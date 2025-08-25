Обновлены правила работы профессиональных противопожарных служб
В частности, изменился заголовок документа – "Правила осуществления деятельности профессиональных противопожарных служб".
Сами правила изложены в новой редакции.
Так, основными задачами профессиональной противопожарной службы являются:
- предупреждение и тушение пожаров в организациях, населенных пунктах и на объектах;
- проведение аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожара, в организациях, населенных пунктах и на объектах.
В соответствии с основными задачами профессиональная противопожарная служба создается с выездной и без выездной техники:
- с выездной техникой – пожарные части, на вооружении которых находятся основные и специальные пожарные автомобили;
- без выездной техники – пожарные посты, работники которых осуществляют работу по предупреждению (профилактике) пожаров и принимают участие в тушении пожаров на начальной стадии их развития, используя для этих целей стационарные, мобильные или ручные средства пожаротушения.
На работу в профессиональную противопожарную службу принимаются граждане РК, достигшие 18 лет и прошедшие курсы обучения по специальной подготовке в специализированных учебных центрах в области пожарной безопасности по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов профессиональных противопожарных служб.
Контроль за готовностью профессиональной противопожарной службы к борьбе с пожарами и координация деятельности профессиональных противопожарных служб осуществляются уполномоченным органом в сфере гражданской защиты.
Также утверждены организация деятельности профессиональной противопожарной службы и перечень документов профессиональной противопожарной службы.
Приказ вводится в действие со 2 сентября 2025 года.
