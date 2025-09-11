#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.2
629.64
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.2
629.64
6.34
Право

В Казахстане вводят запрет на ввоз брусчатки, бордюрного камня и гранита

Камни гранита, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 10:21 Фото: pixabay
Министр промышленности и строительства подписал приказ от 2 сентября 2025 года "О некоторых вопросах регулирования ввоза отдельных видов каменной продукции на территорию Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В тексте сказано:

Ввести запрет на ввоз из третьих стран на территорию РК всеми видами транспорта сроком на три месяца отдельных видов каменной продукции:

  • брусчатка, бордюрные камни и плиты для мощения из природного камня;
  • гранит для памятников или строительства и изделия из них, тесаные или пиленые, с плоской или ровной поверхностью,
  • гранит полированный декорированный или прошедший прочую обработку, кроме резного, нетто-массой 10 кг или более,
  • гранит для памятников или строительства.

В ведомстве пояснили, что введение запрета обеспечит загрузку отечественных предприятий и защитит внутренний рынок.

Приказ вводится в действие с 21 сентября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Электронный чип исключат из водительского удостоверения в Казахстане
Право
11:31, Сегодня
Электронный чип исключат из водительского удостоверения в Казахстане
Обновлены правила работы единой службы "112"
Право
10:24, Сегодня
Обновлены правила работы единой службы "112"
Назначение на должности первых руководителей государственных спортивных организаций: утверждены правила
Право
09:47, Сегодня
Назначение на должности первых руководителей государственных спортивных организаций: утверждены правила
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: