Обновлены требования к негосударственным противопожарным службам
Министр по чрезвычайным ситуациям приказом от 18 августа 2025 года внес изменения в разрешительные требования, предъявляемые к негосударственным противопожарным службам, сообщает Zakon.kz.
В частности, разрешительные требования изложены в новой редакции.
Так, к профессиональным противопожарным службам с выездной пожарной техникой предъявляются следующие разрешительные требования:
- наличие не менее двух пожарных автомобилей на правах собственности либо приобретенных посредством лизинга как лизингополучатель, подтвержденных свидетельствами о регистрации транспортного средства, диагностическими картами технического осмотра автомобиля и актами технического осмотра готовности основных пожарных автомобилей к тушению пожаров;
- наличие на праве собственности либо на ином законном праве здания или помещения для размещения работников, пожарно-спасательной техники, оборудования и снаряжения;
- наличие работников, обеспеченных специальным обмундированием и противопожарным снаряжением по перечню специального обмундирования и противопожарного снаряжения на одного работника профессиональной противопожарной службы, согласно приложению 2 к настоящим разрешительным требованиям, численностью не менее 17 человек, из расчета 1 начальник подразделения, 4 работника, включая водителя, на каждый основной пожарный автомобиль в дежурную смену;
- соответствие работников профессиональных противопожарных служб квалификации, указанной в приложении 3 к настоящим разрешительным требованиям.
К профессиональным противопожарным службам без выездной пожарной техники предъявляются следующие разрешительные требования:
- наличие на праве собственности либо на ином законном праве здания или помещения для размещения работников, пожарно-спасательной техники, оборудования и снаряжения;
- наличие работников, обеспеченных специальным обмундированием и противопожарным снаряжением по перечню специального обмундирования и противопожарного снаряжения на одного работника профессиональной противопожарной службы, согласно приложению 2 к настоящим разрешительным требованиям, численностью не менее 9 человек, из расчета 1 начальник поста и 2 работника в дежурную смену;
- соответствие работников профессиональных противопожарных служб квалификации, указанной в приложении 3 к настоящим разрешительным требованиям.
Приказ вводится в действие с 5 сентября 2025 года.
Ранее мы рассказали, что МЧС обновило квалификационные требования к специализированным учебным центрам.
