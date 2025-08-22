#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.75
626.43
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.75
626.43
6.71
Право

Казахстанцев с нарушением слуха обеспечат слуховыми аппаратами

Слуховой аппарат в руках, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 11:17 Фото: pixabay
Министр здравоохранения РК приказом от 19 августа 2025 года внесла соответствующие дополнения в Стандарт организации оказания оториноларингологической и сурдологической помощи в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Стандарт дополнен новым пунктом 59-1 следующего содержания:

Обеспечение и замена медицинских изделий, компенсирующих нарушение функции слуха лицам с инвалидностью, производится в соответствии с приказом заместителя премьер-министра – министра труда и социальной защиты населения РК от 30 июня 2023 года № 284 "Об утверждении Классификатора технических вспомогательных (компенсаторных) средств, специальных средств передвижения и услуг, предоставляемых лицам с инвалидностью".

Принятие решения о предоставлении слухопротезной помощи по медицинским показаниям лицам, не имеющим инвалидность, осуществляется по решению местных представительных органов.

Обеспечение слухопротезной помощи по медицинским показаниям лицам, не имеющим инвалидность, осуществляется местными исполнительными органами.

Местные органы государственного управления здравоохранения областей, городов республиканского значения и столицы осуществляют закуп медицинских изделий для обеспечения слухопротезной помощи по медицинским показаниям лицам, не имеющих инвалидность.

Замена слуховых аппаратов, в том числе костного проведения, осуществляется по истечении 4 лет с момента их установки за счет средств местного бюджета в кабинете слухопротезирования, выдавших их.

Замена речевых (аудио) процессоров к имплантам среднего уха и костного проведения осуществляется 1 раз в 5 лет за счет средств местного бюджета.

Приказ вводится в действие с 1 сентября 2025 года.

Мы сообщали, что минздрав дополнил перечни медорганизаций высокого и среднего риска.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Президент расширил полномочия АЗРК
Право
10:48, Сегодня
Президент расширил полномочия АЗРК
Правила прикомандирования госслужащих к загранучреждениям изменили в Казахстане
Право
10:42, Сегодня
Правила прикомандирования госслужащих к загранучреждениям изменили в Казахстане
Объем инвестиций в СЭЗ "Сарыарка" значительно увеличится к 2036 году
Право
09:44, Сегодня
Объем инвестиций в СЭЗ "Сарыарка" значительно увеличится к 2036 году
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: