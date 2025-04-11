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Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

изменения законодательстве за рабочую неделю, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 17:01 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Президент подписал Водный кодекс РК, а также сопутствующие поправки по вопросам охраны и использования водного фонда, а также поправки в КОАП и поправки в Кодекс "О недрах и недропользовании".
  • Группа казахстанских ученых получила госнаграды за большие достижения в области науки.
  • Департамент кассационных судов создали в Судебной администрации РК: Токаев подписал указ.
  • Концепцию по продвижению в обществе идеологии закона и порядка на 2025 - 2030 годы утвердило Правительство.
  • Казахстан еще на полгода продлил запрет на вывоз маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота.
  • Введен временный запрет на ввоз куриных яиц в Казахстан.
  • Министерство промышленности утвердило Правила постановки на учет нуждающихся в жилище лиц и предоставления жилища из жилищного фонда государственных учреждений.
  • Учет тепловой энергии в Казахстане будут вести согласно новым правилам с 1 июля 2025 года.
  • Минздрав запустил пилотный проект по маркировке БАДов.
  • С 18 апреля иностранцы снова могут получить ИИН через загранучреждения РК.
  • Министерство торговли обновило Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений лиц с инвалидностью.
  • МНВО внесло коррективы в правила и сроки проведения ЕНТ.
  • Важные изменения в правилах оказания скорой медицинской помощи с 1 мая: к кому и через сколько приедет мобильная бригада из поликлиники.
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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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