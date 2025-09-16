Механизм стабилизации цен на социально значимые товары изменили в Казахстане
При формировании регионального стабилизационного фонда приобретение социально значимых продовольственных товаров осуществляется непосредственно у производителей, в том числе путем заключения форвардных договоров и офтейк-контрактов.
Внесено дополнение, согласно которому если производитель напрямую не реализует продукцию, то социально значимые продовольственные товары приобретаются у оптовых поставщиков (дистрибьютеров), специализирующихся на реализации продовольственных товаров, а также у специализированной организации.
Помимо этого, поправками обновлена форма предоставления информации о ходе реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.
Информация предоставляется в министерства сельского хозяйства и торговли и интеграции РК специализированными организациями, реализующими механизмы стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, за исключением мер по установлению предельных цен на социально значимые продовольственные товары и местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы.
Специализированные организации обязаны предоставлять форму еженедельно по средам, а МИО – еженедельно по четвергам.
Отражаются сведения об объеме и сумме товаров, закупленных напрямую у сельскохозяйственных товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий, у оптовых поставщиков и др.
Данные предоставляются по следующим товарам: говядина, гречка, капуста, картофель, кефир, лук репчатый, рожки, масло подсолнечное и сливочное, молоко, морковь, мука, курица, рис, сахар, соль, творог, хлеб, яйца.
Приказ введен в действие с 16 сентября 2025 года.