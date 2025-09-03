#АЭС в Казахстане
Право

В Казахстане утвердили новую методику расчета размера платы за питьевую воду

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 14:32 Фото: pexels
Министр промышленности и строительства приказом от 22 августа 2025 года утвердил Методику расчета размера платы за один кубический метр питьевой воды, поданной из систем водоснабжения, стоимость услуг по подаче питьевой воды которых подлежит субсидированию, сообщает Zakon.kz.

Для расчета размера платы для населения администратор:

  • рассчитывает средние тарифы по республике по субъектам естественных монополий, оказывающим услуги водоснабжения и водоотведения в областных центрах, городах республиканского значения и столице;
  • рассчитывает средние тарифы по области;
  • проводит социально-экономический анализ по области;
  • готовит заключение по итогам социально-экономического анализа.

Средний тариф для населения рассчитывается с учетом среднего тарифа на услуги водоснабжения для потребителей и общей суммы тарифов на услуги водоснабжения.

Для расчета среднего тарифа по республике по основным субъектам естественных монополий, оказывающим услуги водоснабжения и водоотведения в областных центрах, городах республиканского значения и столице, а также среднего тарифа по области администратор запрашивает у территориальных подразделений уполномоченного органа, осуществляющего руководство в соответствующих сферах естественных монополий, действующие приказы об утверждении тарифов на услуги водоснабжения (для населения) по основным субъектам естественных монополий и действующие приказы об утверждении тарифов на услуги водоснабжения (для населения) на территории соответствующей области по состоянию на 1 января соответствующего года.

По итогам проведенного социально-экономического анализа по области администратор готовит заключение, в котором обосновывает рассчитанный размер платы с учетом показателей.

Заключение утверждается руководителем администратора по согласованию с местными уполномоченными органами по государственному планированию и вопросам занятости населения.

Установление размера платы допускается в пределах среднего тарифа по республике на услуги водоснабжения по основным субъектам естественных монополий и среднего тарифа на услуги водоснабжения по области на 1 января соответствующего года.

При этом в случае превышения нормативов потребления воды на одного человека в объеме 140 литров в сутки администратор рассчитывает размер платы на последующий объем с учетом применения коэффициента 1,3.

Исходные данные по тарифам на регулируемые услуги водоснабжения, предоставляемые субъектами естественных монополий, подтверждаются копиями приказов территориальных государственных органов, осуществляющих руководство в сферах естественных монополий или решениями субъектов естественных монополий о снижении тарифов на предоставляемые регулируемые услуги.

Администратор представляет рассчитанный размер платы в местный представительный орган области на утверждение.

Приказ вводится в действие с 13 сентября 2025 года. 

При этом ранее действовавшая методики расчета размера платы за один кубический метр поданной питьевой воды населению из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения, утратила силу.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
