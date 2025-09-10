#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
Право

Утверждены правила субсидирования стоимости услуг по подаче питьевой воды

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 10:52 Фото: pexels
Министр промышленности и строительства приказом от 29 августа 2025 года утвердил правила субсидирования стоимости услуг по подаче питьевой воды из систем водоснабжения, сообщает Zakon.kz.

Субсидии предназначаются для водохозяйственной организации, которая регулирует и доставляет водные ресурсы в точки выдела организации по водоснабжению или водоотведению для доведения воды до питьевого состояния, или организациям по водоснабжению и водоотведению, обслуживающей системы водоснабжения, стоимость услуг по подаче питьевой воды которых подлежит субсидированию, по перечню утвержденным местным исполнительным органам области для полного или частичного возмещения затрат или удешевления стоимости услуг по подаче питьевой воды, реализованных населению на удовлетворение собственных нужд.

Размер выделяемых субсидий на один кубический метр поданной воды из систем водоснабжения, включенных в перечень систем водоснабжения, стоимость услуг по подаче питьевой воды которых подлежит субсидированию определяется:

  • как разница между тарифом на услуги водоснабжения и утвержденным размером платы за один кубический метр поданной питьевой воды населению систем водоснабжения;
  • один кубический метр поданной воды, требующей дальнейшей очистки и доведения ее до состояния питьевого водопотребления субсидируется в 100%-ном размере от тарифа на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам;
  • (один кубический метр питьевой воды поданной из нецентрализованных систем водоснабжения, субсидируется из расчета разницы между стоимостью, установленной приказом руководителя организации по водоснабжению и утвержденным размером платы за один кубический метр поданной питьевой воды в соответствии с Методикой.

Субсидии выплачиваются водохозяйственным организациям за объем поданной воды из водных объектов, требующей дальнейшей очистки и доведения ее до питьевого водопотребления, в том числе за счет опреснения морской воды и организациям по водоснабжению за фактически оказанные услуги или по подаче питьевой воды из централизованных систем по утвержденным тарифам территориального департамента уполномоченного органа в сфере естественных монополий или уполномоченного органа в области охраны и использования водного фонда, и нецентрализованных систем водоснабжения по стоимости, установленной приказом руководителя организации по водоснабжению, согласованную администратором в пределах установленного среднесуточного водопотребления на одного жителя в населенных пунктах.

Администратор:

  • ежемесячно проверяет и утверждает представленные сводные реестры в течение восьми рабочих дней;
  • перечисляет причитающиеся суммы субсидий на счета водохозяйственной организации до 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, администратор представляет уполномоченному органу в области коммунального хозяйства отчет об объемах выплаченных субсидий.

Приказ вводится в действие с 20 сентября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
МЧС добавили ряд новых функций
Право
11:10, Сегодня
МЧС добавили ряд новых функций
Квитанции по коммунальным платежам будет формировать единый расчетный центр
Право
10:21, Сегодня
Квитанции по коммунальным платежам будет формировать единый расчетный центр
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: