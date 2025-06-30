Ответственность за пожар: для развлекательных центров вводится обязательное страхование

Согласно новым требованиям законодательства, владельцы некоторых крупных объектов с массовым пребыванием людей будут обязаны заключать договор страхования гражданско-правовой ответственности. Подробнее – в материале Zakon.kz.

24 июня 2025 года главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданской защиты, электроэнергетики и управления государственным имуществом".

В рамках закона вводится вмененное страхование гражданско–правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей от пожара, сообщили в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

"Владельцы таких объектов, как предприятия торговли и развлекательные центры с площадью более 2 000 квадратных метров обязаны будут заключить договор страхования своей гражданско–правовой ответственности. Полный перечень объектов определяется Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан". АРРФР

Страхованием будет покрываться ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу посетителей, арендаторов и иных лиц, пострадавших в результате пожара на объекте. При этом деятельность таких объектов при отсутствии договора страхования ответственности не допускается.

Страховым случаем признается возникновение у владельца объекта обязанности возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу пострадавших лиц вследствие пожара на таком объекте, при этом факт наступления страхового случая определяется соглашением сторон либо решением суда в соответствии с условиями типового договора страхования.

Страховая сумма устанавливается в договоре страхования и должна быть не менее 75 тыс. МРП (295 млн тенге). Размер страховой премии определяется страховщиком и устанавливается в договоре страхования.

Размер страховой выплаты за причинение ущерба имуществу одного потерпевшего составит сумму в размере причиненного вреда, но не более 1,5 тыс. МРП (5,9 млн тенге).

Размер страховой выплаты за вред, причиненный жизни и здоровью каждого потерпевшего, составит при:

гибели – 5 тыс. МРП (19,7 млн тенге);

установлении инвалидности:

I группы – 4 тыс. МРП (15,7 млн тенге);

II группы – 3 тыс. МРП (11,8 млн тенге);

III группы – 1,5 тыс. МРП (5,9 млн тенге);

ребенку – 3 тыс. МРП (11,8 млн тенге).

При увечье, травме или ином повреждении здоровья без установления инвалидности – в размере фактических расходов на амбулаторное и (или) стационарное лечение, но не более 750 МРП (2,9 млн тенге).

Договор страхования может быть заключен с любой из 15 страховых организаций по общему страхованию, имеющих соответствующую лицензию АРРФР, на основании типового договора страхования.

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