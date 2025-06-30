#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
520.39
609.58
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
520.39
609.58
6.63
Финансы

Ответственность за пожар: для развлекательных центров вводится обязательное страхование

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 17:22 Фото: pexels
Согласно новым требованиям законодательства, владельцы некоторых крупных объектов с массовым пребыванием людей будут обязаны заключать договор страхования гражданско-правовой ответственности. Подробнее – в материале Zakon.kz.

24 июня 2025 года главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданской защиты, электроэнергетики и управления государственным имуществом".

В рамках закона вводится вмененное страхование гражданско–правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей от пожара, сообщили в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

"Владельцы таких объектов, как предприятия торговли и развлекательные центры с площадью более 2 000 квадратных метров обязаны будут заключить договор страхования своей гражданско–правовой ответственности. Полный перечень объектов определяется Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан". АРРФР

Страхованием будет покрываться ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу посетителей, арендаторов и иных лиц, пострадавших в результате пожара на объекте. При этом деятельность таких объектов при отсутствии договора страхования ответственности не допускается.

Страховым случаем признается возникновение у владельца объекта обязанности возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу пострадавших лиц вследствие пожара на таком объекте, при этом факт наступления страхового случая определяется соглашением сторон либо решением суда в соответствии с условиями типового договора страхования.

Страховая сумма устанавливается в договоре страхования и должна быть не менее 75 тыс. МРП (295 млн тенге). Размер страховой премии определяется страховщиком и устанавливается в договоре страхования.

Размер страховой выплаты за причинение ущерба имуществу одного потерпевшего составит сумму в размере причиненного вреда, но не более 1,5 тыс. МРП (5,9 млн тенге).

Размер страховой выплаты за вред, причиненный жизни и здоровью каждого потерпевшего, составит при:

  • гибели – 5 тыс. МРП (19,7 млн тенге);
  • установлении инвалидности:
  • I группы – 4 тыс. МРП (15,7 млн тенге);
  • II группы – 3 тыс. МРП (11,8 млн тенге);
  • III группы – 1,5 тыс. МРП (5,9 млн тенге);
  • ребенку – 3 тыс. МРП (11,8 млн тенге).

При увечье, травме или ином повреждении здоровья без установления инвалидности – в размере фактических расходов на амбулаторное и (или) стационарное лечение, но не более 750 МРП (2,9 млн тенге).

Договор страхования может быть заключен с любой из 15 страховых организаций по общему страхованию, имеющих соответствующую лицензию АРРФР, на основании типового договора страхования.

Ранее, мы сообщали, что президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о фондах целевого капитала и эндаумент-фондах. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Ольга Кудряшова
Читайте также
НДС как спасение бюджета: почему жесткое решение Казахстана впечатлило JP Morgan
Финансы
16:56, Сегодня
НДС как спасение бюджета: почему жесткое решение Казахстана впечатлило JP Morgan
Уйдут ли казахстанцы в "черный нал" после введения проверок мобильных переводов – мнения экспертов
Финансы
16:06, Сегодня
Уйдут ли казахстанцы в "черный нал" после введения проверок мобильных переводов – мнения экспертов
Что будет с курсом доллара на этой неделе – прогноз
Финансы
15:43, Сегодня
Что будет с курсом доллара на этой неделе – прогноз
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: