МВД изменило правила внутреннего распорядка в колониях

Министр внутренних дел приказом от 15 сентября 2025 года внес изменения в Правила внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы и в Правила направления осужденных в учреждения уголовно-исполнительной системы для отбывания наказания, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в ведомстве, поправки внесены в связи с тем, что некоторые осужденные по-разному трактуют отдельные нормы правил.

В частности, в правила добавлен новый пункт, согласно которому в случае отсутствия либо устранения угрозы со стороны осужденных или других лиц на основании постановления начальника учреждения, согласованного с прокурором, прекращается содержание осужденного в безопасном месте.

Меняется порядок осуществления телефонных звонков. Телефонные разговоры, в том числе с использованием систем видеосвязи, при наличии технических возможностей, представляются по письменной заявке осужденного, в которой указывается адрес, номер телефона абонента и продолжительность разговора 15 минут в утвержденный день. При этом решение администрации учреждения по данной заявке принимается не позднее 5 рабочих дней со дня ее подачи.

Уточнена норма, согласно которой длительные выезды за пределы учреждения предоставляются осужденным, отбывающим наказание в учреждениях минимальной безопасности, один раз в год по месту жительства, во время ежегодного оплачиваемого отпуска, по их заявке.

Понятие "локальный участок" заменено на понятие "изолированный участок" при построении на плацу для подсчета общего числа осужденных. Это связано с тем, что осужденные по-разному трактуют понятия "изолированный" и "локальный" участок, хотя в уголовно-исполнительном кодексе они являются синонимами.

Уточнен ряд норм, касающихся дежурства и санитарной уборки, осуществляемой осужденными.

Так, дежурство и санитарная уборка в камерах, комнатах и помещениях общего пользования в карантинных отделениях, дисциплинарных изоляторах, отрядах, помещениях временной изоляции возлагается поочередно на каждого осужденного, согласно утвержденному графику, а в одиночных камерах на лиц, в них содержащихся.

Помимо этого, обновлено приложение, которым установлен порядок дежурства и санитарной уборки.

В нем говорится, что в целях поддержания чистоты и порядка в камерах, комнатах и помещениях общего пользования в карантинных отделениях, дисциплинарных изоляторах, отрядах, одиночных камерах, помещениях временной изоляции дежурный осужденный, согласно утвержденному начальником отряда графику:

производит санитарную уборку помещений (мытье полов, раковин, унитазов, проветривание помещений, мытье и чистка баков для питьевой воды, наполнение их кипяченой), по окончании прогулки – прогулочного двора;

обо всех происшествиях и нарушениях режима немедленно сообщает сотрудникам администрации учреждения;

при посещении помещений сотрудниками администрации учреждения подает команду "внимание" и сообщает им о численности содержащихся в общежитии и их местонахождении в данное время (в период с отбоя и до подъема команда "внимание" не подается).

Внесено дополнение, согласно которому осужденным с правом получения передач предоставляются свидания: краткосрочные продолжительностью два часа, длительные на территории учреждения продолжительностью двое суток, а имеющим третью положительную степень поведения, – продолжительностью трое суток.



Поправки коснулись также Правил направления осужденных в учреждения уголовно-исполнительной системы для отбывания наказания.

Теперь осужденные направляются для отбывания наказания в колонии не позднее десяти календарных дней со дня получения администрацией следственного изолятора распоряжения суда об исполнении приговора, вступившего в законную силу, за исключением осужденных:

больных туберкулезом, у которых на момент вступления приговора в законную силу выявлено бактериовыделение, подтвержденное лабораторно, до его прекращения;

с другими опасными инфекционными заболеваниями до выздоровления лица, когда не требуется дальнейшего стационарного лечения;

в отношении которых оформляется документ, удостоверяющий личность;

которым до конца срока отбывания наказания осталось не более месяца.

Правила дополнены новым пунктом, согласно которому осужденный, у которого после вступления приговора суда в законную силу выявлен туберкулез либо другое опасное инфекционное заболевание, оставляется в следственном изоляторе до прекращения бактериовыделения, подтвержденного лабораторно, либо отсутствия необходимости дальнейшего стационарного лечения.

Решение об оставлении принимается уполномоченным органом УИС в условиях, предусмотренных УИК для учреждений того вида, который был назначен судом.

Приказ вводится в действие с 5 октября 2025 года.