Казахстанцев с нарушением слуха обеспечат слуховыми аппаратами

Министр здравоохранения РК приказом от 19 августа 2025 года внесла соответствующие дополнения в Стандарт организации оказания оториноларингологической и сурдологической помощи в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Стандарт дополнен новым пунктом 59-1 следующего содержания:

Обеспечение и замена медицинских изделий, компенсирующих нарушение функции слуха лицам с инвалидностью, производится в соответствии с приказом заместителя премьер-министра – министра труда и социальной защиты населения РК от 30 июня 2023 года № 284 "Об утверждении Классификатора технических вспомогательных (компенсаторных) средств, специальных средств передвижения и услуг, предоставляемых лицам с инвалидностью".

Принятие решения о предоставлении слухопротезной помощи по медицинским показаниям лицам, не имеющим инвалидность, осуществляется по решению местных представительных органов.

Обеспечение слухопротезной помощи по медицинским показаниям лицам, не имеющим инвалидность, осуществляется местными исполнительными органами.

Местные органы государственного управления здравоохранения областей, городов республиканского значения и столицы осуществляют закуп медицинских изделий для обеспечения слухопротезной помощи по медицинским показаниям лицам, не имеющих инвалидность.

Замена слуховых аппаратов, в том числе костного проведения, осуществляется по истечении 4 лет с момента их установки за счет средств местного бюджета в кабинете слухопротезирования, выдавших их.

Замена речевых (аудио) процессоров к имплантам среднего уха и костного проведения осуществляется 1 раз в 5 лет за счет средств местного бюджета.

Приказ вводится в действие с 1 сентября 2025 года.

