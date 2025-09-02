#АЭС в Казахстане
Право

Применение воинских частей гражданской обороны: внесены изменения

Паводки, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, паводковая ситуация, защита населенных пунктов от большой воды, защита населенных пунктов от паводков, укрепление берегов от паводков, защитные дамбы, дноуглубительные работы, укрепление дамб, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 16:08 Фото: primeminister.kz
Приказом министра по чрезвычайным ситуациям от 22 августа 2025 года внесены изменения и дополнения в Правила применения воинских частей гражданской обороны в мирное время, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что основными задачами воинских частей гражданской обороны в мирное время являются:

  • ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории РК;
  • организация боевой, мобилизационной и политической подготовки;
  • выполнение работ по жизнеобеспечению населения в зонах чрезвычайных ситуаций;
  • участие в мероприятиях, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций;
  • обеспечение охраны и обслуживания пунктов управления, находящихся в ведении уполномоченного органа в сфере гражданской защиты;
  • перевозка, сопровождение и охрана грузов, доставляемых в зоны чрезвычайных ситуаций, в том числе и в иностранные государства;
  • осуществление мероприятий по подготовке к мобилизационному развертыванию и приведению в высшие степени боевой готовности;
  • поддержание в готовности учебных объектов, полигонов;
  • защита сотрудников, военнослужащих и работников органов гражданской защиты, а также средств гражданской защиты при введении чрезвычайного положения и проведении антитеррористической операции;
  • отражение вооруженного нападения на охраняемые караулы, объекты, помещения и сооружения воинских частей гражданской обороны, территориальных органов уполномоченного органа, его ведомств, территориальных подразделений ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности, подведомственной организации системы государственного резерва при введении чрезвычайного положения и проведении антитеррористической операции. 

Вместе с тем дополнено, что в воинских частях гражданской обороны создаются подразделения специального назначения для выполнения указанных выше задач.

Также правила дополнены новой главой "Порядок применения воинских частей гражданской обороны".

В ней говорится, что при получении информации о возникновении угрозы или факте чрезвычайной ситуации оперативный дежурный Командного центра стратегического планирования и оперативного управления МЧС, а также дежурные смены территориальных органов уполномоченного органа фиксируют поступившие сведения (сообщение, донесение, сигнал) и осуществляют их первичную регистрацию. При подтверждении угрозы дежурные территориальных органов уполномоченного органа осуществляют прямое оповещение воинских частей гражданской обороны о необходимости приведения в готовность, одновременно передавая информацию в Командный центр стратегического планирования и оперативного управления МЧС.

Территориальные органы уполномоченного органа проводят анализ поступивших данных, определяют характер и масштаб чрезвычайной ситуации, возможное количество пострадавших, объем сил и средств, необходимых для реагирования. Итоговый доклад направляется в Командный центр стратегического планирования и оперативного управления МЧС для последующего доклада курирующему вице-министру.

На основании доклада оперативного дежурного Командного центра стратегического планирования и оперативного управления МЧС курирующий вице-министр принимает решение о привлечении воинских частей гражданской обороны, определяет задачи, место и сроки выполнения мероприятий.

При получении распоряжений курирующего вице-министра командование воинских частей гражданской обороны доводит до командиров подразделений задачи, формирует боевые расчеты, распределяет силы и средства, организовывает инструктаж личного состава, взаимодействие с местными исполнительными органами, осуществляет выдвижение в район чрезвычайной ситуации, развертывают пункты управления и обеспечивают связь с Командным центром стратегического планирования и оперативного управления МЧС, КГОиВЧ и местными исполнительными органами.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций регионального масштаба решение о применении воинских частей гражданской обороны принимает председатель КГОиВЧ с последующим докладом курирующему вице-министру.

Приказ вводится в действие с 9 сентября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
