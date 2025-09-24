В Казахстане пересмотрят требования в части страхования

Фото: freepik

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило поправки в некоторые нормативные правовые акты РК по вопросам совершенствования страховой деятельности, сообщает Zakon.kz.

В частности, проект направлен на: установление требований к порядку подтверждения запросов на предоставление страховых отчетов субъектам базы данных из Единой страховой базы данных (ЕСБД) в электронной форме (средствами биометрической идентификации, ЭЦП или ввода одноразового пароля);

установления коэффициентов по системе "бонус-малус" (КБМ), позволяющих снизить финансовую нагрузку на водителей, впервые заключающих договор страхования;

установления ответственности страховщика за достоверность информации, передаваемой в ЕСБД;

уточнения параметров договоров страхования, которые считаются впервые заключенными;

уточнения порядка расчета КБМ в случае ограничения доступа к государственным базам данных;

предоставление сведений о технических сбоях и обстоятельствах, ограничивающих функционирование ЕСБД;

установления требования о том, что управляющий инвестиционным портфелем АО "Фонд гарантирования страховых выплат" (ФГСВ) не должен являться аффилированным лицом по отношению к членам совета директоров ФГСВ либо страховой организации, работником которой является член совета директоров Фонда;

пересмотра минимальных и максимальных долей размещения активов ФГСВ в различные финансовые инструменты, а также расширения перечня финансовых инструментов, допустимых к приобретению за счет активов ФГСВ, путем включения в перечень облигаций Банка Развития Казахстана и государственных ценных бумаг с высоким рейтингом;

расширение инвестиционных возможностей Фонда гарантирования страховых выплат;

раскрытие информации о деятельности страховых брокеров, в том числе о минимальных и максимальных размерах их комиссионного вознаграждения;

установление требований к оформлению страхового полиса;

уточнение редакции по результатам правового мониторинга с целью приведения норм в соответствие с действующим законодательством. Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 октября.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: