Реестр недобросовестных участников биржевых торгов будут вести согласно правилам

И.о. председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК приказом от 25 июля 2025 года утвердил Правила формирования и ведения реестра недобросовестных участников биржевых торгов, сообщает Zakon.kz.

Реестр недобросовестных участников биржевых торгов формируется и ведется на казахском и русском языках в электронном виде и представляет собой перечень:

покупателей, предоставивших недостоверную информацию по предъявляемым требованиям и (или) документам, влияющим на ценовое предложение;

продавцов и покупателей, не исполнивших свои обязательства по подписанию договоров по заключенным биржевым сделкам;

продавцов и покупателей, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам.

Реестр формируется на основании сведений о недобросовестных участниках биржевых торгов, представляемых товарными биржами и (или) клиринговыми центрами товарных бирж, при условии предоставления в антимонопольный орган документально подтвержденных сведений.

Антимонопольный орган в течение 30 рабочих дней со дня предоставления сведений о недобросовестных участниках биржевых торгов рассматривает их, осуществляет проверку на достоверность, запрашивает письменное объяснение у предполагаемого недобросовестного участника и по результатам анализа принимает мотивированное решение о внесении сведений в реестр недобросовестных участников биржевых торгов.

Если в антимонопольный орган представлены неполные или недостоверные сведения для внесения в реестр, он в течение 7 рабочих дней направляет посредством электронной почты уведомление товарной бирже или клиринговому центру товарной биржи о необходимости в течение 5 рабочих дней повторно предоставить сведения о недобросовестном участнике биржевых торгов.

В случае непредоставления необходимых сведений сообщение оставляют без рассмотрения с последующим уведомлением об этом товарной биржи или клирингового центра товарной биржи в течение 3 рабочих дней.

Реестр ведется по утвержденной форме.

Перед внесением в реестр антимонопольный орган уведомляет участника биржевых торгов о предполагаемом внесении с указанием оснований и предоставляет срок не менее 5 рабочих дней для предоставления письменных возражений.

Непредоставление ответа в установленный срок означает отсутствие возражений от участника биржевых торгов.

При внесении сведений в реестр указываются:

1) наименование товарной биржи и (или) клирингового центра товарной биржи, предоставившего сведения о недобросовестных участниках биржевой торговли;

2) сведения о проведенных биржевых торгах:

наименование биржевого товара;

дата проведения торгов;

номер сделки;

3) сведения о продавце и (или) покупателе:

наименование продавца и (или) покупателя, местонахождение, номер телефона, адрес электронной почты;

страна резидентства;

для резидентов РК – БИН (для юридического лица), ИИН (для физического лица);

для нерезидентов – регистрационные данные юридических лиц (физических лиц), осуществляющих предпринимательскую деятельность (номер регистрационного свидетельства, бизнес идентификационный номер (БИН), индивидуальный идентификационный номер (ИИН) при наличии);

4) номер договора по заключенной биржевой сделке;

5) основание признания участника биржевых торгов недобросовестным участником.

Внесение в реестр недобросовестных участников биржевых торгов осуществляется на основании решения антимонопольного органа.

Указывается, что сведения о недобросовестных участниках биржевых торгов в течение 3 рабочих дней размещают на интернет-ресурсе антимонопольного органа и направляют товарным биржам и клиринговым центрам товарных бирж для использования в работе.

О принятом решении антимонопольный орган также извещает участника биржевых торгов в течение 1 рабочего дня.

Срок нахождения в реестре составляет 2 года со дня принятия антимонопольным органом решения о признании их недобросовестными участниками биржевых торгов.

Участник биржевых торгов вправе обжаловать решение антимонопольного органа о включении в реестр недобросовестных участников биржевых торгов в порядке, установленном АППК РК.

Важно отметить, что продавцы или покупатели, внесенные в реестр недобросовестных участников биржевых торгов, не допускаются к участию в биржевых торгах.

Сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных участников биржевых торгов, исключаются из указанного реестра не позднее 1 рабочего дня со дня окончания указанного срока, а также в случае отмены решения антимонопольного органа о признании участника недобросовестным участником биржевых торгов.

Информация об исключении сведений из реестра недобросовестных участников биржевых торгов в течение 1 рабочего дня размещается в интернет-ресурсе антимонопольного органа и направляется товарным биржам и клиринговым центрам для использования в работе, а также указанным участникам биржевых торгов.

Решение о внесении участников биржевых торгов в реестр оформляется приказом руководителя антимонопольного органа либо лица, исполняющего его обязанности.

Также указывается, что сведения из реестра доступны для ознакомления заинтересованным лицам на безвозмездной основе.

Приказ вводится в действие с 12 августа.