Право

Минэнерго планирует временно отменить запрет на вывоз легких дистиллятов

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 16:37 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство энергетики подготовило поправки в приказ от 30 апреля 2025 года "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается исключить из-под запрета на вывоз железнодорожным транспортом легких дистиллятов. 

Как поясняется, у мини-НПЗ наблюдается накопление продукции, в том числе нафты, в объеме около 10 тыс. тонн, в связи с чем для обеспечения стабильной деятельности мини-НПЗ предлагается рассмотреть возможность временного снятия ограничения на экспорт сроком на один месяц. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 сентября. 

Запрет на вывоз с территории РК за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза легких дистиллятов, авиакеросинов и дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола, битума нефтяного был введен с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
