Реорганизованы ДУИС Алматы, Алматинской и Жетысуской области

"Реорганизовать РГУ "Департамент уголовно-исполнительной системы по городу Алматы, Алматинской области и области Жетісу Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел РК" путем разделения его на РГУ "Департамент уголовно-исполнительной системы по городу Алматы Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК" с дислокацией в городе Алматы и "Департамент уголовно-исполнительной системы по Алматинской области и области Жетісу Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК" с дислокацией в городе Қонаев", – говорится в документе.