#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
541.01
640.34
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
541.01
640.34
6.52
Право

Новые правила обеспечения слуховыми аппаратами в Казахстане: кто сможет получить бесплатно

Слуховой аппарат в ухе, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 09:52 Фото: unsplash
Министр здравоохранения приказом от 12 сентября 2025 года внесла поправки в правила оказания сурдологической помощи населению Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Обеспечение и замена медицинских изделий, компенсирующих нарушение функции слуха лицам с инвалидностью, производится в соответствии с приказом МТСЗН РК от 30 июня 2023 года №287 "Об утверждении Правил обеспечения лиц с инвалидностью протезно-ортопедической помощью, техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами, специальными средствами передвижения в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью, включая сроки их замены" и приказом МТСЗН от 30 июня 2023 года №284 "Об утверждении Классификатора технических вспомогательных (компенсаторных) средств, специальных средств передвижения и услуг, предоставляемых лицам с инвалидностью".

Принятие решения о предоставлении слухопротезной помощи по медицинским показаниям лицам, не имеющим инвалидность, осуществляется по решению местных представительных органов.

Обеспечение слухопротезной помощи по медицинским показаниям лицам, не имеющим инвалидность, осуществляется местными исполнительными органами.

Местные органы государственного управления здравоохранения областей, городов республиканского значения и столицы в пределах своей компетенции: осуществляют закуп медицинских изделий для обеспечения слухопротезной помощью по медицинским показаниям лиц, не имеющих инвалидность.

Обеспечение и замена медицинских изделий, компенсирующих нарушение функции слуха лицам, имеющим хроническое (не обратимое) нарушение функции слуха 1, 2, 3, 4 степени, не имеющим статус лица с инвалидностью, производится за счет средств местного бюджета.

В правилах говорится, что слухопротезирование слуховыми аппаратами осуществляется после аудиологического обследования слуха по заключению врача оториноларинголога (сурдолога).

При этом подбор и слухопротезирование цифровыми слуховыми аппаратами осуществляется с применением современных технологий обработки звука, алгоритмов настройки DSL и NAL-NL2, использование не менее 8 частотных каналов, расширенного частотного диапазона с возможностями частотного переноса, бинауральной синхронизации, интеллектуального подавления шума и обратной акустической связи, многополосной направленности, а также наличия нанопокрытия с рейтингом IP68 и средств безопасности. Дополнительно учитываются требования к оснащению слуховых аппаратов световым LED-индикатором, возможностью блокировки батарейного отсека, интеграцией с мобильными приложениями и совместимостью с FM-системами.

При наличии у пациента, нуждающегося в слухопротезировании слуховыми аппаратами, группы инвалидности по любому заболеванию обеспечение проводится за счет бюджетных средств 1 раз в 4 года в кабинетах слухопротезирования.

Замена слуховых аппаратов пациентам, имеющим группу инвалидности по любому заболеванию, производится 1 раз в 4 года в кабинете слухопротезирования, выдавшем их.

Замена слуховых аппаратов, в том числе костного проведения, не имеющим инвалидность осуществляется по истечении 4 лет с момента их установки за счет средств местного бюджета в кабинете слухопротезирования, выдавшем их.

В первый год после установки системы имплантации среднего уха или костного проведения настройка аудио- (речевого) процессора производится не менее 4 раз, на втором году – не менее 2 раз, в последующие годы – не менее 1 раза в год.

Замена аудио- (речевого) процессоров к имплантам среднего уха и костного проведения осуществляется 1 раз в 5 лет за счет средств местного бюджета.

Также поправками установлено, что ежегодно в организации здравоохранения ПМСП проводится универсальный аудиологический скрининг детей раннего возраста (до трех лет включительно) методом регистрации, вызванной отоакустической эмиссии, коротколатентных слуховых вызванных потенциалов.

Приказ вводится в действие с 28 сентября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Изменился порядок выдачи казахстанским работодателям сертификата доверия
08:56, Сегодня
Изменился порядок выдачи казахстанским работодателям сертификата доверия
Новое Положение о Нацбанке утвердил Токаев
09:32, 11 сентября 2025
Новое Положение о Нацбанке утвердил Токаев
Казахстанцев с нарушением слуха обеспечат слуховыми аппаратами
11:17, 22 августа 2025
Казахстанцев с нарушением слуха обеспечат слуховыми аппаратами
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: