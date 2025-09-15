Изменился перечень лекарств, закупаемых у единого дистрибьютора
Министр здравоохранения РК приказом от 9 сентября 2025 года внесла поправки в перечень лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых у единого дистрибьютора, сообщает Zakon.kz.
В частности, в перечень добавили следующие препараты:
- ондансетрон – таблетки 4 и 8 мг;
- дапаглифлозин – таблетки 10 мг с показанием лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью и хронической болезнью почек;
- ситаглиптин – таблетки 50 и 100 мг.
Из перечня исключены следующие лекарства:
- силиконы – суспензия оральная, 40 мг/мл 30 мл;
- доксазозин – таблетка 8 мг;
- симвастатин – таблетка 10 и 20 мг;
- гидрокортизон – мазь 1%;
- галотан – жидкость для ингаляционного наркоза 250 мл;
- трамадол – капсула 50 мг;
- парацетамол – раствор для орального применения не менее 24 мг/мл не менее 90 мл;
- прамипексол – таблетка 0,25 мг и 1 мг;
- кветиапин – таблетка 200 мг;
- сальметерол и флутиказон – порошок для ингаляций 50 мкг/100 мкг 60 доз;
- циклезонид – аэрозоль для ингаляций 80 мкг/доза 60 доз;
- натрия фолинат – раствор для инъекций 100 мг/2 мл и 400 мг/8 мл.
Также уточняется, что с каждой единицей препарата "Апалутамид" (таблетки по 60 мг) дополнительно предоставляется 1 единица препарата бесплатно.
Кроме того, в новой редакции изложен перечень медицинских изделий, закупаемых у единого дистрибьютора.
Приказ введен в действие с 11 сентября 2025 года.
