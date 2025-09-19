Обновлены правила выдачи лицензии на медицинскую деятельность
В частности, правила изложены в новой редакции.
Госуслуга оказывается через веб-портал "электронного правительства" egov.kz, elicense.kz.
Срок оказания госуслуги:
- при выдаче лицензии или приложения к лицензии – 13 рабочих дней;
- при переоформлении лицензии и приложения к лицензии – три рабочих дня;
- при выдаче дубликата лицензии или приложения к лицензии в случае утери или порчи, выданных в бумажной форме – два рабочих дня.
Государственная услуга оказывается платно, взимается следующий лицензионный сбор:
- за выдачу лицензии – 10 МРП (39 320 тенге в 2025 году);
- за переоформление лицензии – 10% от ставки при выдаче лицензии, но не более 4 МРП;
- за выдачу дубликата лицензии – 100% от ставки при выдаче лицензии.
Для получения госуслуги необходимо представить документы и сведения:
для получения лицензии и приложения к лицензии:
- заявление по форме;
- форма сведений, подтверждающая наличие сведений и документов в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми при лицензировании медицинской деятельности;
- диплом о высшем или среднем медицинском образовании (для услугополучателей, окончивших обучение до 2015 года);
- удостоверение о прохождении переподготовки или свидетельства о прохождении повышения квалификации;
- документ, подтверждающий трудовую деятельность работника, согласно заявляемым подвидам деятельности в случае отсутствия сведений о профилях работников и учета трудовых договоров в информационной системе шлюз "электронного правительства";
- документы, удостоверяющие право собственности или договора аренды, или договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом (ссуды), или доверительного управления имуществом, или договора государственно-частного партнерства, в случае отсутствия сведений в ШЭП;
при переоформлении лицензии или приложения к лицензии:
- заявление по форме;
- копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии или приложения к лицензии, за исключением документов, информация из которых содержится в государственных информационных системах.
При этом заявитель при получении переоформленной лицензии возвращает услугодателю ранее выданную на бумажном носителе лицензию или приложение к лицензии.
для получения дубликата лицензии или приложения к лицензии:
- заявление по форме.
Информация о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа отражается в "личном кабинете" заявителя на портале.
Также в правилах уточняется, что разрешительный контроль осуществляется с выходом на объект контроля, заявляемого на осуществление медицинской деятельности, в порядке предусмотренном пунктом 2 статьи 51 Закона "О разрешениях и уведомлениях".
О времени и дате посещения объекта контроля заявитель извещается путем направления текстового сообщения по абонентскому номеру сотовой связи или по электронному адресу, указанным в заявлении, либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксацию извещения или вызова, не менее чем за сутки до начала посещения.
Приказ вводится в действие с 19 ноября 2025 года.