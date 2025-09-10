Обновлены должностные обязанности руководителей и тренеров физкультурно-спортивных организаций

Министр туризма и спорта приказом от 3 сентября 2025 года внес изменения в Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов организаций физической культуры и спорта, сообщает Zakon.kz.

Так, в новой редакции изложены должностные обязанности руководителей и тренеров, в том числе руководителя физкультурно-спортивной организации: руководит производственной, административно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью физкультурно-спортивной организации, обеспечивает исполнение принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества, содержащегося на балансе физкультурно-спортивной организации, а также финансово-хозяйственные результаты ее деятельности;

определяет политику, стратегию деятельности физкультурно-спортивной организации и механизм их реализации;

организует и совершенствует спортивно-методическую и материально-техническую базу учебно-тренировочного и воспитательного процессов;

руководит работой педагогического совета;

утверждает план работы физкультурно-спортивной организации, планы и программы подготовки спортсменов на различных этапах спортивного совершенствования;

организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, направленное на совершенствование их деятельности, а также направляет их деятельность на развитие спорта высших достижений и массового спорта;

принимает меры по обеспечению повышения квалификации тренеров, тренеров-преподавателей, инструкторов, методистов, изучению передового зарубежного опыта в области физической культуры и спорта в целях повышения уровня подготовки и спортивного мастерства спортсменов;

поручает ведение отдельных направлений деятельности физкультурно-спортивной организации должностным лицам – заместителям, руководителям структурных подразделений;

принимает решения о приеме на работу, переводе, поощрении и увольнении работников, утверждает штатное расписание, должностные инструкции работников физкультурно-спортивной организации;

формирует контингент спортсменов, создает необходимые условия безопасности жизни и здоровья спортсменов и работников физкультурно-спортивной организации во время учебно-тренировочного и учебно-воспитательного процессов;

представляет отчет об административно-хозяйственной и учебно-тренировочной деятельности физкультурно-спортивной организации в уполномоченные органы соответствующих отраслей;

обеспечивает выполнение физкультурно-спортивной организацией обязательств перед единым накопительным пенсионным фондом, Государственным фондом социального страхования, фондом социального медицинского страхования, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая банки, а также выполнение хозяйственных и трудовых договоров (контрактов);

организует работу по противодействию коррупции, а также несет персональную ответственность за принятие мер по противодействию коррупции;

принимает меры по недопущению распространения религиозного экстремизма и терроризма среди спортсменов и в коллективах физкультурно-спортивных организаций. Заместитель руководителя физкультурно-спортивной организации: осуществляет руководство финансово-хозяйственной и организационной деятельностью физкультурно-спортивной организации в пределах своей компетенции;

обеспечивает качественное и своевременное составление установленной отчетной документации физкультурно-спортивной организации;

обеспечивает соблюдение законности в деятельности структурных подразделений и осуществлении их хозяйственно-экономических связей, в использовании правовых средств при финансовом управлении, укреплении договорной и финансовой дисциплины, социально-трудовых отношений, созданию благоприятных и безопасных условий труда;

осуществляет контроль за состоянием трудовой дисциплины в структурном подразделении;

организует проведение комплексного экономического анализа и оценки результатов финансово-хозяйственной деятельности физкультурно-спортивных организации;

принимает меры по недопущению распространения религиозного экстремизма и терроризма среди спортсменов и в коллективах физкультурно-спортивных организаций. Заместитель руководителя (по основной деятельности): организует спортивно-методическую работу;

координирует работу тренерско-преподавательского состава по выполнению программ и планов подготовки спортсменов, а также разработку необходимой учебно-методической документации;

обеспечивает комплектование спортивных групп, осуществляет работу по составлению расписания занятий учебных групп, графиков, календарных планов спортивно-массовых мероприятий;

организует работу тренерских советов, вносит предложения по совершенствованию методики обучения и проведения учебно-тренировочного процесса;

осуществляет работу по пропаганде физической культуры и спорта и внедрению передового опыта;

осуществляет обеспечение за состоянием медицинского обслуживания спортсменов, соблюдению требований охраны труда и техники безопасности;

обеспечивает организацию учебно-тренировочного и учебно-воспитательного процессов;

обеспечивает выполнение спортсменами требований учебных программ, координирует и ведет мониторинг уровня спортивной подготовки спортсменов, прохождение медицинского осмотра;

осуществляет взаимодействие с федерациями по видам спорта, координирует работу развития видов спорта в физкультурно-спортивной организации;

организует разработку перспективных и индивидуальных планов подготовки спортсменов;

обеспечивает постоянную подготовку спортсменов физкультурно-спортивной организации по видам спорта, обеспечивает высокую результативность за счет применения новых инновационных технологий в спортивной подготовке;

вносит предложения по изменению структуры и штатного расписания;

принимает меры по недопущению распространения религиозного экстремизма и терроризма среди спортсменов и в коллективах физкультурно-спортивных организаций. Старший тренер молодежной (юношеской, юниорской) национальной команды: руководит работой тренерского состава по подготовке молодежной (юношеской, юниорской) национальной команды РК по виду спорта;

осуществляет подготовку резерва для молодежной национальной команды, тренировочный процесс молодежной национальной команды и организует их участие в международных соревнованиях;

определяет на каждом этапе подготовки цели и задачи молодежной национальной команды для достижения высокого спортивного результата;

производит отбор перспективных спортсменов для дальнейшего включения в молодежную национальную команду;

разрабатывает перспективный план подготовки спортсменов и обеспечивает его выполнение совместно с привлекаемыми тренерами;

организует работу по подготовке спортсменов на учебно-тренировочных сборах и их выступление на соревнованиях;

организует разработку и утверждает перспективные и индивидуальные планы подготовки членов молодежной национальной команды и непосредственно участвует в учебно-тренировочном процессе;

проводит воспитательную и патриотическую работу;

обеспечивает работу тренеров по подготовке спортсменов молодежной национальной команды;

анализирует выполнение утвержденных планов подготовки, итоги выступления молодежной национальной команды и отдельных спортсменов, с учетом полученных данных вносит коррективы в их дальнейшую подготовку и обеспечивает выполнение планируемых результатов спортсменами;

взаимодействует с физкультурно-спортивными организациями, участвующими в подготовке спортсменов;

представляет отчет о результатах выступления спортсменов-членов молодежной национальной команды на соревнованиях непосредственному руководству, главному тренеру национальной команды Республики Казахстан по виду спорта;

обеспечивает соблюдение спортивной этики;

принимает меры по недопущению распространения религиозного экстремизма и терроризма среди спортсменов и в коллективах физкультурно-спортивных организаций;

принимает меры по недопущению использования образовательного, учебно-тренировочного, воспитательного процесса для принуждения обучающихся и воспитанников к принятию религиозных или иных убеждений либо отказу от них. Главный тренер национальной команды РК по виду спорта: руководит работой тренерского состава национальной команды РК по виду спорта и тренерского совета, в состав которых входят старшие тренеры молодежных национальных команд и регионов, осуществляющие подготовку спортсменов команд областей, городов республиканского значения и столицы по видам спорта и их резерва;

координирует работу по обеспечению преемственности в национальных командах в соответствии с возрастами;

возглавляет тренерский совет по виду спорта;

осуществляет подготовку национальной команды и организует ее участие в международных соревнованиях;

определяет на каждом этапе подготовки цели и задачи национальной команды для достижения спортивного результата;

производит отбор перспективных спортсменов для дальнейшего включения в национальную и штатную национальную команды;

организует разработку и утверждает перспективные и индивидуальные планы подготовки членов национальной команды и непосредственно участвует в учебно-тренировочном процессе;

обеспечивает работу тренеров по подготовке спортсменов национальной команды;

анализирует выполнение утвержденных планов подготовки, итоги выступления национальной команды и отдельных спортсменов, с учетом полученных данных вносит коррективы в их дальнейшую подготовку;

взаимодействует с физкультурно-спортивными организациями, участвующими в подготовке спортсменов;

обеспечивает соблюдение спортивной этики;

изучает и анализирует подготовку и выступления спортсменов ведущих стран по видам спорта и главных конкурентов казахстанских спортсменов;

ежегодно представляет отчет о результатах выступления спортсменов-членов национальной команды на соревнованиях уполномоченному органу в области физической культуры и спорта;

принимает меры по недопущению распространения религиозного экстремизма и терроризма среди спортсменов и в коллективах физкультурно-спортивных организаций;

принимает меры по недопущению использования образовательного, учебно-тренировочного, воспитательного процесса для принуждения обучающихся и воспитанников к принятию религиозных или иных убеждений либо отказу от них. Начальник национальной команды: обеспечивает подготовку мест проведения спортивных мероприятий для национальной команды, организацию проведения, обеспеченность спортивной экипировкой, инвентарем и оборудованием, питанием, проживанием, медицинским обслуживанием, приемом, регистрацией, обслуживанием участников соревнований, соблюдением условий безопасности;

составляет заявку на приобретение спортивной экипировки, инвентаря и оборудования, планирует расходы и обеспечивает правильное расходование средств на эти цели;

вносит предложения по разработке перспективных и текущих планов подготовки национальной команды к соревнованиям в части организации спортивных мероприятий;

принимает меры по недопущению распространения религиозного экстремизма и терроризма среди спортсменов и в коллективах физкультурно-спортивных организаций. Государственный тренер: определяет стратегию развития вида (видов) спорта в РК;

обеспечивает проведение государственной политики развития вида спорта на территории РК;

осуществляет взаимодействие с федерациями по виду спорта, государственными органами и организациями по обеспечению организации и проведению спортивных мероприятий, взаимодействие со специалистами зарубежных спортивных организаций, пропаганды вида (видов) спорта в регионах республики;

координирует работу физкультурно-спортивных организаций, общественных объединений, тренеров, специалистов по подготовке спортсменов национальных команд, в том числе ежегодной оценке работы региональных старших тренеров по виду спорта;

вносит в установленном порядке предложения на тренерский совет по привлечению тренерских кадров для работы с национальной командой;

участвует в семинарах, тренингах и аттестациях тренеров и судей проходящих под эгидой аккредитованной спортивной федерации по виду спорта;

согласовывает предложения по зачислению кандидатов в штатную национальную и национальную команды Казахстана;

принимает участие в разработке комплексной целевой программы по виду (видам) спорта;

по согласованию уполномоченного органа осуществляет проверку учебно-тренировочных сборов национальных команд, спортивных мероприятий внутри страны, в том числе международных;

обеспечивает соблюдение спортивной этики;

ежегодно представляет отчет по реализации государственной политики по развитию вида (видов) спорта на территории РК уполномоченному органу в области физической культуры и спорта;

принимает меры по недопущению распространения религиозного экстремизма и терроризма среди спортсменов и в коллективах физкультурно-спортивных организаций;

принимает меры по недопущению использования образовательного, учебно-тренировочного, воспитательного процесса для принуждения обучающихся и воспитанников к принятию религиозных или иных убеждений либо отказу от них. Старший тренер команды области, города республиканского значения и столицы по виду спорта: определяет стратегию развития вида (видов) спорта на территории области, города республиканского значения и столицы;

осуществляет взаимодействие со спортивными федерациями по виду (видам) спорта, физкультурно-спортивными организациями по обеспечению организации и проведению спортивных мероприятий, пропаганды вида (видов) спорта в области, городе республиканского значения и столице;

организует работу по профилактике и предотвращению случаев использования спортсменами запрещенных субстанций или методов в спорте;

координирует работу по обеспечению преемственности в командах области, города республиканского значения и столицы в соответствии с возрастами;

осуществляет подготовку команды области, города республиканского значения и столицы по виду спорта, организует их участие в соревнованиях;

определяет на каждом этапе подготовки цели и задачи команды области, города республиканского значения и столицы по виду спорта для достижения спортивного результата;

производит отбор перспективных спортсменов для дальнейшего комплектования команды области, города республиканского значения и столицы по виду спорта;

представляет отчет о результатах выступления спортсменов-членов команды области, города республиканского значения и столицы по виду спорта на соревнованиях местному исполнительному органу области, города республиканского значения и столицы;

обеспечивает соблюдение спортивной этики;

принимает меры по недопущению распространения религиозного экстремизма и терроризма среди спортсменов и в коллективах физкультурно-спортивных организаций;

принимает меры по недопущению использования образовательного, учебно-тренировочного, воспитательного процесса для принуждения обучающихся и воспитанников к принятию религиозных или иных убеждений либо отказу от них. Приказ вводится в действие с 20 сентября 2025 года.

