Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Президент подписал Водный кодекс РК, а также сопутствующие поправки по вопросам охраны и использования водного фонда, а также поправки в КОАП и поправки в Кодекс "О недрах и недропользовании".
- Группа казахстанских ученых получила госнаграды за большие достижения в области науки.
- Департамент кассационных судов создали в Судебной администрации РК: Токаев подписал указ.
- Концепцию по продвижению в обществе идеологии закона и порядка на 2025 - 2030 годы утвердило Правительство.
- Казахстан еще на полгода продлил запрет на вывоз маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота.
- Введен временный запрет на ввоз куриных яиц в Казахстан.
- Министерство промышленности утвердило Правила постановки на учет нуждающихся в жилище лиц и предоставления жилища из жилищного фонда государственных учреждений.
- Учет тепловой энергии в Казахстане будут вести согласно новым правилам с 1 июля 2025 года.
- Минздрав запустил пилотный проект по маркировке БАДов.
- С 18 апреля иностранцы снова могут получить ИИН через загранучреждения РК.
- Министерство торговли обновило Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений лиц с инвалидностью.
- МНВО внесло коррективы в правила и сроки проведения ЕНТ.
- Важные изменения в правилах оказания скорой медицинской помощи с 1 мая: к кому и через сколько приедет мобильная бригада из поликлиники.
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