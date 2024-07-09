Реорганизованы ДУИС Алматы, Алматинской и Жетысуской области
Фото: Zakon.kz
Принято постановление правительства от 21 июня 2024 года "О некоторых вопросах уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.
"Реорганизовать РГУ "Департамент уголовно-исполнительной системы по городу Алматы, Алматинской области и области Жетісу Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел РК" путем разделения его на РГУ "Департамент уголовно-исполнительной системы по городу Алматы Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК" с дислокацией в городе Алматы и "Департамент уголовно-исполнительной системы по Алматинской области и области Жетісу Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК" с дислокацией в городе Қонаев", – говорится в документе.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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