Прокурорам предоставили доступ к реестру госимущества

Министр финансов приказом от 9 сентября 2025 года внес изменения в Правила ведения реестра государственного имущества, сообщает Zakon.kz.

Поправками установлено, что по уровню доступа к веб-порталу реестра пользователи подразделяются на следующие категории:

физические и юридические лица;

государственные юридические лица;

уполномоченные органы соответствующей отрасли;

уполномоченный орган по управлению государственным имуществом;

уполномоченный орган внешнего государственного аудита и финансового контроля;

уполномоченный орган по государственному планированию;

областной уполномоченный орган и государственный орган по контролю за исполнением областного бюджета;

районный уполномоченный орган и государственный орган по контролю за исполнением районного бюджета;

исполнительные органы, финансируемые из местного бюджета, наделенные полномочиями на осуществление прав владения и пользования государственным пакетом акций акционерных обществ и долями участия в товариществах с ограниченной ответственностью и на управление коммунальными юридическими лицами;

антимонопольный орган и его территориальные подразделения;

Генеральная прокуратура, прокуратуры областей и приравненные к ним прокуратуры (городов республиканского значения и столицы).

Также в правила добавили новое понятие:

заявочный перечень государственного имущества – список юридических лиц, контрольный пакет акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, размещаемый на веб-портале реестра государственного имущества, по которым потенциальные покупатели (приобретатели) инициируют процесс приватизации.

Также говорится, что указанный перечень размещен в дополнительном подразделе госреестра, который содержит различные динамические показатели, необходимые для решения государственных задач.

Приказ вводится в действие с 1 ноября 2025 года.