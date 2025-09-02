Работников дорожной отрасли обязали повышать квалификацию
Повышение квалификации организуется:
- с отрывом от трудовой деятельности с сохранением заработной платы в организациях повышения квалификации;
- без отрыва от трудовой деятельности, в формате дистанционного обучения.
Повышение квалификации работников дорожной отрасли реализуется на основе практико-ориентированных программ, по направлениям, соответствующим функциональным обязанностям слушателей и нацеленным на развитие их профессиональных компетенций, знаний, умений и навыков. Учебные программы включают в себя лекции, практические занятия, стажировки и решение кейсов, что позволит работникам, прошедшим курсы повышение квалификации, эффективно применять полученные знания на практике.
Организации согласовывают с дорожным органом по автомобильным дорогам направления (тематика) курсов повышения квалификации.
Программы курсов предусматривают следующий формат занятий:
- лекции;
- семинары;
- тренинги;
- практические и лабораторные занятия;
- круглые столы;
- выездные занятия;
- стажировку.
Формы обучения включают:
- очную;
- дистанционную;
- индивидуальное обучение (в случае производственной необходимости).
Продолжительность курсов составляет не менее 40 академических часов, при этом:
- академический час курса составляет 45 минут;
- работники автодорожной отрасли проходят обязательное повышение квалификации не реже одного раза в три года. Учебная программа должна включать в себя не менее 40 академических часов за каждый курс, независимо от стажа или опыта работы слушателей.
- работники, автодорожной отрасли, назначенные на руководящие должности в организациях в сфере дорожного хозяйства, направляются на обязательное повышение квалификации в очной форме обучения не позднее шести месяцев со дня заключения трудового договора и назначения на руководящую должность соответственно.
Организации вне зависимости от форм собственности, участвующие в подготовке и реализации проектов автодорожной отрасли, обеспечивают систематическое и постоянное повышение квалификации работников по соответствующим направлениям деятельности.
Указывается, что к проведению занятий организации привлекаются эксперты отраслевых учреждений, практики, специалисты производственных предприятий, а также зарубежные эксперты.
Организация повышения квалификации сотрудников автодорожной отрасли осуществляет сбор и обработку персональных данных слушателей, уведомляет заказчика о нарушении слушателями трудовой, учебной дисциплины и условий, установленных договором (соглашением).
По завершении курсов организация проводит итоговую оценку слушателей в соответствии с программой обучения.
Итоговая оценка проводится организацией в следующей форме:
- защита квалификационной работы;
- сдача зачета, выполнение практических и кейсовых заданий;
- итоговое тестирование или сдача письменного экзамена.
Слушателям, прошедшим курсы, выдается сертификат, действующий в течение 3 лет со дня завершения курсов и даты выдачи.
Слушателям, не прошедшим итоговое оценивание, выдается справка о прослушивании курса повышения квалификации в произвольной форме.
При этом слушатели, не получившие сертификат, имеют возможность:
- на перевод по уважительной причине из одного потока в другой в течение текущего года;
- на завершение прерванного курса по уважительной причине с предоставлением подтверждающих документов.
Слушатели, не выполнившие условия соглашения о прохождении курсов повышения квалификации, отчисляются на основании приказа руководителя организации.
Организация направляет информацию по слушателям, прошедшим курсы повышения квалификации, с приложением сертификатов в дорожный орган не позднее 10 рабочих дней с момента завершения курсов повышения квалификации.
Повышение квалификации осуществляется за счет средств работодателя.
Приказ вводится в действие с 9 сентября 2025 года.