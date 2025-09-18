Новые правила обеспечения слуховыми аппаратами в Казахстане: кто сможет получить бесплатно

Министр здравоохранения приказом от 12 сентября 2025 года внесла поправки в правила оказания сурдологической помощи населению Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Обеспечение и замена медицинских изделий, компенсирующих нарушение функции слуха лицам с инвалидностью, производится в соответствии с приказом МТСЗН РК от 30 июня 2023 года №287 "Об утверждении Правил обеспечения лиц с инвалидностью протезно-ортопедической помощью, техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами, специальными средствами передвижения в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью, включая сроки их замены" и приказом МТСЗН от 30 июня 2023 года №284 "Об утверждении Классификатора технических вспомогательных (компенсаторных) средств, специальных средств передвижения и услуг, предоставляемых лицам с инвалидностью".

Принятие решения о предоставлении слухопротезной помощи по медицинским показаниям лицам, не имеющим инвалидность, осуществляется по решению местных представительных органов.

Обеспечение слухопротезной помощи по медицинским показаниям лицам, не имеющим инвалидность, осуществляется местными исполнительными органами.

Местные органы государственного управления здравоохранения областей, городов республиканского значения и столицы в пределах своей компетенции: осуществляют закуп медицинских изделий для обеспечения слухопротезной помощью по медицинским показаниям лиц, не имеющих инвалидность.

Обеспечение и замена медицинских изделий, компенсирующих нарушение функции слуха лицам, имеющим хроническое (не обратимое) нарушение функции слуха 1, 2, 3, 4 степени, не имеющим статус лица с инвалидностью, производится за счет средств местного бюджета.

В правилах говорится, что слухопротезирование слуховыми аппаратами осуществляется после аудиологического обследования слуха по заключению врача оториноларинголога (сурдолога).

При этом подбор и слухопротезирование цифровыми слуховыми аппаратами осуществляется с применением современных технологий обработки звука, алгоритмов настройки DSL и NAL-NL2, использование не менее 8 частотных каналов, расширенного частотного диапазона с возможностями частотного переноса, бинауральной синхронизации, интеллектуального подавления шума и обратной акустической связи, многополосной направленности, а также наличия нанопокрытия с рейтингом IP68 и средств безопасности. Дополнительно учитываются требования к оснащению слуховых аппаратов световым LED-индикатором, возможностью блокировки батарейного отсека, интеграцией с мобильными приложениями и совместимостью с FM-системами.

При наличии у пациента, нуждающегося в слухопротезировании слуховыми аппаратами, группы инвалидности по любому заболеванию обеспечение проводится за счет бюджетных средств 1 раз в 4 года в кабинетах слухопротезирования.

Замена слуховых аппаратов пациентам, имеющим группу инвалидности по любому заболеванию, производится 1 раз в 4 года в кабинете слухопротезирования, выдавшем их.

Замена слуховых аппаратов, в том числе костного проведения, не имеющим инвалидность осуществляется по истечении 4 лет с момента их установки за счет средств местного бюджета в кабинете слухопротезирования, выдавшем их.

В первый год после установки системы имплантации среднего уха или костного проведения настройка аудио- (речевого) процессора производится не менее 4 раз, на втором году – не менее 2 раз, в последующие годы – не менее 1 раза в год.

Замена аудио- (речевого) процессоров к имплантам среднего уха и костного проведения осуществляется 1 раз в 5 лет за счет средств местного бюджета.

Также поправками установлено, что ежегодно в организации здравоохранения ПМСП проводится универсальный аудиологический скрининг детей раннего возраста (до трех лет включительно) методом регистрации, вызванной отоакустической эмиссии, коротколатентных слуховых вызванных потенциалов.

Приказ вводится в действие с 28 сентября 2025 года.

