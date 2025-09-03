В Казахстане утвердили новую методику расчета размера платы за питьевую воду
Для расчета размера платы для населения администратор:
- рассчитывает средние тарифы по республике по субъектам естественных монополий, оказывающим услуги водоснабжения и водоотведения в областных центрах, городах республиканского значения и столице;
- рассчитывает средние тарифы по области;
- проводит социально-экономический анализ по области;
- готовит заключение по итогам социально-экономического анализа.
Средний тариф для населения рассчитывается с учетом среднего тарифа на услуги водоснабжения для потребителей и общей суммы тарифов на услуги водоснабжения.
Для расчета среднего тарифа по республике по основным субъектам естественных монополий, оказывающим услуги водоснабжения и водоотведения в областных центрах, городах республиканского значения и столице, а также среднего тарифа по области администратор запрашивает у территориальных подразделений уполномоченного органа, осуществляющего руководство в соответствующих сферах естественных монополий, действующие приказы об утверждении тарифов на услуги водоснабжения (для населения) по основным субъектам естественных монополий и действующие приказы об утверждении тарифов на услуги водоснабжения (для населения) на территории соответствующей области по состоянию на 1 января соответствующего года.
По итогам проведенного социально-экономического анализа по области администратор готовит заключение, в котором обосновывает рассчитанный размер платы с учетом показателей.
Заключение утверждается руководителем администратора по согласованию с местными уполномоченными органами по государственному планированию и вопросам занятости населения.
Установление размера платы допускается в пределах среднего тарифа по республике на услуги водоснабжения по основным субъектам естественных монополий и среднего тарифа на услуги водоснабжения по области на 1 января соответствующего года.
При этом в случае превышения нормативов потребления воды на одного человека в объеме 140 литров в сутки администратор рассчитывает размер платы на последующий объем с учетом применения коэффициента 1,3.
Исходные данные по тарифам на регулируемые услуги водоснабжения, предоставляемые субъектами естественных монополий, подтверждаются копиями приказов территориальных государственных органов, осуществляющих руководство в сферах естественных монополий или решениями субъектов естественных монополий о снижении тарифов на предоставляемые регулируемые услуги.
Администратор представляет рассчитанный размер платы в местный представительный орган области на утверждение.
Приказ вводится в действие с 13 сентября 2025 года.
При этом ранее действовавшая методики расчета размера платы за один кубический метр поданной питьевой воды населению из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения, утратила силу.