Право

Обеспечение связью госорганов и защита информации: утверждены правила

Кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 10:01 Фото: pixabay
Приказом МЦРИАП утверждены Правила обеспечения на безвозмездной основе операторами связи применения средств защиты информации на линиях и каналах связи, не входящих в единую транспортную среду госорганов и осуществляющих передачу информации с использованием радиоэлектронных средств.

Операторы связи при оказании услуг связи государственным органам на линиях и каналах связи, не входящих в единую транспортную среду государственных органов и осуществляющих передачу информации с использованием радиоэлектронных средств, обеспечивают на безвозмездной основе на данных линиях и каналах связи применение средства защиты информации (СЗИ).

Применение СЗИ на линиях и каналах связи осуществляется безвозмездно в рамках договора на оказание услуг связи между государственным органом и оператором связи.

Оператор связи уведомляет государственный орган о применении СЗИ на линиях и каналах связи до начала предоставления услуг связи.

Предусматривается, что оператор связи обеспечивает совместимость применяемых СЗИ на линиях и каналах связи с техническими средствами государственного органа, подключенными к линиям и каналам связи, в целях корректной работы средств защиты без сбоев, снижения качества связи или ограничения функциональности информационных систем государственного органа.

Также оператор связи обеспечивает конфиденциальность передаваемой информации при применении СЗИ на линиях и каналах связи и не использует указанные средства защиты информации для мониторинга, анализа, перехвата или хранения содержимого передаваемых данных.

К средствам защиты информации на линиях и каналах связи относятся:

  • отдельные средства шифрования (аппаратные, программные и программно-аппаратные), реализующие алгоритмы криптографического преобразования информации для защиты информации от несанкционированного доступа;
  • протоколы и технологии шифрования, встроенные в средства телекоммуникаций, являющиеся их неотъемлемой частью и обеспечивающие защиту данных при их передаче через линии и каналы связи;
  • технологические решения, предназначенные для защиты данных от несанкционированного доступа, модификации или утечки.

Применяемые СЗИ на линиях и каналах связи предусматривают исключение передачи данных в открытом (незашифрованном) виде.

Перечень применяемых СЗИ на линиях и каналах связи формируется операторами связи.

Приказ вводится в действие с 14 сентября 2025 года. 

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
МЧС утвердило Устав противопожарной службы
Право
10:34, Сегодня
МЧС утвердило Устав противопожарной службы
Тушение степных пожаров: внесены изменения в правила
Право
10:11, Сегодня
Тушение степных пожаров: внесены изменения в правила
Утверждены правила деятельности жилищных комиссий Службы госохраны
Право
09:41, Сегодня
Утверждены правила деятельности жилищных комиссий Службы госохраны
