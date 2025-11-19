Принудительное взыскание налоговой задолженности: утверждены формы и правила

Министр финансов подписал приказ от 12 ноября 2025 года о некоторых вопросах, связанных с принудительным взысканием налоговой задолженности, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены:

форма извещения о наличии налоговой задолженности;

форма уведомления о погашении налоговой задолженности;

форма распоряжения органа государственных доходов о приостановлении расходных операций по банковским счетам налогоплательщика (налогового агента);

форма распоряжения органа государственных доходов о приостановлении расходных операций по кассе налогоплательщика (налогового агента);

форма решения об ограничении в распоряжении имуществом в счет налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента);

форма акта описи ограниченного в распоряжении имущества в счет налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента);

форма решения об отмене решения об ограничении в распоряжении имуществом и акта описи имущества в счет налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента);

форма уведомления о подтверждении дебиторской задолженности;

форма постановления об обращении взыскания на ограниченное в распоряжении имущество налогоплательщика (налогового агента);

форма постановления о временном ограничении на выезд первого руководителя (лица, его замещающего) юридического лица, структурного подразделения юридического лица, индивидуального предпринимателя и лица, занимающегося частной практикой, являющегося должником, из РК;

форма постановления о приостановлении временного ограничения на выезд первого руководителя (лица, его замещающего) юридического лица, структурного подразделения юридического лица, индивидуального предпринимателя и лица, занимающегося частной практикой, являющегося должником, из РК;

форма постановления об отмене временного ограничения на выезд первого руководителя (лица, его замещающего) юридического лица, структурного подразделения юридического лица, индивидуального предпринимателя и лица, занимающегося частной практикой, являющегося должником, из РК;

Правила принудительного взыскания органом государственных доходов налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента).

Так, говорится, что сведения об ИП, лицах, занимающихся частной практикой, юридических лицах и структурных подразделениях юридического лица, имеющих налоговую задолженность в сумме, превышающей предельный размер налоговой задолженности, не погашенной в течение 4 месяцев со дня ее возникновения, публикуются ежеквартально на интернет-ресурсе КГД.

При этом в сведениях указываются фамилия, имя, отчество, либо наименование налогоплательщика (налогового агента), вид экономической деятельности, идентификационный номер, фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) руководителя налогоплательщика (налогового агента) и общая сумма налоговой задолженности. фамилия, имя,

Сведения по налогоплательщикам (налоговых агентов), размещенные в масс-медиа, обновляются ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, путем включения налогоплательщиков (налоговых агентов), соответствующих указанным в настоящей главе критериям, а также исключения налогоплательщиков (налоговых агентов), которые погасили налоговую задолженность или у которых прекращены налоговые обязательства.

Исполнение налогового обязательства налогоплательщика (налогового агента) обеспечивается следующими способами:

начислением пени;

приостановлением расходных операций по банковским счетам;

приостановлением расходных операций по кассе;

ограничением в распоряжении имуществом.

Способы обеспечения по уплате налогов и платежей в бюджет применяются к налогоплательщику (налоговому агенту) в зависимости от суммы налоговой задолженности.

При этом в налоговую задолженность не включаются сумма пеней, отраженная в уведомлении о результатах налоговой проверки, а также сумма штрафов, отраженная в постановлении о наложении административного взыскания, в период обжалования в порядке, определенном законодательством республики, в обжалуемой части.

Указывается, что при непогашении структурным подразделением юридического лица налоговой задолженности в течение 20 рабочих дней после истечения срока исполнения уведомления о погашении налоговой задолженности ОГД применяет способы обеспечения исполнения не выполненного в срок налогового обязательства к налогоплательщику (налоговому агенту) – юридическому лицу, создавшему данное структурное подразделение.

При непогашении налоговой задолженности структурным подразделением юридического лица после применения к нему способов обеспечения исполнения, не выполненного в срок налогового обязательства, в порядке, определенном частью первой настоящего пункта, при наличии у юридического лица более одного структурного подразделения ОГД применяет с способы обеспечения исполнения не выполненного в срок налогового обязательства, одновременно ко всем структурным подразделениям такого юридического лица.

При непогашении юридическим лицом налоговой задолженности в течение 20 рабочих дней после истечения срока исполнения уведомления о погашении налоговой задолженности ОГД применяет способы обеспечения исполнения не выполненного в срок налогового обязательства, структурным подразделениям юридического лица.

Указывается, что в случаях образования налоговой задолженности в сумме, не превышающей предельный размер налоговой задолженности (20 МРП), ОГД не позднее пяти рабочих дней со дня образования налоговой задолженности направляет налогоплательщику (налоговому агенту) извещение о наличии налоговой задолженности).

Извещение носит информационный характер. Формирование и направление Извещения налогоплательщику (налоговому агенту) производится в информационной системе Комитета в автоматическом режиме на основании сведений лицевых счетов налогоплательщика.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.