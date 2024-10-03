В Казахстане утвердили правила регулирования тарифов на аренду мест для средств связи

Приказом МЦРИАП от 30 сентября 2024 года утверждены Правила регулирования предельных тарифов на имущественный наем (аренду) мест для размещения средств связи, а также опор воздушных линий электропередачи для проведения волоконно-оптических линий связи, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам, владельцы мест для размещения средств связи для согласования тарифов или изменения тарифов на предоставление в имущественный наем (аренду) мест для размещения средств связи не более одного раза в год направляют в уполномоченный орган заявку в письменном виде.

К заявке для пересмотра тарифа для опор прилагаются расчеты по следующим расходам за:

техническое обслуживание за время обслуживания опор на 1 километр;

материалы на техническое обслуживание опор;

горюче-смазочные материалы;

расходы, относящиеся к содержанию и обслуживанию опор.

Формирование цен определяется по формуле, в которой учитываются:

общая стоимость арендной платы за опоры в год;

сумма расходов на содержание арендованной опоры, на одну опору в месяц;

количество опор, арендуемых у собственника опоры.

К заявке для пересмотра тарифа для размещения средств связи на местах для размещения средств связи прилагаются следующие расходы за:

дератизацию, дезинсекцию, дезинфекцию;

обслуживание видеонаблюдения;

ремонт арендованной площади объекта кондоминиума;

обслуживание противопожарной системы, диспетчеризации;

хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и материалов для содержания арендованной площади объекта кондоминиума);

подготовку арендованной площади объекта кондоминиума к сезонной эксплуатации (промывка, опрессовка, регулировка, наладка) (при наличии);

электрическую энергию;

другие расходы, прямо относящиеся к содержанию и обслуживанию площади объектов кондоминиума в многоквартирных жилых домах, а также на других сооружениях и зданиях, где размещается средство связи.

Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня получения заявки проверяет полноту представленных материалов и в письменном виде уведомляет владельца мест для размещения средств связи о принятии заявки к рассмотрению или об отказе в принятии заявки к рассмотрению с приведением причин отказа.

Заявка владельца мест для размещения средств связи рассматривается уполномоченным органом в течение 60 календарных дней.

Уполномоченный орган при рассмотрении тарифов на услуги проводит анализ:

применяемых владельцем мест для размещения средств связи норм расхода сырья, материалов топлива, энергии материальных ресурсов на предоставление единицы услуг или годовых норм материальных ресурсов;

различных расходов, в том числе на оплату труда персонала владельца мест для размещения средств связи с затратами на оплату труда владельцев мест для размещения средств связи, оказывающих аналогичные или схожие услуги (расходы на аренду паркинга, кладовки, прокладку кабелей и другое);

расходов, оказывающих существенное влияние на увеличение тарифов на услуги владельца мест для размещения средств связи.

При рассмотрении заявки уполномоченный орган проводит сравнительный анализ с тарифами на аналогичные услуги других владельцев мест для размещения средств связи, а также самого владельца мест для размещения средств связи для определенных категорий потребителей аналогичных или таких же услуг и привлекает для этого независимых экспертов.

Затраты владельца мест для размещения средств связи при определении тарифа на услуги не учитываются в случае:

предоставления сводных данных раздельного учета (сметы затрат), определяющих тариф на услуги, без обосновывающих расчетов распределения затрат и других обосновывающих материалов;

отсутствия материалов и документов, подтверждающих обоснованность роста определенных затрат по сравнению с предыдущими финансовыми периодами.

На основании сравнительного анализа и корректировки фактических или планируемых затрат владельца мест для размещения средств связи, связанных с предоставлением услуг, определяется обоснованность тарифа на услуги владельца мест для размещения средств связи.

Предусматривается, что для подтверждения обоснованности расходов для пересмотра предельного тарифа на услуги владельца мест для размещения средств связи, уполномоченный орган запрашивает информацию, которая предоставляется в течение 15 календарных дней со дня получения владельцем мест для размещения средств связи соответствующего запроса. При этом общий срок рассмотрения заявки не продлевается.

По результатам рассмотрения предлагаемого уровня тарифов владельца мест для размещения средств связи уполномоченный орган принимает решение об их согласовании или отказе.

В случае отсутствия обоснованности предлагаемого владельцем мест для размещения средств связи уровня тарифов уполномоченный орган не позднее срока рассмотрения заявки в письменном виде уведомляет владельца мест для размещения средств связи об отказе в согласовании тарифов, с указанием причин отказа.

Приказ вводится в действие с 13 октября 2024 года.