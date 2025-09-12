Минэнерго планирует временно отменить запрет на вывоз легких дистиллятов

Министерство энергетики подготовило поправки в приказ от 30 апреля 2025 года "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается исключить из-под запрета на вывоз железнодорожным транспортом легких дистиллятов.

Как поясняется, у мини-НПЗ наблюдается накопление продукции, в том числе нафты, в объеме около 10 тыс. тонн, в связи с чем для обеспечения стабильной деятельности мини-НПЗ предлагается рассмотреть возможность временного снятия ограничения на экспорт сроком на один месяц.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 сентября.

Запрет на вывоз с территории РК за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза легких дистиллятов, авиакеросинов и дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола, битума нефтяного был введен с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года.