных земельно-кадастровых карт

Создание электронных земельно-кадастровых карт осуществляется Государственной корпорацией "Правительство для граждан" на основании договора, заключаемого с центральным уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках".

При создании электронных земельно-кадастровых карт учетных кварталов административно-территориальных единиц составляется план-график, в котором указываются действующие электронные земельно-кадастровые карты учетных кварталов административно-территориальных единиц и вновь созданные административно-территориальные единицы.

При изменении границ административно-территориальных единиц на вновь созданный учетный квартал или учетный квартал, границы которого изменены, создается новая электронная земельно-кадастровая карта.