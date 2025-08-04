Реестр недобросовестных участников биржевых торгов будут вести согласно правилам
Реестр недобросовестных участников биржевых торгов формируется и ведется на казахском и русском языках в электронном виде и представляет собой перечень:
- покупателей, предоставивших недостоверную информацию по предъявляемым требованиям и (или) документам, влияющим на ценовое предложение;
- продавцов и покупателей, не исполнивших свои обязательства по подписанию договоров по заключенным биржевым сделкам;
- продавцов и покупателей, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам.
Реестр формируется на основании сведений о недобросовестных участниках биржевых торгов, представляемых товарными биржами и (или) клиринговыми центрами товарных бирж, при условии предоставления в антимонопольный орган документально подтвержденных сведений.
Антимонопольный орган в течение 30 рабочих дней со дня предоставления сведений о недобросовестных участниках биржевых торгов рассматривает их, осуществляет проверку на достоверность, запрашивает письменное объяснение у предполагаемого недобросовестного участника и по результатам анализа принимает мотивированное решение о внесении сведений в реестр недобросовестных участников биржевых торгов.
Если в антимонопольный орган представлены неполные или недостоверные сведения для внесения в реестр, он в течение 7 рабочих дней направляет посредством электронной почты уведомление товарной бирже или клиринговому центру товарной биржи о необходимости в течение 5 рабочих дней повторно предоставить сведения о недобросовестном участнике биржевых торгов.
В случае непредоставления необходимых сведений сообщение оставляют без рассмотрения с последующим уведомлением об этом товарной биржи или клирингового центра товарной биржи в течение 3 рабочих дней.
Реестр ведется по утвержденной форме.
Перед внесением в реестр антимонопольный орган уведомляет участника биржевых торгов о предполагаемом внесении с указанием оснований и предоставляет срок не менее 5 рабочих дней для предоставления письменных возражений.
Непредоставление ответа в установленный срок означает отсутствие возражений от участника биржевых торгов.
При внесении сведений в реестр указываются:
1) наименование товарной биржи и (или) клирингового центра товарной биржи, предоставившего сведения о недобросовестных участниках биржевой торговли;
2) сведения о проведенных биржевых торгах:
- наименование биржевого товара;
- дата проведения торгов;
- номер сделки;
3) сведения о продавце и (или) покупателе:
- наименование продавца и (или) покупателя, местонахождение, номер телефона, адрес электронной почты;
- страна резидентства;
- для резидентов РК – БИН (для юридического лица), ИИН (для физического лица);
- для нерезидентов – регистрационные данные юридических лиц (физических лиц), осуществляющих предпринимательскую деятельность (номер регистрационного свидетельства, бизнес идентификационный номер (БИН), индивидуальный идентификационный номер (ИИН) при наличии);
4) номер договора по заключенной биржевой сделке;
5) основание признания участника биржевых торгов недобросовестным участником.
Внесение в реестр недобросовестных участников биржевых торгов осуществляется на основании решения антимонопольного органа.
Указывается, что сведения о недобросовестных участниках биржевых торгов в течение 3 рабочих дней размещают на интернет-ресурсе антимонопольного органа и направляют товарным биржам и клиринговым центрам товарных бирж для использования в работе.
О принятом решении антимонопольный орган также извещает участника биржевых торгов в течение 1 рабочего дня.
Срок нахождения в реестре составляет 2 года со дня принятия антимонопольным органом решения о признании их недобросовестными участниками биржевых торгов.
Участник биржевых торгов вправе обжаловать решение антимонопольного органа о включении в реестр недобросовестных участников биржевых торгов в порядке, установленном АППК РК.
Важно отметить, что продавцы или покупатели, внесенные в реестр недобросовестных участников биржевых торгов, не допускаются к участию в биржевых торгах.
Сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных участников биржевых торгов, исключаются из указанного реестра не позднее 1 рабочего дня со дня окончания указанного срока, а также в случае отмены решения антимонопольного органа о признании участника недобросовестным участником биржевых торгов.
Информация об исключении сведений из реестра недобросовестных участников биржевых торгов в течение 1 рабочего дня размещается в интернет-ресурсе антимонопольного органа и направляется товарным биржам и клиринговым центрам для использования в работе, а также указанным участникам биржевых торгов.
Решение о внесении участников биржевых торгов в реестр оформляется приказом руководителя антимонопольного органа либо лица, исполняющего его обязанности.
Также указывается, что сведения из реестра доступны для ознакомления заинтересованным лицам на безвозмездной основе.
Приказ вводится в действие с 12 августа.