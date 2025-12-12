Военнослужащие органов гражданской защиты и члены их семей могут летать на самолетах за счет государства
Так, говорится, что военнослужащим при направлении на обучение в иностранные учебные заведения предоставляется проезд за счет государства на воздушном транспорте до места обучения и обратно.
Военнослужащим, обучающимся в иностранных учебных заведениях, для прохождения стажировки предоставляется проезд за счет государства на воздушном транспорте в Казахстан и обратно к месту обучения.
Проезд за счет государства на воздушном транспорте осуществляется по тарифу экономического класса.
Проезд курсантов, обучающихся в иностранных учебных заведениях, в каникулярные отпуска, если в соответствии с международными договорами РК не предусмотрен иной порядок, осуществляется за счет государства на воздушном транспорте от места обучения до места проведения отпуска, проводимого в пределах республики и обратно.
В случае, если курсант, обучающийся в иностранном учебном заведении, после прохождения стажировки убывает в отпуск, проводимый в пределах Казахстана и далее к месту обучения, его проезд осуществляется за счет государства на воздушном транспорте от места проведения отпуска (пункта отправления) до места обучения.
Членам семьи военнослужащего, за исключением членов семьи курсанта и военнослужащего срочной воинской службы, предоставляется проезд за счет государства на воздушном транспорте, если стоимость проезда равна или ниже стоимости проезда на железнодорожном (купе) или автомобильном, либо водном транспорте, а при проезде несколькими видами транспорта – общей стоимости их проезда.
К членам семьи военнослужащего, которым предоставляется проезд за счет государства на воздушном транспорте, относятся:
- супруга (супруг);
- несовершеннолетние дети;
- совершеннолетние дети с инвалидностью первой и второй группы.
Принадлежность лиц к членам семьи военнослужащего, которым предоставляется проезд за счет государства на воздушном транспорте, подтверждается: актами гражданского состояния (свидетельства о регистрации брака, рождении), документом, удостоверяющим личность, справкой об инвалидности.
Проезд военнослужащих, за исключением курсантов, и членов их семей на воздушном транспорте осуществляется на основании согласованного мотивированного рапорта военнослужащего и приказа Министра по чрезвычайным ситуациям РК или его заместителя, курирующего вопросы гражданской обороны.
Проезд на воздушном транспорте осуществляется на основании согласованного мотивированного рапорта курсанта и приказа начальника специального учебного заведения Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Рапорт подлежит рассмотрению в течение 10 рабочих дней со дня его регистрации.
Возмещение военнослужащим и членам их семей расходов на проезд за счет государства на воздушном транспорте производится на основании:
- документа, удостоверяющего личность;
- посадочного талона;
- проездного документа;
- фискального чека;
- в случае предоставления электронных авиабилетов – посадочного талона и документа, подтверждающего оплату стоимости;
- копии актов гражданского состояния (свидетельства о браке, рождении); справки об инвалидности.
Возмещение военнослужащим расходов на проезд за счет государства на воздушном транспорте осуществляется:
- при наличии средств по плану финансирования – не позднее двух месяцев со дня издания приказа министра по чрезвычайным ситуациям РК или его заместителя, курирующего вопросы гражданской обороны, или начальника специального учебного заведения МЧС;
- при отсутствии средств – после внесения соответствующих изменений в индивидуальный план финансирования.
Приказ вводится в действие с 22 декабря 2025 года.