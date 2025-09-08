Объекты торговли и развлекательные центры обязали страховать от пожаров
В перечень объектов с массовым пребыванием людей, подлежащих страхованию в области пожарной безопасности, включили:
- объекты торговли (единое здание или комплекс зданий и сооружений единого объекта) общей площадью строений более 2000 квадратных метров.
- развлекательные центры (единое здание или комплекс зданий и сооружений единого объекта) общей площадью строений более 2000 квадратных метров.
Также утвержден Типовой договор вмененного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц.
Документ предусматривает размер страховой выплаты за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу каждого третьего лица.
Страховая выплата составит не менее:
за вред, причиненный жизни и здоровью каждого потерпевшего и повлекший:
- гибель – 5 000 МРП;
- установление инвалидности:
- первой группы – 4 000 МРП;
- второй группы – 3 000 МРП;
- третьей группы – 1500 МРП;
- ребенку – 3 000 МРП;
- увечье, травму или иное повреждение здоровья без установления инвалидности – в размере фактических расходов на амбулаторное и (или) стационарное лечение, но не более 750 МРП;
- за вред, причиненный имуществу одного потерпевшего, – в размере причиненного вреда, но не более 1500 МОП;
- за вред, причиненный одновременно имуществу двух и более потерпевших, – в размере причиненного вреда, но не более 1500 МРП каждому потерпевшему.
Также установлено, что общий размер страховых выплат по имуществу по всем потерпевшим не может превышать 10 000 МРП. В случае превышения размера вреда имуществу потерпевших над предельным объемом ответственности страховщика страховая выплата каждому потерпевшему осуществляется соразмерно степени вреда, причиненного его имуществу.
Для страховой выплаты предоставляются документы нарочно в бумажном варианте или электронном варианте:
- заявление о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью и (или) имуществу;
- медицинская документация, предусмотренная перечнем документации, обязательным для заполнения медицинскими работниками;
- свидетельство или справка о смерти (при их наличии);
- заключение медико-социальной экспертизы по установлению инвалидности и (или) степени утраты трудоспособности (при их наличии);
- платежный документ – документ, составленный на бумажном носителе либо сформированный в электронной форме, на основании или с помощью которого осуществляются платеж и (или) перевод денег;
- результат независимой оценки причиненного вреда имуществу третьего лица.
Размер вреда жизни и здоровью третьего лица подтверждается (устанавливается) медицинским заключением, выданным в государственных медицинских учреждениях или предприятиях.
Размер вреда имуществу третьего лица устанавливается по результатам независимой оценки.
Страховая выплата осуществляется страховщиком в течение 15 рабочих дней после получения от страхователя или третьего лица медицинского заключения, результата независимой оценки.
Приказ вводится в действие с 15 сентября 2025 года.