Право

Оказание непрофильных услуг в аэропортах: внесены изменения

торговля в аэропорту Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 16:17 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра транспорта от 29 августа 2025 года внесены изменения в Правила доступа к оказанию услуг на территории аэропорта, не относящихся к аэропортовской деятельности, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что для обеспечения доступа к оказанию услуг на территории аэропорта, не относящихся к аэропортовской деятельности, эксплуатант аэропорта проводит конкурс. Доступ к оказанию услуг в контролируемой зоне аэропорта осуществляется с соблюдением требований авиационной безопасности.

Конкурс проводится эксплуатантом открытым способом, к участию в котором допускается, в том числе физическое или юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, 50% и более голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат отечественным субъектам предпринимательства, субъектам предпринимательства оказывающих товары, работы и услуги казахстанского происхождения.

Эксплуатант аэропорта определяет для отечественных субъектов предпринимательства, в том числе субъектам предпринимательства, оказывающих товары, работы и услуги казахстанского происхождения не менее 50% площади для предоставления услуг, не относящихся к аэропортовской деятельности, в контролируемой зоне аэропорта и зоне общего доступа в международных и внутренних терминалах.

Конкурс проводится эксплуатантом аэропорта с соблюдением следующих принципов:

  • открытость и гласность проведения конкурса;
  • обеспечение всем участникам конкурса равных возможностей для участия в конкурсе;
  • добросовестная конкуренция среди участников конкурса;
  • оказания поддержки товаров, работ и услуг казахстанского происхождения. 

Приказ вводится в действие с 16 сентября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
