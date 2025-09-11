В Казахстане вводят запрет на ввоз брусчатки, бордюрного камня и гранита

Министр промышленности и строительства подписал приказ от 2 сентября 2025 года "О некоторых вопросах регулирования ввоза отдельных видов каменной продукции на территорию Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В тексте сказано:

Ввести запрет на ввоз из третьих стран на территорию РК всеми видами транспорта сроком на три месяца отдельных видов каменной продукции:

брусчатка, бордюрные камни и плиты для мощения из природного камня;

гранит для памятников или строительства и изделия из них, тесаные или пиленые, с плоской или ровной поверхностью,

гранит полированный декорированный или прошедший прочую обработку, кроме резного, нетто-массой 10 кг или более,

гранит для памятников или строительства.

В ведомстве пояснили, что введение запрета обеспечит загрузку отечественных предприятий и защитит внутренний рынок.

Приказ вводится в действие с 21 сентября 2025 года.