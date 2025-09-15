Принимать детей в гостевую семью начали с 15 сентября

В Казахстане с 15 сентября 2025 года начали действовать Правила оказания государственной услуги "Передача ребенка (детей) в гостевую семью", сообщает Zakon.kz.

Государственная услуга "Передача ребенка (детей) в гостевую семью" оказывается управлениями образования городов и отделами образования районов физическим лицам.

Для получения госуслуги предоставляется заявление по форме с приложением документов:

документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (требуется для идентификации личности);

нотариально заверенное согласие супруга(-и) в случае, если состоит в браке;

сведения о доходах лица, желающего принять ребенка в гостевую семью, супруга(-и), если состоит в браке, за последние 12 месяцев;

справки о состоянии здоровья лица, желающего принять ребенка в гостевую семью и супруга (-и), если состоит в браке, подтверждающие отсутствие заболеваний в соответствии с перечнем Минздрава;

копии документов, подтверждающих право пользования жилищем заявителя и супруга (-и), (в случае отсутствия права собственности на жилье);

свидетельство о заключении брака (если состоит в браке) либо электронный документ из сервиса цифровых документов (требуется при отсутствии сведений в информационной системе "Регистрационный пункт ЗАГС");

сертификат о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением близких родственников).

Услугодатель в течение одного рабочего дня с момента получения документов проверяет их полноту.

При соответствии заявителя требованиям, установленным статьей 122 Кодекса "О браке и семье", и также при представлении полного пакета документов услугодатель в течение трех рабочих дней проводит акт обследования жилищно-бытовых условий лиц, желающих принять ребенка в гостевую семью, и готовит заключение о возможности либо невозможности приема ребенка семью.

После составления акта услугодатель в течение двух рабочих дней оформляет согласие ребенка, достигшего 10-летнего возраста, на передачу его в гостевую семью.

Затем услугодатель в течение одного рабочего дня готовит уведомление о заключении договора о передаче ребенка в гостевую семью (договор).

Заявителю после получения уведомления о заключении договора необходимо прибыть к услугодателю в течение одного рабочего дня для подписания договора.

Общий срок рассмотрения документов и получения решения либо отказ в оказании государственной услуги составляет 10 рабочих дней.