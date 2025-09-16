#АЭС в Казахстане
Право

Механизм стабилизации цен на социально значимые товары изменили в Казахстане

Овощи, продукты питания, овощной отдел, картофель, картошка, цены на картофель, цены на картошку, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 09:32 Фото: Zakon.kz
Министр сельского хозяйства приказом от 10 сентября 2025 года изменил Типовые правила реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, сообщает Zakon.kz.

При формировании регионального стабилизационного фонда приобретение социально значимых продовольственных товаров осуществляется непосредственно у производителей, в том числе путем заключения форвардных договоров и офтейк-контрактов.

Внесено дополнение, согласно которому если производитель напрямую не реализует продукцию, то социально значимые продовольственные товары приобретаются у оптовых поставщиков (дистрибьютеров), специализирующихся на реализации продовольственных товаров, а также у специализированной организации.

Помимо этого, поправками обновлена форма предоставления информации о ходе реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

Информация предоставляется в министерства сельского хозяйства и торговли и интеграции РК специализированными организациями, реализующими механизмы стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, за исключением мер по установлению предельных цен на социально значимые продовольственные товары и местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы.

Специализированные организации обязаны предоставлять форму еженедельно по средам, а МИО – еженедельно по четвергам.

Отражаются сведения об объеме и сумме товаров, закупленных напрямую у сельскохозяйственных товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий, у оптовых поставщиков и др.

Данные предоставляются по следующим товарам: говядина, гречка, капуста, картофель, кефир, лук репчатый, рожки, масло подсолнечное и сливочное, молоко, морковь, мука, курица, рис, сахар, соль, творог, хлеб, яйца.

Приказ введен в действие с 16 сентября 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
