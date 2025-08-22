#АЭС в Казахстане
Право

Обновлены правила аренды государственных водохозяйственных сооружений

Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, вода, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 14:08 Фото: unsplash
Министр водных ресурсов и ирригации приказом от 13 августа 2025 года утвердил Правила предоставления в имущественный наем (аренду) или доверительное управление водохозяйственных сооружений, находящихся в государственной собственности, сообщает Zakon.kz.

Водохозяйственные сооружения передаются в имущественный наем (аренду) или доверительное управление на срок от пяти до сорока девяти лет в зависимости от сроков эксплуатации водохозяйственных сооружений с учетом норм их амортизации по согласованию с уполномоченным органом.

Предоставление водохозяйственных сооружений в аренду и доверительное управление осуществляется путем проведения конкурсов на веб-портале реестра в электронном формате.

Водохозяйственные сооружения предоставляют в аренду или доверительное управление при условии их дальнейшего использования по целевому назначению.

Использование водохозяйственных сооружений не по целевому назначению является основанием для расторжения договора.

Также говорится, что при передаче в аренду или доверительное управление водохозяйственных сооружений должен быть сохранен технологический цикл, приниматься меры по охране водных объектов от загрязнения, засорения и истощения арендатором или доверительным управляющим.

Предоставление водохозяйственных сооружений в аренду осуществляется на возмездной основе.

Расчетные ставки арендной платы по водохозяйственным сооружениям определяются и утверждаются балансодержателем с учетом балансовой стоимости, установленного водного режима работы, правил эксплуатации гидротехнического сооружения, ставок платы за пользование водными ресурсами поверхностных источников.

В качестве арендодателя водохозяйственных сооружений, находящихся в республиканской собственности, выступает уполномоченный орган по государственному имуществу.

В качестве арендодателя водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности, выступают местные исполнительные органы либо по согласованию с собранием местного сообщества аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа.

Решение о проведении конкурса по передаче в аренду водохозяйственных сооружений принимает арендодатель на основании предложения балансодержателя.

В качестве организатора конкурса выступает арендодатель.

Конкурсная документация содержит:

  • сведения о водохозяйственных сооружениях конкурса с указанием его целевого назначения;
  • требования по содержанию заявки и представляемых вместе с ней документов;
  • условия конкурса;
  • проект договора;
  • размер гарантийного взноса и банковские реквизиты для его внесения.

Участники вносят гарантийный взнос в размере, сроки и сведений, указанных в извещении о проведении конкурса на счет единого оператора.

Один гарантийный взнос дает возможность участия в конкурсе на одно водохозяйственное сооружение.

Гарантийный взнос вносится участником либо от имени участника любым физическим и негосударственным юридическим лицами. При внесении гарантийного взноса в платежном документе указывается ИИН в назначении платежа или БИН участника.

Размер гарантийного взноса после опубликования извещения не меняется.

Регистрация участников конкурса на веб-портале реестра производится со дня публикации извещения о проведении конкурса и заканчивается за пять минут до проведения конкурса.

Для участия в конкурсе участник указывает:

  • для физических лиц и индивидуальных предпринимателей ИИН, ФИО (при его наличии);
  • для негосударственных юридических лиц БИН, полное наименование юридического лица, ФИО (при его наличии) первого руководителя;
  • реквизиты расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного взноса;
  • контактные данные (почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты).

При изменении вышеуказанных данных участник в течение одного рабочего дня изменяет данные, внесенные на веб-портал реестра государственного имущества.

Конкурс на веб-портале реестра проводится со вторника по пятницу, за исключением выходных и праздничных дней. Конкурс начинается в период с 10:00 до 13:00 и заканчивается в день проведения конкурса.

Веб-портал реестра автоматически по наступлению даты и времени конкурса, указанных в извещении о проведении конкурса, производит вскрытие заявок.

Веб-порталом реестра производится автоматическое сопоставление ценовых предложений и подведение итогов конкурса.

Протокол о результатах конкурса размещается на веб-портале реестра автоматически после их подведения.

Арендодатель в срок не позднее двух рабочих дней с даты проведения конкурса формирует проект договора и посредством веб-портала реестра направляет его победителю.

Договор заключается в электронном формате на веб-портале реестра и подписывается арендодателем и арендатором с использованием ЭЦП в течение пяти рабочих дней с даты проведения конкурса и регистрируется на веб-портале реестра с указанием идентификатора договора.

В течение десяти рабочих дней после подписания договора водохозяйственное сооружение балансодержателем передается арендатору по акту приема-передачи, который подписывается балансодержателем, арендатором и утверждается арендодателем на веб-портале реестра с использованием ЭЦП, и бумажная версия заверяется печатями (при его наличии).

Начисления арендной платы за сдачу в имущественный аренду производятся до момента возврата водохозяйственного сооружения балансодержателю по акту приема-передачи.

В акте приема-передачи указывают:

  • место и дату составления акта;
  • наименование и реквизиты документов, в соответствии с которыми представители уполномочены представлять интересы сторон;
  • номер и дату подписания договора, в соответствии с которым производится передача водохозяйственного сооружения;
  • наименование передаваемого водохозяйственного сооружения, его месторасположение, технические характеристики и состояние с перечнем выявленных неисправностей.

Также правилами регламентирован порядок предоставления водохозяйственных сооружений в доверительное управление.

Приказ вводится в действие с 1 сентября 2025 года.

Мы сообщали, что в Казахстане утвердили правила эксплуатации ирригационных и коллекторно-дренажных систем.

Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
