В Казахстане вводят запрет на ввоз брусчатки, бордюрного камня и гранита
Фото: pixabay
Министр промышленности и строительства подписал приказ от 2 сентября 2025 года "О некоторых вопросах регулирования ввоза отдельных видов каменной продукции на территорию Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.
В тексте сказано:
Ввести запрет на ввоз из третьих стран на территорию РК всеми видами транспорта сроком на три месяца отдельных видов каменной продукции:
- брусчатка, бордюрные камни и плиты для мощения из природного камня;
- гранит для памятников или строительства и изделия из них, тесаные или пиленые, с плоской или ровной поверхностью,
- гранит полированный декорированный или прошедший прочую обработку, кроме резного, нетто-массой 10 кг или более,
- гранит для памятников или строительства.
В ведомстве пояснили, что введение запрета обеспечит загрузку отечественных предприятий и защитит внутренний рынок.
Приказ вводится в действие с 21 сентября 2025 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript