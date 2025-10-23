Легкие дистилляты разрешили вывозить из Казахстана

Министр энергетики приказом от 14 октября 2025 года внес изменения в части вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, внесена поправка, что введен запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан, в том числе в государства – члены Евразийского экономического союза:

железнодорожным транспортом нефтепродуктов, за исключением вывоза легкого дистиллята, бензина согласно планам поставки, а также вывоза нефтепродуктов в рамках оказания гуманитарной помощи по решению правительства РК.

Приказ вводится в действие с 3 ноября 2025 года.

Напомним, приказом от 30 апреля 2025 года был также введен запрет на вывоз сроком шесть месяцев автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел, за исключением вывоза в топливных баках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, вывоза авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство, утверждение и/или переутверждение технологии промышленного производства авиационного топлива (топлива для реактивных двигателей), при условии согласования с уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов и наличия договора с организацией, уполномоченной на проведение вышеуказанных работ, и письма с указанием необходимого для этих целей количества образцов (проб) и объемов авиационного топлива, а также вывоза нефтепродуктов в рамках оказания гуманитарной помощи по решению правительства РК.

Также введен сроком c 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года запрет на вывоз с территории Казахстана за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза легких дистиллятов, авиакеросинов и дизельного топлива, толуола, ксилола, битума нефтяного.