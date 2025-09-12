#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
538.89
629.53
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
538.89
629.53
6.34
Право

Прокурорам предоставили доступ к реестру госимущества

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 10:38 Фото: freepik
Министр финансов приказом от 9 сентября 2025 года внес изменения в Правила ведения реестра государственного имущества, сообщает Zakon.kz.

Поправками установлено, что по уровню доступа к веб-порталу реестра пользователи подразделяются на следующие категории:

  • физические и юридические лица;
  • государственные юридические лица;
  • уполномоченные органы соответствующей отрасли;
  • уполномоченный орган по управлению государственным имуществом;
  • уполномоченный орган внешнего государственного аудита и финансового контроля;
  • уполномоченный орган по государственному планированию;
  • областной уполномоченный орган и государственный орган по контролю за исполнением областного бюджета;
  • районный уполномоченный орган и государственный орган по контролю за исполнением районного бюджета;
  • исполнительные органы, финансируемые из местного бюджета, наделенные полномочиями на осуществление прав владения и пользования государственным пакетом акций акционерных обществ и долями участия в товариществах с ограниченной ответственностью и на управление коммунальными юридическими лицами;
  • антимонопольный орган и его территориальные подразделения;
  • Генеральная прокуратура, прокуратуры областей и приравненные к ним прокуратуры (городов республиканского значения и столицы).

Также в правила добавили новое понятие:

  • заявочный перечень государственного имущества – список юридических лиц, контрольный пакет акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, размещаемый на веб-портале реестра государственного имущества, по которым потенциальные покупатели (приобретатели) инициируют процесс приватизации.

Также говорится, что указанный перечень размещен в дополнительном подразделе госреестра, который содержит различные динамические показатели, необходимые для решения государственных задач.

Приказ вводится в действие с 1 ноября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Какие гидротехнические сооружения представляют угрозу: утвержден перечень
Право
10:22, Сегодня
Какие гидротехнические сооружения представляют угрозу: утвержден перечень
В Казахстане запускают пилот "Цифровая ипотека" для вторичного жилья
Право
10:17, Сегодня
В Казахстане запускают пилот "Цифровая ипотека" для вторичного жилья
Обновлены правила расследования случаев заражения ВИЧ-инфекцией
Право
15:12, 11 сентября 2025
Обновлены правила расследования случаев заражения ВИЧ-инфекцией
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: