Назначение на должности первых руководителей государственных спортивных организаций: утверждены правила

Совместным приказом министра туризма и спорта и и.о. министра труда и социальной защиты населения от 3 сентября 2025 года утверждены Правила назначения на должности, освобождения от должностей первых руководителей государственных физкультурно-спортивных организаций, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что уполномоченный орган в течение трех месяцев со дня появления вакантной должности первого руководителя государственной физкультурно-спортивной организации принимает решение о проведении конкурса на занятие должности первого руководителя государственной физкультурно-спортивной организации и издает приказ о создании конкурсной комиссии.

Конкурс объявляется и проводится структурным подразделением уполномоченного органа.

В состав конкурсной комиссии входят руководители структурных подразделений уполномоченного органа, представители спортивной федерации.

Указывается, что при возникновении конфликта интересов в деятельности конкурсной комиссии состав конкурсной комиссии пересматривается в течение пяти рабочих дней.

Объявление о проведении конкурса на казахском и русском языках опубликовывается в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о проведении конкурса:

по вакантной должности первого руководителя государственной физкультурно-спортивной организации в организационно-правовой форме государственного предприятия – на веб-портале реестра государственного имущества;

по вакантной должности первого руководителя государственной физкультурно-спортивной организации в организационно-правовой форме государственного учреждения – на интернет-ресурсе уполномоченного органа на казахском и русском языках.

Прием документов для лиц, претендующих на участие в конкурсе, осуществляется в течение семи рабочих дней со дня опубликования объявления о проведении конкурса.

Лицо, претендующее на участие в конкурсе, представляет в сроки, указанные в объявлении о проведении конкурса:

для участия в конкурсе на занятие вакантной должности первого руководителя государственной физкультурно-спортивной организации – заявление об участии в конкурсе, оформленное в электронной форме на веб-портале реестра государственного имущества с приложением резюме на казахском и русском языках, оформленного в произвольной форме, диплом об образовании.

Конкурс состоит из двух последовательных этапов:

рассмотрение документов кандидатов на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к соответствующей вакантной должности;

собеседование с кандидатами, проводимое конкурсной комиссией.

Рассмотрение кандидатов на соответствие Типовым квалификационным характеристикам осуществляется службой управления персоналом (кадровой службой) уполномоченного органа, объявившего конкурс, в течение трех рабочих дней со дня окончания приема документов.

К собеседованию допускаются лица, соответствующие Типовым квалификационным характеристикам.

Предусматривается, что для предотвращения приема на работу лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию, ранее совершивших коррупционные преступления или уголовные правонарушения: убийство, умышленное причинение вреда здоровью, против здоровья населения и нравственности, половой неприкосновенности, экстремистские или террористические преступления, торговлю людьми, службой управления персоналом (кадровой службой) уполномоченного органа в течение трех рабочих дней после принятия документов кандидата направляется дополнительный запрос о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления и/или уголовного правонарушения в уполномоченный орган по правовой статистике и специальным учетам или его территориальные подразделения.

При выявлении сведений о совершении коррупционного преступления или уголовного правонарушения кандидат отстраняется от участия в конкурсе.

Список лиц, допущенных ко второму этапу конкурса, и график проведения собеседования размещаются на казахском и русском языках в течение трех рабочих дней на веб-портале реестра государственного имущества или на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

После утверждения списка лиц, допущенных ко второму этапу конкурса, конкурсная комиссия проводит собеседование с участниками конкурса в течение пяти рабочих дней со дня размещения на веб-портале реестра государственного имущества или на интернет-ресурсе уполномоченного органа графика проведения собеседования.

Решение конкурсной комиссии принимается в течение двух рабочих дней с момента завершения собеседований, большинством голосов путем открытого голосования. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим. Заседание конкурсной комиссии сопровождается аудио- и видеозаписью.

Если на участие в конкурсе представили конкурсные заявки менее двух кандидатов, соответствующих требованиям, либо конкурсные заявки не поступили или были отозваны, то конкурсная комиссия признает конкурс несостоявшимся и принимает решение о проведении повторного конкурса.

Если в результате собеседования конкурсной комиссией не был выявлен кандидат на должность первого руководителя государственной физкультурно-спортивной организации, то уполномоченный орган признает конкурс несостоявшимся и принимает решение о проведении повторного конкурса.

Протокол конкурсной комиссии размещается на веб-портале реестра государственного имущества или на интернет-ресурсе уполномоченного органа на казахском и русском языках до окончания рабочего дня, следующего за днем принятия решения конкурсной комиссией.

Прием на работу первого руководителя государственной физкультурно-спортивной организации осуществляется путем заключения трудового договора и издания акта работодателя в лице уполномоченного органа.

Основанием для приема на работу первого руководителя государственной физкультурно-спортивной организации является протокол конкурсной комиссии.

Освобождение от должности первых руководителей осуществляется по следующим основаниям:

расторжение трудового договора по соглашению сторон;

истечение срока трудового договора;

расторжение трудового договора по инициативе работодателя;

в связи с переводом работника к другому работодателю;

расторжение трудового договора по инициативе работника;

отказ работника от продолжения трудовых отношений;

переход работника на выборную работу (должность) или назначение его на должность, исключающую возможность продолжения трудовых отношений, кроме случаев, предусмотренных законами РК;

нарушение условий заключения трудового договора;

совершение коррупционного правонарушения либо иного уголовного правонарушения.

Приказ вводится в действие с 21 сентября 2025 года.

Ранее мы рассказали, что обновлены должностные обязанности руководителей и тренеров физкультурно-спортивных организаций.