Цифровой рейтинг будут учитывать при назначении на должность в полиции

МВД РК подготовило поправки в Инструкцию о приеме на службу в органы внутренних дел, назначении на должность, перемещении, выдвижении по службе, предоставлении отпусков, присвоении специальных званий, увольнении и откомандировании, сообщает Zakon.kz.

В частности, в инструкцию добавлены такие понятия, как:

информационная автоматизированная база данных (информационная система) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий сбор, хранение, передачу и обработку информации, предназначенной для автоматизации деятельности, связанной с планированием, отбором (приемом документов) и управлением персоналом по вопросам поступления на правоохранительную службу;

– программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий сбор, хранение, передачу и обработку информации, предназначенной для автоматизации деятельности, связанной с планированием, отбором (приемом документов) и управлением персоналом по вопросам поступления на правоохранительную службу; показатель конкурентоспособности (цифровой рейтинг) – сформированное посредством информационной кадровой системы правоохранительного органа формализованное числовое выражение профессионального потенциала кандидата на службу и сотрудника, основанное на профессиональных компетенциях, а также ключевых для должности показателях и объективных данных о профессиональных достижениях (критерии).

Теперь прием на службу в ОВД на должности рядового, младшего и среднего начальствующего состава будет осуществляться через первоначальную профессиональную подготовку в организациях образования МВД путем зачисления в кадры аппарата МВД, подразделений ОВД, организаций образования МВД посредством информационной автоматизированной базы данных (информационной системы).

Назначение на должность производится в течение одного месяца со дня зачисления в кадры без установления испытательного срока.

Кроме того, говорится, что планомерное перемещение по службе производится уполномоченным руководителем МВД, уполномоченными руководителями подразделений ОВД, организаций образования МВД при условии соответствия лица предъявляемым квалификационным требованиям, уровня образования и прохождением всех этапов карьерного роста, а также на основании показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга).

В инструкцию добавлено, что на каждую вышестоящую руководящую должность представляются не менее пяти кандидатов, набравших наивысший показатель конкурентоспособности (цифровой рейтинг).

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 февраля.

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