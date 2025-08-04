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Право

Реестр недобросовестных участников биржевых торгов будут вести согласно правилам

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 08:57 Фото: Zakon.kz
И.о. председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК приказом от 25 июля 2025 года утвердил Правила формирования и ведения реестра недобросовестных участников биржевых торгов, сообщает Zakon.kz.

Реестр недобросовестных участников биржевых торгов формируется и ведется на казахском и русском языках в электронном виде и представляет собой перечень:

  • покупателей, предоставивших недостоверную информацию по предъявляемым требованиям и (или) документам, влияющим на ценовое предложение;
  • продавцов и покупателей, не исполнивших свои обязательства по подписанию договоров по заключенным биржевым сделкам;
  • продавцов и покупателей, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам.

Реестр формируется на основании сведений о недобросовестных участниках биржевых торгов, представляемых товарными биржами и (или) клиринговыми центрами товарных бирж, при условии предоставления в антимонопольный орган документально подтвержденных сведений.

Антимонопольный орган в течение 30 рабочих дней со дня предоставления сведений о недобросовестных участниках биржевых торгов рассматривает их, осуществляет проверку на достоверность, запрашивает письменное объяснение у предполагаемого недобросовестного участника и по результатам анализа принимает мотивированное решение о внесении сведений в реестр недобросовестных участников биржевых торгов.

Если в антимонопольный орган представлены неполные или недостоверные сведения для внесения в реестр, он в течение 7 рабочих дней направляет посредством электронной почты уведомление товарной бирже или клиринговому центру товарной биржи о необходимости в течение 5 рабочих дней повторно предоставить сведения о недобросовестном участнике биржевых торгов.

В случае непредоставления необходимых сведений сообщение оставляют без рассмотрения с последующим уведомлением об этом товарной биржи или клирингового центра товарной биржи в течение 3 рабочих дней.

Реестр ведется по утвержденной форме.

Перед внесением в реестр антимонопольный орган уведомляет участника биржевых торгов о предполагаемом внесении с указанием оснований и предоставляет срок не менее 5 рабочих дней для предоставления письменных возражений.

Непредоставление ответа в установленный срок означает отсутствие возражений от участника биржевых торгов.

При внесении сведений в реестр указываются:

1) наименование товарной биржи и (или) клирингового центра товарной биржи, предоставившего сведения о недобросовестных участниках биржевой торговли;

2) сведения о проведенных биржевых торгах:

  • наименование биржевого товара;
  • дата проведения торгов;
  • номер сделки;

3) сведения о продавце и (или) покупателе:

  • наименование продавца и (или) покупателя, местонахождение, номер телефона, адрес электронной почты;
  • страна резидентства;
  • для резидентов РК – БИН (для юридического лица), ИИН (для физического лица);
  • для нерезидентов – регистрационные данные юридических лиц (физических лиц), осуществляющих предпринимательскую деятельность (номер регистрационного свидетельства, бизнес идентификационный номер (БИН), индивидуальный идентификационный номер (ИИН) при наличии);

4) номер договора по заключенной биржевой сделке;

5) основание признания участника биржевых торгов недобросовестным участником.

Внесение в реестр недобросовестных участников биржевых торгов осуществляется на основании решения антимонопольного органа.

Указывается, что сведения о недобросовестных участниках биржевых торгов в течение 3 рабочих дней размещают на интернет-ресурсе антимонопольного органа и направляют товарным биржам и клиринговым центрам товарных бирж для использования в работе.

О принятом решении антимонопольный орган также извещает участника биржевых торгов в течение 1 рабочего дня.

Срок нахождения в реестре составляет 2 года со дня принятия антимонопольным органом решения о признании их недобросовестными участниками биржевых торгов.

Участник биржевых торгов вправе обжаловать решение антимонопольного органа о включении в реестр недобросовестных участников биржевых торгов в порядке, установленном АППК РК.

Важно отметить, что продавцы или покупатели, внесенные в реестр недобросовестных участников биржевых торгов, не допускаются к участию в биржевых торгах.

Сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных участников биржевых торгов, исключаются из указанного реестра не позднее 1 рабочего дня со дня окончания указанного срока, а также в случае отмены решения антимонопольного органа о признании участника недобросовестным участником биржевых торгов.

Информация об исключении сведений из реестра недобросовестных участников биржевых торгов в течение 1 рабочего дня размещается в интернет-ресурсе антимонопольного органа и направляется товарным биржам и клиринговым центрам для использования в работе, а также указанным участникам биржевых торгов.

Решение о внесении участников биржевых торгов в реестр оформляется приказом руководителя антимонопольного органа либо лица, исполняющего его обязанности.

Также указывается, что сведения из реестра доступны для ознакомления заинтересованным лицам на безвозмездной основе.

Приказ вводится в действие с 12 августа.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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