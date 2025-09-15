#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Право

Изменился перечень лекарств, закупаемых у единого дистрибьютора

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 13:03 Фото: pexels
Министр здравоохранения РК приказом от 9 сентября 2025 года внесла поправки в перечень лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых у единого дистрибьютора, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень добавили следующие препараты:

  • ондансетрон – таблетки 4 и 8 мг;
  • дапаглифлозин – таблетки 10 мг с показанием лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью и хронической болезнью почек;
  • ситаглиптин – таблетки 50 и 100 мг.

Из перечня исключены следующие лекарства:

  • силиконы – суспензия оральная, 40 мг/мл 30 мл;
  • доксазозин – таблетка 8 мг;
  • симвастатин – таблетка 10 и 20 мг;
  • гидрокортизон – мазь 1%;
  • галотан – жидкость для ингаляционного наркоза 250 мл;
  • трамадол – капсула 50 мг;
  • парацетамол – раствор для орального применения не менее 24 мг/мл не менее 90 мл;
  • прамипексол – таблетка 0,25 мг и 1 мг;
  • кветиапин – таблетка 200 мг;
  • сальметерол и флутиказон – порошок для ингаляций 50 мкг/100 мкг 60 доз;
  • циклезонид – аэрозоль для ингаляций 80 мкг/доза 60 доз;
  • натрия фолинат – раствор для инъекций 100 мг/2 мл и 400 мг/8 мл.

Также уточняется, что с каждой единицей препарата "Апалутамид" (таблетки по 60 мг) дополнительно предоставляется 1 единица препарата бесплатно.

Кроме того, в новой редакции изложен перечень медицинских изделий, закупаемых у единого дистрибьютора.

Приказ введен в действие с 11 сентября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Токаев расширил функции Службы госохраны
11:57, Сегодня
Токаев расширил функции Службы госохраны
Тариф на электроэнергию установят для новой энергостанции
11:17, Сегодня
Тариф на электроэнергию установят для новой энергостанции
Правила продажи объектов приватизации изменились в Казахстане
11:02, Сегодня
Правила продажи объектов приватизации изменились в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: