Новые стратегические гидротехнические сооружения появятся в Казахстане

Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства от 24 января 2026 года внесены дополнения в перечень стратегических водохозяйственных и гидротехнических сооружений, в том числе которые могут быть переданы в имущественный наем (аренду) или доверительное управление, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечне пункт "Гидротехнические сооружения, планируемые к строительству или находящиеся в процессе строительства" дополнен подпунктами следующего содержания: малая гидроэлектростанция "Алтай" на реке Малая Ульба в Восточно-Казахстанской области;

каскад гидроэлектростанций на реке Тентек в Алакольском районе области Жетісу;

каскад гидроэлектростанций на реке Коксу в области Жетісу;

плотина на реке Лепси в Саркандском районе области Жетісу;

каскад малых гидроэлектростанций на реке Калжыр в Восточно-Казахстанской области. Постановление вводится в действие со дня его подписания.

