В органах госдоходов появится сервисная группа для работы с некоторыми налогоплательщиками
Министерство финансов разработало Типовое положение о сервисной группе органа государственных доходов, сообщает Zakon.kz.
Сервисная группа обеспечит доступность госуслуг и окажет консультационную помощь о порядке их получения отдельной категории налогоплательщиков, что позволит сократить время при получении госуслуг без выезда в органы госдоходов, в том числе физическим лицам, проживающим в отдаленных населенных пунктах, где отсутствует интернет.
К отдельной категории налогоплательщиков относятся:
- лица с инвалидностью 1 или 2 группы;
- лица, имеющие заболевания, при которых может устанавливаться срок временной нетрудоспособности более 2 месяцев;
- престарелые лица старше 80 лет, которые нуждаются в постороннем уходе и помощи;
- физические лица, проживающих в отдаленных населенных пунктах, на территории которых отсутствуют сети телекоммуникаций общего пользования.
Сотрудники сервисной группы будут сами выезжать к указанным выше налогоплательщикам на дом.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 сентября.
