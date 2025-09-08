#АЭС в Казахстане
Право

Объекты торговли и развлекательные центры обязали страховать от пожаров

ТРЦ, торгово-развлекательный центр, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 09:38 Фото: pexels
Министр по чрезвычайным ситуациям приказом от 29 августа 2025 года утвердил перечень объектов с массовым пребыванием людей с площадью более двух тысяч квадратных метров, подлежащих страхованию в области пожарной безопасности, и типовой договор вмененного страхования, сообщает Zakon.kz.

В перечень объектов с массовым пребыванием людей, подлежащих страхованию в области пожарной безопасности, включили:

  • объекты торговли (единое здание или комплекс зданий и сооружений единого объекта) общей площадью строений более 2000 квадратных метров.
  • развлекательные центры (единое здание или комплекс зданий и сооружений единого объекта) общей площадью строений более 2000 квадратных метров.

Также утвержден Типовой договор вмененного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц.

Документ предусматривает размер страховой выплаты за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу каждого третьего лица.

Страховая выплата составит не менее:

за вред, причиненный жизни и здоровью каждого потерпевшего и повлекший:

- гибель – 5 000 МРП;

- установление инвалидности:

  • первой группы – 4 000 МРП;
  • второй группы – 3 000 МРП;
  • третьей группы – 1500 МРП;
  • ребенку – 3 000 МРП;

- увечье, травму или иное повреждение здоровья без установления инвалидности – в размере фактических расходов на амбулаторное и (или) стационарное лечение, но не более 750 МРП;

- за вред, причиненный имуществу одного потерпевшего, – в размере причиненного вреда, но не более 1500 МОП;

- за вред, причиненный одновременно имуществу двух и более потерпевших, – в размере причиненного вреда, но не более 1500 МРП каждому потерпевшему.

Также установлено, что общий размер страховых выплат по имуществу по всем потерпевшим не может превышать 10 000 МРП. В случае превышения размера вреда имуществу потерпевших над предельным объемом ответственности страховщика страховая выплата каждому потерпевшему осуществляется соразмерно степени вреда, причиненного его имуществу.

Для страховой выплаты предоставляются  документы нарочно в бумажном варианте или электронном варианте:

  • заявление о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью и (или) имуществу;
  • медицинская документация, предусмотренная перечнем документации, обязательным для заполнения медицинскими работниками;
  • свидетельство или справка о смерти (при их наличии);
  • заключение медико-социальной экспертизы по установлению инвалидности и (или) степени утраты трудоспособности (при их наличии);
  • платежный документ – документ, составленный на бумажном носителе либо сформированный в электронной форме, на основании или с помощью которого осуществляются платеж и (или) перевод денег;
  • результат независимой оценки причиненного вреда имуществу третьего лица.

Размер вреда жизни и здоровью третьего лица подтверждается (устанавливается) медицинским заключением, выданным в государственных медицинских учреждениях или предприятиях.

Размер вреда имуществу третьего лица устанавливается по результатам независимой оценки.

Страховая выплата осуществляется страховщиком в течение 15 рабочих дней после получения от страхователя или третьего лица медицинского заключения, результата независимой оценки.

Приказ вводится в действие с 15 сентября 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
