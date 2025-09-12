Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Расширены функции Нацбанка: Токаев утвердил новое положение.
- Правительство Казахстана обновило систему государственного планирования.
- С 21 сентября в стране вводится трехмесячный запрет на ввоз гранита, бордюрного камня и брусчатки.
- Единую базу дорожно-строительных материалов формируют в Казахстане. Для продукции отечественного производства вдвое сокращен срок апробации.
- Новые правила направления для освидетельствования на состояние опьянения утвердило МВД.
- Казахстанцы будут получать одну общую квитанцию по коммунальным платежам от единых расчетных центров.
- В МЧС утвердили правила разработки карт сейсмического зонирования и риска.
- В каких случаях и как проводится эвакуация населения в мирное время.
- Минюст изменил правила государственной регистрации кондоминиумов.
- Минздрав утвердил новые правила расследования случаев заражения казахстанцев ВИЧ.
- Министерство просвещения обновило полномочия жилищных инспекций и утвердило сферы осуществления контроля соответствующих должностных лиц.
- Проезд по платным дорогам: приняты новые правила.
Также на этой неделе Президент выступил с посланием народу Казахстана "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию".
