Право

Доставка авто и товаров в них в сопровождении органов госдоходов: утверждены правила

Фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки, трасса, дорога, логистика, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 10:16 Фото: unsplash
Приказом министра финансов утверждены Правила доставки автомобильного транспортного средства и находящихся в нем товаров в место хранения, осуществляемой лицом, управляющим автомобильным транспортным средством, в сопровождении органов госдоходов и перевозки задержанных авто.

В частности, правила определяют порядок:

  • доставки автомобильного транспортного средства и находящихся в нем товаров в место хранения, осуществляемой водителем, в сопровождении должностных лиц органов государственных доходов, включенных в состав мобильной группы;
  • перевозки (транспортировки) задержанных автомобильных транспортных средств и находящихся в нем товаров в место хранения.

Так, говорится, что при принятии решения о проведении таможенного досмотра или таможенного осмотра в месте хранения должностное лицо вручает:

  • водителю требование о доставке автомобильного транспортного средства;
  • должностному лицу, осуществляющему сопровождение автомобильного транспортного средства, документы на автомобильное транспортное средство и находящиеся в нем товары, предъявленные водителем по акту приема-передачи таких документов.

Под местом хранения понимаются ближайшие к месту остановки автомобильного транспортного средства постоянные или временные зоны таможенного контроля.

Доставка автомобильного транспортного средства и находящихся в нем товаров в место хранения осуществляется водителем в сопровождении должностных лиц, осуществляемом на сопровождаемом автомобильном транспортном средстве или на транспортном средстве органа государственных доходов.

Указывается, что при сопровождении должностными лицами применяются технические средства таможенного контроля, осуществляющие фотосъемку, аудио- и видеозапись.

При этом начало времени сопровождения не превышает шести часов с момента составления акта об остановке автомобильного транспортного средства.

Сопровождение осуществляется исходя из вида, количества автомобильных транспортных средств, характера перевозимого товара, а также других факторов, влияющих на эффективность осуществления сопровождения, в том числе маршрута следования, условий движения, технического состояния автомобильных транспортных средств и природно-климатических условий.

Перед началом сопровождения старшим наряда мобильной группы проводится инструктаж личного состава в устной форме с фиксацией его результатов в листе ознакомления, проверяются состояние здоровья и готовность личного состава к выполнению задач, наличие и исправность снаряжения, а также техническое состояние оборудованных транспортных средств.

Указывается, что должностные лица обеспечивают сопровождение не более 10 автомобильных транспортных средств за одно сопровождение.

Информация о сопровождении автомобильного транспортного средства передается по оперативным каналам связи в подразделение органа государственных доходов, осуществляющего таможенный досмотр или таможенный осмотр, до начала времени совершения доставки автомобильного транспортного средства, указанному в требовании о доставке автомобильного транспортного средства, и вносится в специальный журнал учета сопровождаемых автомобильных транспортных средств, который заводится на календарный год.

Во время движения и остановок должностные лица осуществляют фото, аудио- и видеофиксацию, в том числе окружающей обстановки и информационно-указательных знаков, и контролируют сопровождаемые автомобильные транспортные средства на протяжении установленного маршрута с соблюдением Правил дорожного движения.

При неисправности одного из сопровождаемых автомобильных транспортных средств, аварии или действии непреодолимой силы должностные лица оказывают содействие водителю в исполнении его обязанностей.

После прибытия в место хранения автомобильные транспортные средства и находящиеся в нем товары, а также документы на них принимаются должностным лицом, осуществляющим таможенный досмотр или таможенный осмотр, на основании акта приема-передачи доставленных автомобильных транспортных средств.

Акт приема-передачи доставленных автомобильных транспортных средств регистрируется в специальном журнале регистрации, который заводится на календарный год.

Требование о доставке автомобильного транспортного средства считается выполненным водителем с момента доставки автомобильного транспортного средства и находящихся в нем товаров в место хранения, указанное в требовании.

При отказе водителя от выполнения требования о доставке автомобильного транспортного средства и находящихся в нем товаров в место хранения либо невыполнении им такого требования должностное лицо:

  • составляет акт об отказе в выполнении требования о доставке автомобильного транспортного средства;

Отказ водителя от выполнения требования о доставке автомобильного транспортного средства подлежит фиксации с использованием аудио- и видеозаписи;

  • осуществляет задержание автомобильного транспортного средства и находящихся в нем товаров и документов.

После задержания должностные лица организовывают перевозку (транспортировку) задержанных автомобильных транспортных средств и находящихся в нем товаров и документов в место хранения с использованием другого транспортного средства (эвакуатора).

При этом должностным лицом составляется акт о перевозке (транспортировке) задержанных автомобильных транспортных средств и находящихся в нем товаров.

При перевозке (транспортировке) задержанных автомобильных транспортных средств и находящихся в нем товаров должностные лица применяет технические средства таможенного контроля, в том числе ведут фото, аудио- и видеофиксацию окружающей обстановки и информационно-указательных знаков, и контролируют задержанные автомобильные транспортные средства на протяжении установленного маршрута с соблюдением Правил дорожного движения.

При отсутствии другого транспортного средства (эвакуатора), позволяющего перевозку (транспортировку) задержанного автомобильного транспортного средства, должностными лицами устанавливаются на колеса ведущей оси таких транспортных средств блокираторы с применением технических средств, осуществляющих фотосъемку, аудио- и видеозапись, о чем составляется акт о блокировке задержанных автомобильных транспортных средств.

Блокираторы снимают после обеспечения организации перевозки таких транспортных средств.

После прибытия в место хранения задержанные автомобильные транспортные средства и находящиеся в нем товары принимаются должностным лицом, осуществляющим таможенный досмотр или таможенный осмотр, на основании акта приема-передачи задержанных автомобильных транспортных средств.

Акт приема-передачи задержанных автомобильных транспортных средств регистрируется в специальном журнале регистрации, который заводится на календарный год.

Перевозка (транспортировка) задержанных автомобильных транспортных средств считается выполненной с момента прибытия таких транспортных средств в место хранения.

Предусмотрено, что водитель может обжаловать (оспорить) решение, действия (бездействие) органов государственных доходов или их должностных лиц в административном (досудебном) или судебном порядке.

Приказ вводится в действие с 10 ноября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
