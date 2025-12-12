#Казахстан в сравнении
Право

Военнослужащие органов гражданской защиты и члены их семей могут летать на самолетах за счет государства

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 10:02 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр по чрезвычайным ситуациям приказом от 3 декабря 2025 года утвердил Правила предоставления военнослужащим органов гражданской защиты и членам их семей права на проезд за счет государства на воздушном транспорте, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что военнослужащим при направлении на обучение в иностранные учебные заведения предоставляется проезд за счет государства на воздушном транспорте до места обучения и обратно.

Военнослужащим, обучающимся в иностранных учебных заведениях, для прохождения стажировки предоставляется проезд за счет государства на воздушном транспорте в Казахстан и обратно к месту обучения.

Проезд за счет государства на воздушном транспорте осуществляется по тарифу экономического класса.

Проезд курсантов, обучающихся в иностранных учебных заведениях, в каникулярные отпуска, если в соответствии с международными договорами РК не предусмотрен иной порядок, осуществляется за счет государства на воздушном транспорте от места обучения до места проведения отпуска, проводимого в пределах республики и обратно.

В случае, если курсант, обучающийся в иностранном учебном заведении, после прохождения стажировки убывает в отпуск, проводимый в пределах Казахстана и далее к месту обучения, его проезд осуществляется за счет государства на воздушном транспорте от места проведения отпуска (пункта отправления) до места обучения.

Членам семьи военнослужащего, за исключением членов семьи курсанта и военнослужащего срочной воинской службы, предоставляется проезд за счет государства на воздушном транспорте, если стоимость проезда равна или ниже стоимости проезда на железнодорожном (купе) или автомобильном, либо водном транспорте, а при проезде несколькими видами транспорта – общей стоимости их проезда.

К членам семьи военнослужащего, которым предоставляется проезд за счет государства на воздушном транспорте, относятся:

  • супруга (супруг);
  • несовершеннолетние дети;
  • совершеннолетние дети с инвалидностью первой и второй группы.

Принадлежность лиц к членам семьи военнослужащего, которым предоставляется проезд за счет государства на воздушном транспорте, подтверждается: актами гражданского состояния (свидетельства о регистрации брака, рождении), документом, удостоверяющим личность, справкой об инвалидности.

Проезд военнослужащих, за исключением курсантов, и членов их семей на воздушном транспорте осуществляется на основании согласованного мотивированного рапорта военнослужащего и приказа Министра по чрезвычайным ситуациям РК или его заместителя, курирующего вопросы гражданской обороны.

Проезд на воздушном транспорте осуществляется на основании согласованного мотивированного рапорта курсанта и приказа начальника специального учебного заведения Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Рапорт подлежит рассмотрению в течение 10 рабочих дней со дня его регистрации.

Возмещение военнослужащим и членам их семей расходов на проезд за счет государства на воздушном транспорте производится на основании:

  • документа, удостоверяющего личность;
  • посадочного талона;
  • проездного документа;
  • фискального чека;
  • в случае предоставления электронных авиабилетов – посадочного талона и документа, подтверждающего оплату стоимости;
  • копии актов гражданского состояния (свидетельства о браке, рождении); справки об инвалидности.

Возмещение военнослужащим расходов на проезд за счет государства на воздушном транспорте осуществляется:

  • при наличии средств по плану финансирования – не позднее двух месяцев со дня издания приказа министра по чрезвычайным ситуациям РК или его заместителя, курирующего вопросы гражданской обороны, или начальника специального учебного заведения МЧС;
  • при отсутствии средств – после внесения соответствующих изменений в индивидуальный план финансирования.

Приказ вводится в действие с 22 декабря 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Выплата денежного довольствия сотрудникам органов гражданской защиты: утверждены правила
11:43, 23 июля 2025
Выплата денежного довольствия сотрудникам органов гражданской защиты: утверждены правила
Правила ведения личных дел сотрудников органов гражданской защиты утвердили в Казахстане
15:42, 19 февраля 2025
Правила ведения личных дел сотрудников органов гражданской защиты утвердили в Казахстане
Новый вид выплат будут получать военнослужащие органов гражданской защиты
14:15, 05 сентября 2025
Новый вид выплат будут получать военнослужащие органов гражданской защиты
