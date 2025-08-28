#АЭС в Казахстане
Право

Изменились правила организации мероприятий гражданской обороны

Пожарная часть, пожарная служба, пожарный, пожарные, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 11:02 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министр по чрезвычайным ситуациям приказом от 22 августа внес изменения в Правила организации и ведения мероприятий гражданской обороны, сообщает Zakon.kz.

Так,  говорится, что мероприятия по гражданской обороне организуются и проводятся по следующим уровням:

  • на республиканском – на всей территории страны;
  • на территориальном – на соответствующих административно-территориальных единицах;
  • на объектовом – в организациях, отнесенных к категориям по гражданской обороне.

В отраслевой подсистеме мероприятия гражданской обороны организуются и проводятся соответствующими центральными исполнительными органами и государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными президенту РК.

Методическое руководство организацией и ведением мероприятий гражданской обороны возлагается на уполномоченный орган в сфере гражданской защиты.

Ежегодно в период с 1 по 10 ноября соответствующего года представляются отчеты о выполнении мероприятий гражданской обороны в текущем году:

  • организациями, на базе которых созданы службы гражданской защиты областей, столицы, городов республиканского значения в территориальные органы уполномоченного органа;
  • организациями, отнесенными к категориям по гражданской обороне, и на базе которых созданы службы гражданской защиты городов и районов областного значения, в районные и городские управления (отделы) по чрезвычайным ситуациям территориальных органов уполномоченного органа.

Указывается, что руководство гражданской обороной в центральных исполнительных органах, государственных органах, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту РК, и организациях осуществляют их первые руководители, которые являются по должности соответствующими начальниками гражданской обороны.

При этом руководители территориальных органов уполномоченного органа являются по должности заместителями соответствующих начальников гражданской обороны административно-территориальных единиц.

Обеспечение выполнения мероприятий гражданской обороны возлагается на:

  • уполномоченный орган и его территориальные органы;
  • структурные подразделения по организации и ведению гражданской обороны в центральных исполнительных органах, государственных органах, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту РК, и местных исполнительных органах областей, городов республиканского значения, столицы.

При этом структурные подразделения по организации и ведению гражданской обороны могут быть организационно объединены с мобилизационными органами государственного органа.

  • структурные подразделения или отдельных работников по организации и ведению гражданской обороны в организациях, отнесенных к категориям по гражданской обороне, непосредственно подчиненных первому руководителю.

Также уточняется, что центральные исполнительные органы, государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные президенту РК, местные исполнительные органы, организации, отнесенные к категории по гражданской обороне, осуществляют комплектование подразделений по организации и ведению гражданской обороны, разрабатывают и утверждают их функциональные обязанности и штатное расписание.

План гражданской обороны разрабатывается:

  • на республиканском уровне – уполномоченным органом;
  • в отраслевой подсистеме – соответствующим структурным подразделением по организации и ведению гражданской обороны центрального исполнительного органа, государственного органа, непосредственно подчиненного и подотчетного президенту РК, и их территориальными органами;
  • на территориальном уровне – территориальным органом уполномоченного органа совместно с местными исполнительными органами, а также исполнительными органами, финансируемыми за счет местного бюджета и продолжающими работу в военное время;
  • на объектовом уровне – организациями, отнесенными к категориям по гражданской обороне, и на базе которых созданы службы гражданской защиты.

План гражданской обороны центрального исполнительного органа, государственного органа, непосредственно подчиненного и подотчетного президенту РК, включает в себя мероприятия гражданской обороны, проводимые в курирующей отрасли.

Указывается, что планы гражданской обороны утверждаются соответствующими начальниками гражданской обороны и ежегодно корректируются по состоянию на 1 января планируемого года.

Информация, необходимая для корректировки плана гражданской обороны, предоставляется центральными исполнительными органами, государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными президенту РК, местными исполнительными органами, территориальными органами центральных исполнительных органов, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту РК, по запросу уполномоченного органа и его территориальных органов.

Для планов гражданской обороны гриф секретности устанавливается:

  • для центральных исполнительных органов и государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту РК, – секретно;
  • для областей, городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, – секретно;
  • для городских и сельских районов, городов, не отнесенных к группам по гражданской обороне "для служебного пользования";
  • для организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, и на базе которых созданы службы гражданской защиты, – по решению руководителя организации в соответствии с законодательством РК в области государственных секретов.

Службы гражданской защиты создаются на республиканском, областном, районном, городском уровнях.

Местный исполнительный орган совместно с территориальным органом уполномоченного органа соответствующей административно-территориальной единицы определяют организации, на базе которых создают соответствующим решением акима областные, районные и городские службы гражданской защиты. При необходимости в состав служб включаются несколько организаций.

Силы гражданской защиты состоят из воинских частей гражданской обороны, аварийно-спасательных служб и формирований, подразделений государственной и профессиональной противопожарной службы, формирований гражданской защиты, авиации уполномоченного органа, служб наблюдения, контроля обстановки и прогнозирования.

Предусмотрено, что для непосредственного осуществления планирования и проведения рассредоточения и эвакуации населения создаются эвакуационные органы:

  • эвакуационные комиссии (в центральных исполнительных органах, государственных органах, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту РК, местных исполнительных органах, организациях, отнесенных к категориям по гражданской обороне, за исключением специальных государственных органов);
  • эвакоприемные комиссии (в сельских районах, городах, осуществляющих прием и размещение эвакуируемого и рассредоточиваемого населения);
  • сборные эвакуационные пункты (СЭП);
  • промежуточные пункты эвакуации (ППЭ);
  • приемные эвакуационные пункты (ПЭП);
  • пункты приема пострадавшего населения (оставшегося без крова, санитарных потерь, безвозвратных потерь) (ПППН).

Состав и положение эвакуационной (эвакоприемной) комиссий утверждается соответствующим начальником гражданской обороны.

Председателями эвакуационных комиссий назначается один из заместителей руководителя центрального исполнительного органа, государственного органа, посредственно подчиненного и подотчетного президенту РК, местного исполнительного органа, организации, отнесенной к категории по гражданской обороне, а председателями эвакоприемных комиссий – заместители руководителей местных исполнительных органов.

ПППН предназначены для организации непосредственного расселения пострадавшего населения на период ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в зависимости от типа чрезвычайных ситуаций.

Под ПППН отводятся здания (медицинские организации, санатории, дома отдыха, детские оздоровительные лагеря, гостиницы, учреждения образования, объекты с массовым пребыванием людей), не представляющие угрозу жизни и здоровью размещаемого населения.

Расчет по количеству ПППН и объему принимающего населения осуществляется территориальными органами уполномоченного органа при разработке планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Штат, структура, функциональные обязанности и состав администрации ПППН определяется руководителем ПППН в зависимости от количества принимающего населения.

ПППН подчиняются в своей деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

ПППН развертывается в мирное время при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций по распоряжению председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориальном уровне или руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации.

С получением распоряжения руководитель ПППН незамедлительно организует работу ПППН по приему и размещению пострадавшего населения.

В первые три часа после получения распоряжения местным исполнительным органом обеспечивается доставка имущества в ПППН.

ПППН обеспечивает прием и размещение населения до особого распоряжения председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориальном уровне или руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации.

Вместе с тем уточняется, что к объектам гражданской обороны относятся: запасные (городские, загородные), вспомогательные и подвижные пункты управления, защитные сооружения гражданской обороны, простейшие укрытия, складские помещения для хранения имущества гражданской обороны.

К имуществу гражданской обороны относятся: средства индивидуальной защиты, приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, средства индивидуальной медицинской защиты, средства связи и оповещения и другие материально-технические средства.

Указывается, что защитные сооружения гражданской обороны государственных органов содержатся за счет бюджетных средств.

Защитные сооружения гражданской обороны организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, содержатся за счет средств указанных организаций. Защитные сооружения гражданской обороны должны быть рассчитаны на наибольшую работающую смену и использоваться в целях гражданской защиты.

В случае реорганизации или ликвидации юридического лица, имеющего объекты и имущество гражданской обороны, обязанности по поддержанию в готовности и целевому использованию объектов и имущества гражданской обороны, а также задания по их созданию и накоплению переходят к новым собственникам объектов и имущества гражданской обороны или в коммунальную собственность.

Предусматривается, что организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне, ежегодно проводят комплексное обследование объектов гражданской обороны в соответствии с методическими рекомендациями, установленными уполномоченным органом.

Результаты комплексного обследования защитных сооружений гражданской обороны вносят в журнал обследования объекта гражданской обороны и направляются в территориальные органы уполномоченного органа до 1 декабря соответствующего года.

Приказ вводится в действие с 6 сентября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Последние
Популярные
