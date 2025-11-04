Налоговые сервисные группы: как будут работать и кого обслуживать

Приказом и.о. министра финансов от 29 октября 2025 года утверждено Типовое положение о сервисной группе органа государственных доходов, сообщает Zakon.kz.

Сервисной группой является выездная группа, состоящая из не менее двух должностных лиц налоговых органов, оказывающих государственные услуги и информационно-разъяснительную поддержку налогоплательщикам по исполнению налоговых обязательств, в том числе по составлению и представлению деклараций физических лиц, отдельным категориям налогоплательщиков.

К отдельным категориям налогоплательщиков относятся:

лица с инвалидностью первой или второй группы;

лица, имеющие заболевания, при которых может устанавливаться срок временной нетрудоспособности более двух месяцев;

престарелые лица старше восьмидесяти лет, которые нуждаются в постороннем уходе и помощи;

физические лица, проживающие в отдаленных населенных пунктах, на территории которых отсутствуют сети телекоммуникаций общего пользования.

График выезда и состав сервисной группы утверждается соответствующим налоговым органом и размещается на информационных стендах клиентского центра обслуживания налоговых органов, интернет-ресурсе местных исполнительных органов, а также в средствах массовой информации.

Подача заявки на приезд сервисной группы осуществляется через Единый контакт центр по номеру телефона 1414.

До приема налоговых заявлений на получение государственных услуг и деклараций, сервисная группа разъясняет налогоплательщикам права и обязанности, оказывает помощь и проверяет правильность заполнения налоговых заявлений на получение государственных услуг и деклараций.

Прием налоговых заявлений на получение государственных услуг и деклараций осуществляется сервисной группой на казахском или русском языках, по желанию налогоплательщика, в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами по оказанию государственных услуг.

Сервисная группа при приеме налоговых заявлений на получение государственных услуг и деклараций в присутствии налогоплательщика:

сверяет данные налогоплательщика, отраженные в налоговом заявлении на получение государственных услуг или декларации, с документом, удостоверяющим личность, а также при представлении интересов налогоплательщика проверяет наличие полномочий представителя в соответствии с гражданским законодательством республики;

проверяет полноту и корректность заполнения налогового заявления на получение государственных услуг или декларации;

ставит отметку о приеме на втором экземпляре налогового заявления на получение государственных услуг или декларации.

При этом истребование от налогоплательщиков документов, подлежащих получению из информационных систем, не допускается.

Указывается, что персональные данные физических лиц, ставшие известными в процессе приема налоговых заявлений на получение государственных услуг и деклараций сервисной группе, не подлежат разглашению третьим лицам.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.