Право

В Казахстане хотят ужесточить требования к выпуску востребованных нефтепродуктов

НПЗ, нефтеперерабатывающий завод, переработка сырой нефти, нефть, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 15:58 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство энергетики подготовило концепцию поправок в закон о государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов по востребованным нефтяным продуктам, сообщает Zakon.kz.

В частности, вводится такое понятие, как "востребованный нефтепродукт" – продукт, используемый в качестве топлива для нужд транспорта и энергетики, также для строительного и смазочного материала.

Также прописан новый пункт о необходимости осуществлять производство востребованных нефтепродуктов в объеме не менее 4% масс. от общего производства продукции.

Данные требования предлагается ввести в действие с 1 января 2029 года.

Как поясняет Минэнерго, усиление требований подразумевает обязательства производителей нефтепродуктов выпускать востребованные нефтепродукты в объеме не менее 45% масс. от общего производства.

Сейчас выпуск востребованных нефтепродуктов (сжиженный газ, топливо класса К-4, К-5) на крупных нефтеперерабатывающих заводах (ТОО "АНПЗ", ТОО "ПНХЗ", ТОО "ПКОП") составляет от 60 до 75%.

При этом в стране функционирует более 30 нефтеперерабатывающих заводов малой мощности (мини-НПЗ), которые обладают потенциальными возможностями переработки 4,5 млн тонн нефти в год, однако выпускаемая продукция – "полуфабрикат" не соответствует требованиям стандартов и технических регламентов.

Поясняется, что по действующему законодательству предприятия имеют право выпускать продукцию по стандартам организации, что приводит на практике к установлению собственных требований, не противоречащих декларированию по коду ТН ВЭД и не запрещенных к вывозу из страны.

Данное обстоятельство зачастую приводит к вывозу из страны "жирной" фракции, из которой при дальнейшей переработке можно получить топливо экологического класса К-4.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 сентября.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
