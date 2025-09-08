Утверждены правила формирования единой базы дорожно-строительных материалов

Приказом и.о. министра транспорта от 29 августа 2025 года утверждены Правила формирования и ведения единой базы дорожно-строительных материалов и новых технологий, сообщает Zakon.kz.

Правила регламентируют порядок формирования и ведения единой базы дорожно-строительных материалов и новых технологий, а также процесс внедрения, и применения новых материалов и изделий, передовых технологий, машин, оборудования и механизмов, дорожно-строительных материалов с карьеров и заводов-производителей по обеспечению безопасности и качества объекта технического регулирования на всех этапах его жизненного цикла в процессе изыскания, проектирования, строительства и эксплуатации и утилизации.

При разработке проекта и проектно-сметной документации на объекты нового строительства, реконструкции, капитального, среднего и текущего ремонта учитывается наличие продукции в единой базе со соответствующими статусами:

карьеры по производству инертных материалов (песок, щебень, гравий, гравийно-песчаные смеси, щебеночно-гравийно-песчаные смеси) и неорганических вяжущих (цемента, минерального порошка), заводы по производству всех видов битумных вяжущих, асфальтобетонных смесей, бетона, железобетонных изделий (ЖБИ) со статусом "Действующий" с актуальными протоколами испытаний (дата выдачи не более одного года);

продукция (новый материал/изделие или технология) со статусом "Зеленый";

техническое средство безопасности дорожного движения (БДД) со статусом "Апробирован".

Перед включением в проект продукции из Реестра новых материалов и технологий, заказчики проекта инициируют лабораторные испытания выбранной продукции (стабилизаторы, модификаторы, полимеры, адгезионные и иные присадки, химические и органические добавки и другое.), необходимые для устройства конструктивных слоев дорожной одежды (грунт, щебень, гравийно-песчаная смесь, песчано-гравийная смесь, песок строительный, песок из отводов дробления и другое) с уведомлением о результатах испытаний РГП на ПХВ "НЦКДА", АО "КаздорНИИ" и другие.

Продукция с "Зеленым" статусом, принятая в проекте, не подлежит замене в документации на строительство, ремонт и содержание при реализации проекта, за исключением возникновения обстоятельств непреодолимой силы (стихийные явления, военные действия, чрезвычайное положение).

Технический надзор за ходом строительства, реконструкции, капитального, среднего и текущего ремонтов при внедрении новых материалов и технологий осуществляется в соответствии с проектом, проектно-сметной документацией, Инструкцией по осуществлению технического надзора и определению затрат на него при среднем и текущем ремонте автомобильных дорог общего пользования" и Контролем качества и приемка работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог".

Для стимулирования развития отечественной промышленности и ускоренного внедрения инновационных решений для казахстанских производителей устанавливается сокращенный срок апробации продукции, произведенных на территории РК.

Срок апробации для продукции казахстанского производства составляет половину от стандартного срока, предусмотренного для аналогичной продукции иностранного происхождения, при условии отсутствия дефектов на опытном участке, подтверждения наличия производственной базы, полного комплекта документов, подтверждающих соответствие требованиям безопасности и качества.

Заявка на сокращение срока подается в произвольной форме на имя председателя Технического совета. Окончательное решение по сокращении срока апробации принимается на заседании Технического совета.

Технический совет при формировании и ведении единой базы:

осуществляет экспертную оценку дорожно-строительных материалов и технологий, подлежащих включению в единую базу;

рассматривает представленные заявки, заключения и отзывы профильных организаций, выносит решения по присвоению статусов, включении или исключении продукции из единой базы;

участвует в разработке и актуализации нормативных критериев и процедур отбора, формирует предложения по совершенствованию нормативной базы дорожной отрасли;

сопровождает внедрение инноваций, рассматривает пилотные проекты, принимает решения о необходимости полевых или лабораторных испытаний и апробации технологий;

осуществляет взаимодействие с заявителями, организует обсуждение спорных вопросов, в том числе в формате рабочих групп или публичных слушаний;

готовит официальные заключения и рекомендации для уполномоченных органов и отраслевых организаций;

обеспечивает объективность принимаемых решений, исключая лоббирование и продвижение недостоверных или неэффективных решений;

представляет отчетность о своей деятельности Администратору единой базы и/или профильному государственному органу, участвует в утверждении или пересмотре регламентов функционирования базы.

Администратор при формировании и ведении единой базы:

обеспечивает техническое сопровождение ее функционирования;

обновление программного обеспечения, настройку интерфейса и устранение технических сбоев;

управление доступом пользователей, назначение прав, а также соблюдение требований по защите информации и предотвращение несанкционированного доступа;

следит за корректностью, достоверностью и актуальностью данных, анализирует загружаемую информацию и устраняет ошибки;

предоставляет методологическую и консультационную поддержку пользователям по вопросам работы с базой, разъясняет нормативные требования, организует обучающие мероприятия;

участвует в разработке и актуализации регламентирующих документов, мониторит соблюдение установленных инструкций;

взаимодействует с государственными органами, формирует отчётность и выполняет поручения в рамках своей компетенции.

Правила также устанавливают порядок формирования и ведения единой базы.

Приказ вводится в действие с 16 сентября 2025 года.