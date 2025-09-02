Применение воинских частей гражданской обороны: внесены изменения

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям от 22 августа 2025 года внесены изменения и дополнения в Правила применения воинских частей гражданской обороны в мирное время, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что основными задачами воинских частей гражданской обороны в мирное время являются:

ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории РК;

организация боевой, мобилизационной и политической подготовки;

выполнение работ по жизнеобеспечению населения в зонах чрезвычайных ситуаций;

участие в мероприятиях, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций;

обеспечение охраны и обслуживания пунктов управления, находящихся в ведении уполномоченного органа в сфере гражданской защиты;

перевозка, сопровождение и охрана грузов, доставляемых в зоны чрезвычайных ситуаций, в том числе и в иностранные государства;

осуществление мероприятий по подготовке к мобилизационному развертыванию и приведению в высшие степени боевой готовности;

поддержание в готовности учебных объектов, полигонов;

защита сотрудников, военнослужащих и работников органов гражданской защиты, а также средств гражданской защиты при введении чрезвычайного положения и проведении антитеррористической операции;

отражение вооруженного нападения на охраняемые караулы, объекты, помещения и сооружения воинских частей гражданской обороны, территориальных органов уполномоченного органа, его ведомств, территориальных подразделений ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности, подведомственной организации системы государственного резерва при введении чрезвычайного положения и проведении антитеррористической операции.

Вместе с тем дополнено, что в воинских частях гражданской обороны создаются подразделения специального назначения для выполнения указанных выше задач.

Также правила дополнены новой главой "Порядок применения воинских частей гражданской обороны".

В ней говорится, что при получении информации о возникновении угрозы или факте чрезвычайной ситуации оперативный дежурный Командного центра стратегического планирования и оперативного управления МЧС, а также дежурные смены территориальных органов уполномоченного органа фиксируют поступившие сведения (сообщение, донесение, сигнал) и осуществляют их первичную регистрацию. При подтверждении угрозы дежурные территориальных органов уполномоченного органа осуществляют прямое оповещение воинских частей гражданской обороны о необходимости приведения в готовность, одновременно передавая информацию в Командный центр стратегического планирования и оперативного управления МЧС.

Территориальные органы уполномоченного органа проводят анализ поступивших данных, определяют характер и масштаб чрезвычайной ситуации, возможное количество пострадавших, объем сил и средств, необходимых для реагирования. Итоговый доклад направляется в Командный центр стратегического планирования и оперативного управления МЧС для последующего доклада курирующему вице-министру.

На основании доклада оперативного дежурного Командного центра стратегического планирования и оперативного управления МЧС курирующий вице-министр принимает решение о привлечении воинских частей гражданской обороны, определяет задачи, место и сроки выполнения мероприятий.

При получении распоряжений курирующего вице-министра командование воинских частей гражданской обороны доводит до командиров подразделений задачи, формирует боевые расчеты, распределяет силы и средства, организовывает инструктаж личного состава, взаимодействие с местными исполнительными органами, осуществляет выдвижение в район чрезвычайной ситуации, развертывают пункты управления и обеспечивают связь с Командным центром стратегического планирования и оперативного управления МЧС, КГОиВЧ и местными исполнительными органами.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций регионального масштаба решение о применении воинских частей гражданской обороны принимает председатель КГОиВЧ с последующим докладом курирующему вице-министру.

Приказ вводится в действие с 9 сентября 2025 года.