Прием на должности старшего начальствующего состава органов гражданской защиты: внесены изменения

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям от 27 августа 2025 года Инструкции о приеме на службу в органы гражданской защиты, назначении на должность, перемещении, выдвижении по службе, предоставлении отпусков, присвоении специальных званий, увольнений, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что прием на должности старшего начальствующего состава производится в отношении лиц, прошедших конкурсный отбор, после прохождения стажировки и испытательного срока до трех месяцев.

При неудовлетворительном результате испытательного срока испытательный срок продлевается на три месяца без повторного последующего продления.

Также говорится, что при перемещении сотрудника по службе, кадровой службой ОГЗ совместно с заинтересованными службами оформляются нижеперечисленные материалы, которые реализуются приказом должностных лиц по номенклатуре должностей:

при перемещении сотрудника в другой населенный пункт:

послужной список сотрудника;

представление;

рапорт сотрудника, заверенный его непосредственным руководителем;

заключение ВВК (при необходимости);

заключение медицинского учреждения на члена семьи (в случае перемещения в другой населенный пункт по состоянию здоровья члена семьи);

заключение органа социальной защиты население (в случае перемещения в другой населенный пункт, обусловлено необходимостью ухода за престарелыми или больными родителями супруга (супруги) проживающими отдельно);

информация с ИС КПССУ ГП.

Приказ вводится в действие с 9 сентября 2025 года.