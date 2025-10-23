#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.53
623.94
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.53
623.94
6.59
Право

Легкие дистилляты разрешили вывозить из Казахстана

НПЗ, нефтеперерабатывающий завод, переработка сырой нефти, нефть, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 09:18 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики приказом от 14 октября 2025 года внес изменения в части вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, внесена поправка, что введен запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан, в том числе в государства – члены Евразийского экономического союза:

  • железнодорожным транспортом нефтепродуктов, за исключением вывоза легкого дистиллята, бензина согласно планам поставки, а также вывоза нефтепродуктов в рамках оказания гуманитарной помощи по решению правительства РК.

Приказ вводится в действие с 3 ноября 2025 года.

Напомним, приказом от 30 апреля 2025 года был также введен запрет на вывоз сроком шесть месяцев автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел, за исключением вывоза в топливных баках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, вывоза авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство, утверждение и/или переутверждение технологии промышленного производства авиационного топлива (топлива для реактивных двигателей), при условии согласования с уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов и наличия договора с организацией, уполномоченной на проведение вышеуказанных работ, и письма с указанием необходимого для этих целей количества образцов (проб) и объемов авиационного топлива, а также вывоза нефтепродуктов в рамках оказания гуманитарной помощи по решению правительства РК.

Также введен сроком c 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года запрет на вывоз с территории Казахстана за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза легких дистиллятов, авиакеросинов и дизельного топлива, толуола, ксилола, битума нефтяного.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Минэнерго планирует временно отменить запрет на вывоз легких дистиллятов
16:37, 12 сентября 2025
Минэнерго планирует временно отменить запрет на вывоз легких дистиллятов
Казахстан запретил вывоз легких дистиллятов, авиакеросинов и других нефтепродуктов за пределы ЕАЭС
09:24, 05 марта 2025
Казахстан запретил вывоз легких дистиллятов, авиакеросинов и других нефтепродуктов за пределы ЕАЭС
Казахстан вводит запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов с 19 мая
20:45, 08 мая 2025
Казахстан вводит запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов с 19 мая
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: