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Законодательство РК

Реорганизованы ДУИС Алматы, Алматинской и Жетысуской области

Реорганизован ДУИС по Алматы, Алматинской и Жетысуской области, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 09:37 Фото: Zakon.kz
Принято постановление правительства от 21 июня 2024 года "О некоторых вопросах уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Реорганизовать РГУ "Департамент уголовно-исполнительной системы по городу Алматы, Алматинской области и области Жетісу Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел РК" путем разделения его на РГУ "Департамент уголовно-исполнительной системы по городу Алматы Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК" с дислокацией в городе Алматы и "Департамент уголовно-исполнительной системы по Алматинской области и области Жетісу Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК" с дислокацией в городе Қонаев", – говорится в документе. 

 Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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