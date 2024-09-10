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Сколько задолжали казахстанские работодатели своим сотрудникам

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 09:57 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) 10 сентября 2024 года озвучили сумму, которую задолжали работодатели своим сотрудникам, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении отмечено, что по состоянию на 1 сентября 2024 года государственными инспекторами труда на 259 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 16 тыс. работниками на сумму более 3,6 млрд тенге.

Кроме того, в ходе проведенных проверок в различных организациях выявлено порядка 6,9 тыс. нарушений трудовых прав.

"Руководителям предприятий, на которых выявлена задолженность по зарплате, выдано 222 предписания. Также наложены штрафы на сумму более 34,6 млн тенге".Пресс-служба МТСЗН РК

В результате14,7 тыс. работникам выплачено 2,8 млрд тенге.

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21 августа 2024 года вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов рассказал, сколько казахстанцев трудятся за 85 тыс. тенге в месяц. По его данным, около 100 тыс. тенге зарабатывают 160 тыс. человек. А в размере 85 тыс. тенге – 170 тыс. человек.

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