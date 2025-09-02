Работников дорожной отрасли обязали повышать квалификацию

Приказом министра транспорта РК от 26 августа 2025 года утверждены Правила по обязательному повышению квалификации работников дорожной отрасли, сообщает Zakon.kz.

Повышение квалификации организуется:

с отрывом от трудовой деятельности с сохранением заработной платы в организациях повышения квалификации;

без отрыва от трудовой деятельности, в формате дистанционного обучения.

Повышение квалификации работников дорожной отрасли реализуется на основе практико-ориентированных программ, по направлениям, соответствующим функциональным обязанностям слушателей и нацеленным на развитие их профессиональных компетенций, знаний, умений и навыков. Учебные программы включают в себя лекции, практические занятия, стажировки и решение кейсов, что позволит работникам, прошедшим курсы повышение квалификации, эффективно применять полученные знания на практике.

Организации согласовывают с дорожным органом по автомобильным дорогам направления (тематика) курсов повышения квалификации.

Программы курсов предусматривают следующий формат занятий:

лекции;

семинары;

тренинги;

практические и лабораторные занятия;

круглые столы;

выездные занятия;

стажировку.

Формы обучения включают:

очную;

дистанционную;

индивидуальное обучение (в случае производственной необходимости).

Продолжительность курсов составляет не менее 40 академических часов, при этом:

академический час курса составляет 45 минут;

работники автодорожной отрасли проходят обязательное повышение квалификации не реже одного раза в три года. Учебная программа должна включать в себя не менее 40 академических часов за каждый курс, независимо от стажа или опыта работы слушателей.

работники, автодорожной отрасли, назначенные на руководящие должности в организациях в сфере дорожного хозяйства, направляются на обязательное повышение квалификации в очной форме обучения не позднее шести месяцев со дня заключения трудового договора и назначения на руководящую должность соответственно.

Организации вне зависимости от форм собственности, участвующие в подготовке и реализации проектов автодорожной отрасли, обеспечивают систематическое и постоянное повышение квалификации работников по соответствующим направлениям деятельности.

Указывается, что к проведению занятий организации привлекаются эксперты отраслевых учреждений, практики, специалисты производственных предприятий, а также зарубежные эксперты.

Организация повышения квалификации сотрудников автодорожной отрасли осуществляет сбор и обработку персональных данных слушателей, уведомляет заказчика о нарушении слушателями трудовой, учебной дисциплины и условий, установленных договором (соглашением).

По завершении курсов организация проводит итоговую оценку слушателей в соответствии с программой обучения.

Итоговая оценка проводится организацией в следующей форме:

защита квалификационной работы;

сдача зачета, выполнение практических и кейсовых заданий;

итоговое тестирование или сдача письменного экзамена.

Слушателям, прошедшим курсы, выдается сертификат, действующий в течение 3 лет со дня завершения курсов и даты выдачи.

Слушателям, не прошедшим итоговое оценивание, выдается справка о прослушивании курса повышения квалификации в произвольной форме.

При этом слушатели, не получившие сертификат, имеют возможность:

на перевод по уважительной причине из одного потока в другой в течение текущего года;

на завершение прерванного курса по уважительной причине с предоставлением подтверждающих документов.

Слушатели, не выполнившие условия соглашения о прохождении курсов повышения квалификации, отчисляются на основании приказа руководителя организации.

Организация направляет информацию по слушателям, прошедшим курсы повышения квалификации, с приложением сертификатов в дорожный орган не позднее 10 рабочих дней с момента завершения курсов повышения квалификации.

Повышение квалификации осуществляется за счет средств работодателя.

Приказ вводится в действие с 9 сентября 2025 года.