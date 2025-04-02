Принимать на службу в полицию будут по-новому

Приказом МВД РК от 26 марта 2025 года внесены изменения и дополнения в Инструкцию о приеме на службу в органы внутренних дел, назначении на должность, перемещении, выдвижении по службе, предоставлении отпусков, присвоении специальных званий, увольнении и откомандировании, сообщает Zakon.kz

В частности добавлены новые понятия:

информационная автоматизированная база данных (информационная система) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий сбор, хранение, передачу и обработку информации, предназначенной для автоматизации деятельности, связанной с планированием, отбором (приемом документов) и управлением персоналом по вопросам поступления на правоохранительную службу;

– программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий сбор, хранение, передачу и обработку информации, предназначенной для автоматизации деятельности, связанной с планированием, отбором (приемом документов) и управлением персоналом по вопросам поступления на правоохранительную службу; показатель конкурентоспособности (цифровой рейтинг) – сформированное посредством информационной кадровой системы правоохранительного органа формализованное числовое выражение профессионального потенциала кандидата на службу и сотрудника, основанное на профессиональных компетенциях, а также ключевых для должности показателях и объективных данных о профессиональных достижениях (критерии).

Кроме того, с 1 января 2026 года вводится в действие пункт, предусматривающий прием на службу в органы внутренних дел.

Так, говорится, что прием на службу в ОВД на должности рядового, младшего и среднего начальствующего состава осуществляется через первоначальную профессиональную подготовку в организациях образования МВД путем зачисления в кадры аппарата МВД, подразделений ОВД, организаций образования МВД посредством информационной автоматизированной базы данных (информационной системы). Назначение на должность производится в течение одного месяца со дня зачисления в кадры без установления испытательного срока.

Несколько пунктов инструкции изложены в новой редакции.

Уточняется, что планомерное перемещение по службе производится уполномоченным руководителем МВД, уполномоченными руководителями подразделений ОВД, организаций образования МВД при условии строгого соответствия лица предъявляемым квалификационным требованиям, с обязательным прохождением всех этапов карьерного роста, с учетом психологических, деловых и личных качеств назначаемого лица и результатов служебной деятельности.

Представление лиц рядового и начальствующего состава к перемещению по службе составляется на бланке по форме и направляется согласно номенклатуре должностей должностным лицам, имеющим право издавать приказы по личному составу и подлежат согласованию с руководителями заинтересованных служб аппарата МВД, подразделений ОВД, организаций образования МВД.

Указывается, что на каждую вышестоящую руководящую должность представляются не менее пяти кандидатов, набравших наивысший показатель конкурентоспособности (цифровой рейтинг).

Также говорится, что откомандирование сотрудника осуществляется приказом уполномоченного руководителя МВД, уполномоченного руководителя подразделения ОВД, организации образования МВД, имеющего право назначать на соответствующие должности.

При этом назначение сотрудника на должность производится со дня его откомандирования.

Кадровая служба направляет письмо с приложением выписки из приказа об откомандировании в орган, принимающий сотрудника на службу.

Приказ вводится в действие с 12 апреля 2025 года, за исключением нового пункта.