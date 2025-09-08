Объекты торговли и развлекательные центры обязали страховать от пожаров

Министр по чрезвычайным ситуациям приказом от 29 августа 2025 года утвердил перечень объектов с массовым пребыванием людей с площадью более двух тысяч квадратных метров, подлежащих страхованию в области пожарной безопасности, и типовой договор вмененного страхования, сообщает Zakon.kz.

В перечень объектов с массовым пребыванием людей, подлежащих страхованию в области пожарной безопасности, включили:

объекты торговли (единое здание или комплекс зданий и сооружений единого объекта) общей площадью строений более 2000 квадратных метров .

. развлекательные центры (единое здание или комплекс зданий и сооружений единого объекта) общей площадью строений более 2000 квадратных метров.

Также утвержден Типовой договор вмененного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц.

Документ предусматривает размер страховой выплаты за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу каждого третьего лица.

Страховая выплата составит не менее:

за вред, причиненный жизни и здоровью каждого потерпевшего и повлекший:

- гибель – 5 000 МРП;

- установление инвалидности:

первой группы – 4 000 МРП;

второй группы – 3 000 МРП;

третьей группы – 1500 МРП;

ребенку – 3 000 МРП;

- увечье, травму или иное повреждение здоровья без установления инвалидности – в размере фактических расходов на амбулаторное и (или) стационарное лечение, но не более 750 МРП;

- за вред, причиненный имуществу одного потерпевшего, – в размере причиненного вреда, но не более 1500 МОП;

- за вред, причиненный одновременно имуществу двух и более потерпевших, – в размере причиненного вреда, но не более 1500 МРП каждому потерпевшему.

Также установлено, что общий размер страховых выплат по имуществу по всем потерпевшим не может превышать 10 000 МРП. В случае превышения размера вреда имуществу потерпевших над предельным объемом ответственности страховщика страховая выплата каждому потерпевшему осуществляется соразмерно степени вреда, причиненного его имуществу.

Для страховой выплаты предоставляются документы нарочно в бумажном варианте или электронном варианте:

заявление о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью и (или) имуществу;

медицинская документация, предусмотренная перечнем документации, обязательным для заполнения медицинскими работниками;

свидетельство или справка о смерти (при их наличии);

заключение медико-социальной экспертизы по установлению инвалидности и (или) степени утраты трудоспособности (при их наличии);

платежный документ – документ, составленный на бумажном носителе либо сформированный в электронной форме, на основании или с помощью которого осуществляются платеж и (или) перевод денег;

результат независимой оценки причиненного вреда имуществу третьего лица.

Размер вреда жизни и здоровью третьего лица подтверждается (устанавливается) медицинским заключением, выданным в государственных медицинских учреждениях или предприятиях.

Размер вреда имуществу третьего лица устанавливается по результатам независимой оценки.

Страховая выплата осуществляется страховщиком в течение 15 рабочих дней после получения от страхователя или третьего лица медицинского заключения, результата независимой оценки.

Приказ вводится в действие с 15 сентября 2025 года.

