#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
503.9
603.32
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
503.9
603.32
6.61
Право

Новые стратегические гидротехнические сооружения появятся в Казахстане

Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, вода, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 12:37 Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства от 24 января 2026 года внесены дополнения в перечень стратегических водохозяйственных и гидротехнических сооружений, в том числе которые могут быть переданы в имущественный наем (аренду) или доверительное управление, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечне пункт "Гидротехнические сооружения, планируемые к строительству или находящиеся в процессе строительства" дополнен подпунктами следующего содержания:

  • малая гидроэлектростанция "Алтай" на реке Малая Ульба в Восточно-Казахстанской области;
  • каскад гидроэлектростанций на реке Тентек в Алакольском районе области Жетісу;
  • каскад гидроэлектростанций на реке Коксу в области Жетісу;
  • плотина на реке Лепси в Саркандском районе области Жетісу;
  • каскад малых гидроэлектростанций на реке Калжыр в Восточно-Казахстанской области.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Новый Генплан Алматы представил аким Токаеву: какие он дал поручения
15:00, Сегодня
Новый Генплан Алматы представил аким Токаеву: какие он дал поручения
Утвержден перечень стратегических водохозяйственных объектов, которые могут быть переданы в аренду
12:46, 16 сентября 2025
Утвержден перечень стратегических водохозяйственных объектов, которые могут быть переданы в аренду
Водохранилище в области Улытау вернули государству
14:37, 31 марта 2025
Водохранилище в области Улытау вернули государству
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Разница очевидна": в Казахстане дали оценку игрокам "Кайрата" в матче против "Арсенала"
17:52, Сегодня
"Разница очевидна": в Казахстане дали оценку игрокам "Кайрата" в матче против "Арсенала"
Рыбакина и Соболенко повторили невероятное достижение сестёр Уильямс
17:45, Сегодня
Рыбакина и Соболенко повторили невероятное достижение сестёр Уильямс
Казахстанский тренер отметил ключевой фактор поражения "Кайрата" от "Арсенала" в ЛЧ
17:32, Сегодня
Казахстанский тренер отметил ключевой фактор поражения "Кайрата" от "Арсенала" в ЛЧ
"Ещё выше": мировой теннис несказанно рад драматичной победе Рыбакиной на Australian Open
17:16, Сегодня
"Ещё выше": мировой теннис несказанно рад драматичной победе Рыбакиной на Australian Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: