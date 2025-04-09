Как изменится принудительное взыскание налоговой задолженности в Казахстане

Вице-министр финансов Ержан Биржанов 9 апреля 2025 года на пленарном заседании в Мажилисе объяснил, как изменится процедура принудительного взыскания налоговой задолженности в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Каракат Абден сообщила, что в новом Налоговом кодексе принудительное взыскание задолженности будет начинаться с 20 МРП. В действующем кодексе – с 6 МРП. А задолженность по социальным отчислениям предлагается взыскивать, начиная с 6 МРП. Сейчас же даже за долг в 1 тенге применяются механизмы принудительного взыскания.

"Порядок взыскания предлагается утвердить не в кодексе, а подзаконным актом, а именно приказом уполномоченного органа. Не приведет ли передача на откуп уполномоченному органу к ухудшению позиции налогоплательщиков? И через несколько лет не столкнемся ли мы с тем, что за 1 тенге наши граждане будут подвергнуты гонениям?" – спросила она у вице-министра финансов.

Ержан Биржанов ответил, что принятые меры – это шаг навстречу бизнесу. При анализе законодательства выяснилось, что счета блокировались из-за таких сумм, как 100 тенге.

"Доля таких блокировок составляла почти 80%, именно по социальным платежам это ежегодно около 200 тыс. блокировок. Теперь мы переходим к дифференцированному подходу, когда не с 6 МРП по налогам начинается, а с 20 МРП. Первое – это извещения с 20 до 45 МРП, это до 180 тыс. тенге, на сегодня мы направляем инкассовые распоряжения, а когда более 180 тыс. тенге, тогда уже опись имущества и реализация предусмотрены. Почему мы это сделали как подзаконный акт? Это все-таки новый проект, мы думаем, что не только негативные, но и положительные моменты есть, и нам придется оперативно этот порог поднять. Нормативный акт мы будет согласовывать с бизнесом, со всеми заинтересованными сторонами, то есть кулуарно при Минфине решение приниматься не будет", – подчеркнул он.

Ранее в Мажилисе представили новые ставки НДС для отраслей экономики.