Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития реорганизовал Токаев из МЦРИАП.
- Правительство утвердило перечень стратегических водохозяйственных и гидротехнических сооружений.
- МВД добавили более 50 новых функций.
- Казахстанский МИД будет проводить дактилоскопическую регистрацию.
- С 15 сентября в Казахстане запустили госуслугу по передаче ребенка в гостевую семью.
- Минюст изменил Правила оплаты гарантированной государством юридической помощи, оказываемой адвокатом, юридическим консультантом: время правового консультирования оптимизировали, а также уточнили список подтверждающих документов.
- Министерство водных ресурсов определило перечень из 318 гидротехнических сооружений, представляющих угрозу для населения.
- До 17 октября 2025 года в Казахстане пройдет конкурс на лучшее наименование для первой АЭС.
- Минюст внес поправки в правила оказания госуслуг по вопросам регистрации юридических лиц.
- Министерство труда обновило процедуру выдачи казахстанским работодателям Сертификата доверия, а также его аннулирования.
