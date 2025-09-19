#АЭС в Казахстане
Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 17:21 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития реорганизовал Токаев из МЦРИАП.
  • Правительство утвердило перечень стратегических водохозяйственных и гидротехнических сооружений.
  • МВД добавили более 50 новых функций.
  • Казахстанский МИД будет проводить дактилоскопическую регистрацию.
  • С 15 сентября в Казахстане запустили госуслугу по передаче ребенка в гостевую семью.
  • Минюст изменил Правила оплаты гарантированной государством юридической помощи, оказываемой адвокатом, юридическим консультантом: время правового консультирования оптимизировали, а также уточнили список подтверждающих документов.
  • Министерство водных ресурсов определило перечень из 318 гидротехнических сооружений, представляющих угрозу для населения.
  • До 17 октября 2025 года в Казахстане пройдет конкурс на лучшее наименование для первой АЭС.
  • Минюст внес поправки в правила оказания госуслуг по вопросам регистрации юридических лиц.
  • Министерство труда обновило процедуру выдачи казахстанским работодателям Сертификата доверия, а также его аннулирования.
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
