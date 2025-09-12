#АЭС в Казахстане
Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 16:58 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Расширены функции Нацбанка: Токаев утвердил новое положение.
  • Правительство Казахстана обновило систему государственного планирования.
  • С 21 сентября в стране вводится трехмесячный запрет на ввоз гранита, бордюрного камня и брусчатки.
  • Единую базу дорожно-строительных материалов формируют в Казахстане. Для продукции отечественного производства вдвое сокращен срок апробации.
  • Новые правила направления для освидетельствования на состояние опьянения утвердило МВД.
  • Казахстанцы будут получать одну общую квитанцию по коммунальным платежам от единых расчетных центров.
  • В МЧС утвердили правила разработки карт сейсмического зонирования и риска.
  • В каких случаях и как проводится эвакуация населения в мирное время.
  • Минюст изменил правила государственной регистрации кондоминиумов.
  • Минздрав утвердил новые правила расследования случаев заражения казахстанцев ВИЧ.
  • Министерство просвещения обновило полномочия жилищных инспекций и утвердило сферы осуществления контроля соответствующих должностных лиц.
  • Проезд по платным дорогам: приняты новые правила.

Также на этой неделе Президент выступил с посланием народу Казахстана "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию".

