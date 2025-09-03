Реорганизовано РГП "Енбек" УУИС

Постановлением правительства от 28 августа 2025 года реорганизовано РГП "Енбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы МВД, сообщает Zakon.kz.

"Реорганизовать РГПХ "Енбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК путем присоединения к нему РГПХ "Енбек-Оскемен", – говорится в документе.

Основными предметами деятельности предприятия являются осуществление производственной деятельности в сфере уголовно-исполнительной системы и организация трудовой занятости осужденных.

Уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью государственного управления в отношении предприятия определен Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.