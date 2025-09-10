Утверждены правила субсидирования стоимости услуг по подаче питьевой воды

Министр промышленности и строительства приказом от 29 августа 2025 года утвердил правила субсидирования стоимости услуг по подаче питьевой воды из систем водоснабжения, сообщает Zakon.kz.

Субсидии предназначаются для водохозяйственной организации, которая регулирует и доставляет водные ресурсы в точки выдела организации по водоснабжению или водоотведению для доведения воды до питьевого состояния, или организациям по водоснабжению и водоотведению, обслуживающей системы водоснабжения, стоимость услуг по подаче питьевой воды которых подлежит субсидированию, по перечню утвержденным местным исполнительным органам области для полного или частичного возмещения затрат или удешевления стоимости услуг по подаче питьевой воды, реализованных населению на удовлетворение собственных нужд.

Размер выделяемых субсидий на один кубический метр поданной воды из систем водоснабжения, включенных в перечень систем водоснабжения, стоимость услуг по подаче питьевой воды которых подлежит субсидированию определяется:

как разница между тарифом на услуги водоснабжения и утвержденным размером платы за один кубический метр поданной питьевой воды населению систем водоснабжения;

один кубический метр поданной воды, требующей дальнейшей очистки и доведения ее до состояния питьевого водопотребления субсидируется в 100%-ном размере от тарифа на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам;

(один кубический метр питьевой воды поданной из нецентрализованных систем водоснабжения, субсидируется из расчета разницы между стоимостью, установленной приказом руководителя организации по водоснабжению и утвержденным размером платы за один кубический метр поданной питьевой воды в соответствии с Методикой.

Субсидии выплачиваются водохозяйственным организациям за объем поданной воды из водных объектов, требующей дальнейшей очистки и доведения ее до питьевого водопотребления, в том числе за счет опреснения морской воды и организациям по водоснабжению за фактически оказанные услуги или по подаче питьевой воды из централизованных систем по утвержденным тарифам территориального департамента уполномоченного органа в сфере естественных монополий или уполномоченного органа в области охраны и использования водного фонда, и нецентрализованных систем водоснабжения по стоимости, установленной приказом руководителя организации по водоснабжению, согласованную администратором в пределах установленного среднесуточного водопотребления на одного жителя в населенных пунктах.

Администратор:

ежемесячно проверяет и утверждает представленные сводные реестры в течение восьми рабочих дней;

перечисляет причитающиеся суммы субсидий на счета водохозяйственной организации до 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, администратор представляет уполномоченному органу в области коммунального хозяйства отчет об объемах выплаченных субсидий.

Приказ вводится в действие с 20 сентября 2025 года.