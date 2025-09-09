#АЭС в Казахстане
В органах госдоходов появится сервисная группа для работы с некоторыми налогоплательщиками

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 16:10 Фото: freepik
Министерство финансов разработало Типовое положение о сервисной группе органа государственных доходов, сообщает Zakon.kz.

Сервисная группа обеспечит доступность госуслуг и окажет консультационную помощь о порядке их получения отдельной категории налогоплательщиков, что позволит сократить время при получении госуслуг без выезда в органы госдоходов, в том числе физическим лицам, проживающим в отдаленных населенных пунктах, где отсутствует интернет.

К отдельной категории налогоплательщиков относятся:

  • лица с инвалидностью 1 или 2 группы;
  • лица, имеющие заболевания, при которых может устанавливаться срок временной нетрудоспособности более 2 месяцев;
  • престарелые лица старше 80 лет, которые нуждаются в постороннем уходе и помощи;
  • физические лица, проживающих в отдаленных населенных пунктах, на территории которых отсутствуют сети телекоммуникаций общего пользования.

 Сотрудники сервисной группы будут сами выезжать к указанным выше налогоплательщикам на дом.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 сентября.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Ошибка в тексте: