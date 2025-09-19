#АЭС в Казахстане
Право

Обновлены правила выдачи лицензии на медицинскую деятельность

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 11:37 Фото: akorda.kz
Министр здравоохранения приказом от 15 сентября 2025 года внес изменения в Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на медицинскую деятельность", сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Госуслуга оказывается через веб-портал "электронного правительства" egov.kz, elicense.kz.

Срок оказания госуслуги:

  • при выдаче лицензии или приложения к лицензии – 13 рабочих дней;
  • при переоформлении лицензии и приложения к лицензии – три рабочих дня;
  • при выдаче дубликата лицензии или приложения к лицензии в случае утери или порчи, выданных в бумажной форме – два рабочих дня.

Государственная услуга оказывается платно, взимается следующий лицензионный сбор:

  • за выдачу лицензии – 10 МРП (39 320 тенге в 2025 году);
  • за переоформление лицензии – 10% от ставки при выдаче лицензии, но не более 4 МРП;
  • за выдачу дубликата лицензии – 100% от ставки при выдаче лицензии.

Для получения госуслуги необходимо представить документы и сведения:

для получения лицензии и приложения к лицензии:

  • заявление по форме;
  • форма сведений, подтверждающая наличие сведений и документов в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми при лицензировании медицинской деятельности;
  • диплом о высшем или среднем медицинском образовании (для услугополучателей, окончивших обучение до 2015 года);
  • удостоверение о прохождении переподготовки или свидетельства о прохождении повышения квалификации;
  • документ, подтверждающий трудовую деятельность работника, согласно заявляемым подвидам деятельности в случае отсутствия сведений о профилях работников и учета трудовых договоров в информационной системе шлюз "электронного правительства";
  • документы, удостоверяющие право собственности или договора аренды, или договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом (ссуды), или доверительного управления имуществом, или договора государственно-частного партнерства, в случае отсутствия сведений в ШЭП;

при переоформлении лицензии или приложения к лицензии:

  • заявление по форме;
  • копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии или приложения к лицензии, за исключением документов, информация из которых содержится в государственных информационных системах.

При этом заявитель при получении переоформленной лицензии возвращает услугодателю ранее выданную на бумажном носителе лицензию или приложение к лицензии.

для получения дубликата лицензии или приложения к лицензии:

  • заявление по форме.

Информация о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа отражается в "личном кабинете" заявителя на портале.

Также в правилах уточняется, что разрешительный контроль осуществляется с выходом на объект контроля, заявляемого на осуществление медицинской деятельности, в порядке предусмотренном пунктом 2 статьи 51 Закона "О разрешениях и уведомлениях".

О времени и дате посещения объекта контроля заявитель извещается путем направления текстового сообщения по абонентскому номеру сотовой связи или по электронному адресу, указанным в заявлении, либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксацию извещения или вызова, не менее чем за сутки до начала посещения.

Приказ вводится в  действие с 19 ноября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Последние
Популярные
