Изменился перечень лекарств, закупаемых у единого дистрибьютора

Министр здравоохранения РК приказом от 9 сентября 2025 года внесла поправки в перечень лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых у единого дистрибьютора, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень добавили следующие препараты:

ондансетрон – таблетки 4 и 8 мг;

дапаглифлозин – таблетки 10 мг с показанием лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью и хронической болезнью почек;

ситаглиптин – таблетки 50 и 100 мг.

Из перечня исключены следующие лекарства:

силиконы – суспензия оральная, 40 мг/мл 30 мл;

доксазозин – таблетка 8 мг;

симвастатин – таблетка 10 и 20 мг;

гидрокортизон – мазь 1%;

галотан – жидкость для ингаляционного наркоза 250 мл;

трамадол – капсула 50 мг;

парацетамол – раствор для орального применения не менее 24 мг/мл не менее 90 мл;

прамипексол – таблетка 0,25 мг и 1 мг;

кветиапин – таблетка 200 мг;

сальметерол и флутиказон – порошок для ингаляций 50 мкг/100 мкг 60 доз;

циклезонид – аэрозоль для ингаляций 80 мкг/доза 60 доз;

натрия фолинат – раствор для инъекций 100 мг/2 мл и 400 мг/8 мл.

Также уточняется, что с каждой единицей препарата "Апалутамид" (таблетки по 60 мг) дополнительно предоставляется 1 единица препарата бесплатно.

Кроме того, в новой редакции изложен перечень медицинских изделий, закупаемых у единого дистрибьютора.

Приказ введен в действие с 11 сентября 2025 года.