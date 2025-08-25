#АЭС в Казахстане
Право

Обновлены правила работы профессиональных противопожарных служб

Пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 16:10 Фото: Zakon.kz
Приказом министра по чрезвычайным ситуациям от 18 августа 2025 года внесены изменения в Правила осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменился заголовок документа – "Правила осуществления деятельности профессиональных противопожарных служб".

Сами правила изложены в новой редакции.

Так, основными задачами профессиональной противопожарной службы являются:

  • предупреждение и тушение пожаров в организациях, населенных пунктах и на объектах;
  • проведение аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожара, в организациях, населенных пунктах и на объектах.

В соответствии с основными задачами профессиональная противопожарная служба создается с выездной и без выездной техники:

  • с выездной техникой – пожарные части, на вооружении которых находятся основные и специальные пожарные автомобили;
  • без выездной техники – пожарные посты, работники которых осуществляют работу по предупреждению (профилактике) пожаров и принимают участие в тушении пожаров на начальной стадии их развития, используя для этих целей стационарные, мобильные или ручные средства пожаротушения.

На работу в профессиональную противопожарную службу принимаются граждане РК, достигшие 18 лет и прошедшие курсы обучения по специальной подготовке в специализированных учебных центрах в области пожарной безопасности по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов профессиональных противопожарных служб.

Контроль за готовностью профессиональной противопожарной службы к борьбе с пожарами и координация деятельности профессиональных противопожарных служб осуществляются уполномоченным органом в сфере гражданской защиты.

Также утверждены организация деятельности профессиональной противопожарной службы и перечень документов профессиональной противопожарной службы.

Приказ вводится в действие со 2 сентября 2025 года.

Ранее мы рассказали, что в Правила пожарной безопасности внесены изменения.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
